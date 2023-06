Summertime-TV: Ausgewählte Highlights in ORF 1 und ORF 2

Kultursommer, Live-Sport, Musik-Shows, Info- und Doku-Highlights, Top-Filme und vieles mehr

Wien (OTS) - Sommerzeit ist Fernsehzeit – mit den Kultur-, Film-, Info-, Sport- und Show-Highlights in ORF 1 und ORF 2. ORF 2 öffnet wieder die größte Kulturbühne des Landes – und alle Medien des ORF feiern dank 500 Stunden Programm mit. ORF 1 zündet ein Gag-Feuerwerk mit den besten heimischen Kabarettistinnen und Kabarettisten, bringt den Musikfilm-„Soundtrack deines Sommers“ und ein „Sommerkino“-Premieren-Feuerwerk, ist mit Live-Sport von Spielberg bis Australien mittendrin statt nur dabei und präsentiert ausgesuchte Film-Hits aus den besten heimischen Produktionsstudios. Als Pranks noch Streiche waren: Eine Zeitreise durch eine beispiellose Erfolgsstory liefert – ebenfalls in ORF 1 – „Verstehen Sie Spaß – Das Sommerfest“ in ORF 1. Open-Air-Schlager am laufenden Band zeigen in ORF 2 die großen Live-Party-Highlights am Samstag-Abend – und laden zum Schunkeln und Mitsingen ein. Schwingende Herzen im Gleichklang garantieren in ORF 2 traditionell die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“. Was es mit der Beziehung Wählende – Gewählte auf sich hat, ergründet Susanne Schnabl mit den Parteichefs in den heuer sehr hintergründig angelegten „Sommergesprächen“. Umfassende, fundierte Info liefern auch die Sommer-Ausgaben der Morgen- und Nachmittags-Leiste in ORF 2, die quer durch ganz Österreich sommerfrisches, regionales Service bieten. Auch das beliebte ORF-1-Kinderprogramm ist heuer wieder mit „OKIDOKI auf Tour“ unterwegs in Österreich. Wie faszinierend schön die Natur in und außerhalb Österreichs ist, beweist „Universum“ auch im Sommerprogramm von ORF 2. Faszinierende Bauten und Antiquitäten gehören in ORF 2 mit „Herrschaftszeiten“ und „Kunst oder Krempel“ in den Sommermonaten ebenso zum ORF-2-Fixprogramm wie aufschlussreiche Hintergrund-Dokus zu jenem von ORF 1 – u. a. dank der erfolgreichen Kino-Doku „Der Bauer und der Bobo“ und weiterer Premieren. Neue Top-Dokus in ORF 2 zeigen das „Weite Land“ Österreichs, neue Städteporträts der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten sowie regionale Landesstudio-Hochglanzproduktionen.

Die Details zu den ORF-TV-Sommerhits

Der ORF-Kultursommer bietet auch 2023 rund 500 Stunden Programm von mehr als 30 heimischen Schauplätzen zwischen Bodensee und Neusiedler See auf der größten Medienbühne des Landes. So präsentiert ORF 2 u. a. Live-Highlights wie das „Wiener Prater Picknick – ein musikalischer Ferien-Auftakt mit den Wiener Symphonikern“ (30. Juni), die „Eröffnung Bregenzer Festspiele 2023“ (19. Juli), aus Salzburg den „Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2023“ (27. Juli), die Neuproduktion von Giuseppe Verdis „Macbeth“ (29. Juli), das „Konzert der Wiener Philharmoniker: Brahms ‚Deutsches Requiem‘“ (30. Juli) sowie den „kulturMontag Spezial“ (31. Juli) aus der Mozartstadt. Live gesendet werden auch das „Bregenzer Festspielmagazin 2023“ (21. Juli) sowie vier wöchentlichen Ausgaben von „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin 2023“ (ab 28. Juli).

Begleitend zum heimischen Kultursommer zeigt ORF 2 u. a. „Love, Peace & Blasmusik – Woodstock der Blasmusik 2023“ (6. Juli), die Produktion „Carmen & Mamma Mia! Charisma auf Burgenlands Bühnen“ (22. Juli), die Reportage „Franui auf der Alm“ (27. August) vom Osttiroler Hochkultur-Festival zum 30-Jahr-Jubiläum der Musicbanda und eine vom ORF Oberösterreich gestaltete Produktion zur „Linzer Klangwolke“ (11. September). Details zu allen (auch hier nicht angeführten) Programmpunkten unter presse.ORF.at.

Das Erfolgsformat „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ startet mit zehn neuen Folgen (ab 10. Juli wöchentlich) in seine 27. Saison.

Ein Programm-Highlight im Sommer seit mittlerweile 42 Jahren sind die „Sommergespräche“. Vom 7. August bis 4. September führt diesmal Susanne Schnabl im Parlament die Gespräche mit den Parteichefs bzw. der Parteichefin der Parlamentsfraktionen – immer in ORF 2 nach den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“.

Gery Seidl macht am 30. Juni den Eröffnungs-Act beim „Sommerkabarett“. Danach stehen die ORF-Premieren „Benedikt Mitmannsgruber: Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ (18. August), „Sonja Pikart: Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“ (25. August), „Pratersterne Hochschaubahn“ mit Hosea Ratschiller, Viktor Gernot, Antonia Stabinger, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, David Scheid, Miss Allie, RaDeschnig, Dirk Stermann und Wiener Blond (1. September) sowie „Thomas Maurer: Zeitgenosse aus Leidenschaft“ (8. September) auf dem Programm. Re-Laugh-Garantie gibt es mit „Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“ (7. Juli), „Manuel Rubey: Goldfisch“ (14. Juli), „Caroline Athanasiadis:

Tzatziki im 3/4-Takt“ (21. Juli), „Thomas Stipsits: Stinatzer Delikatessen“ (4. August), „Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören 1 + 2“ (11. August) und „Gernot Kulis: Herkulis“ (15. September).

Bildgewaltig taucht der neue „Universum“-Dreiteiler „Wildes Argentinien“ ab 27. Juni jeweils Dienstag in die Welt von Pumas und Guanakos, Gürteltieren, Nasenbären, Brüllaffen und Anakondas ein. Außerdem im „Universum“-Sommerprogramm: Kurt Mündls Naturfilm „Sonnentiere der Wachau“ (25. Juli) und ein Dacapo von Heinz Legers Zweiteiler „Naturerbe Österreich – Die Nationalparks“ (15. und 22. August). „Universum History“ präsentiert vier neue Dokus: „Die Freimaurer – Alptraum der Diktatoren“ (14. Juli) zeigt, warum Hitler, Franco oder Mussolini in den Freimaurern ihren größten Feind sahen. „Die versunkene Kathedrale – Das Rätsel von Iznik“ (4. August) begibt sich auf eine spektakuläre archäologische Reise zu den Anfängen unserer Kultur – bis zum Ursprung des Christentums. „Kampf um die Festung – Ein Burgvogt im Mittelalter“ (11. August) lässt den Alltag auf der mittelalterlichen Burg Münzenberg im heutigen Deutschland wieder auferstehen. „Mysterium Urmensch – Spuren in Europa?“ (25. August) geht der Frage nach, ob die Wiege der Menschheit nicht in Afrika, sondern in Europa liegt.

Am 12. und 19. Juli steht mit dem Vierteiler „Die Alliierten in Österreich“ eine Reise durch die zehnjährige Alltagsgeschichte der Besatzungszeit auf dem „Menschen & Mächte“-Programm.

Sommerliche Doku-Premieren bieten auch die ORF-Landesstudios, etwa mit dem „Österreich-Bild“ um 18.25 Uhr. Die Themen-Palette reicht diesmal von „Körperkult und Schönheitswahn“ (LS Vorarlberg, 2. Juli) über „Heiße Zeiten – Lebensideen aus Tirol“ (16. Juli) bis zu „Holzbauten in der Steiermark“ (20. August).

Los Angeles, Neapel, Sofia – das ORF-Auslandsmagazin „WELTjournal“ setzt im Sommer seine erfolgreiche Serie von persönlichen Städteporträts der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten fort. Den Anfang macht am 9. August USA-Korrespondent Christophe Kohl mit einem persönlichen Porträt der kalifornischen Metropole Los Angeles. Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik porträtiert am 16. August Neapel, Osteuropa-Korrespondent Ernst Gelegs führt am 23. August durch die bulgarische Hauptstadt Sofia.

Auch abseits des Festivalsommers präsentiert ORF 2 eine ganze Reihe spannender neuer Kultur-Doku-Produktionen: das neue „Österreich Bild“ des ORF Landestudio Kärnten „Ein Land erzählt – Das neue Kärnten Museum“ (30. Juli), „Italo Disco. Der Glitzersound der 80er“ (27. August), den Auftakt zur neuen Kulturporträtreihe „Österreichs Originale“ (3. September) oder „Tableaux Vivants – lebende Gemälde“ (4. September). Bereits ab 2. Juli bietet ORF 2 wöchentlich Produktionen der im Vorjahr gestarteten Reihe „Weites Land“ sowie der beliebten ORF-Bezirks- und Städteporträts. Heuer neu: „Weites Land – Steiermark“(2. Juli) und „Weites Land – Kärnten“(23. Juli). Eine Woche später stehen die Erstausstrahlungen zweier neuer Städteporträts auf dem Programm: „Mein Gmunden“ (30. Juli) und „Mein Kitzbühel“ (6. August). Eine neue Ausgabe von „Zimmer frei – Übernachten in besonderer Architektur“ (7. August) ist im Burgenland unterwegs. Eine Neuproduktion der Reihe „Orte Kindheit“ (15. August) begleitet Publikumsliebling Thomas Stipsits anlässlich seines 40. Geburtstags zu seinen Wurzeln zurück. Zahlreiche Dokumentationen würdigen (weitere) Jubiläen und Anlässe – so u. a. Sendungen über Anne-Sophie Mutter, Michael Heltau, Louise Fleck, Robert de Niro, Meryl Streep, Michael Caine u. v. a.

Das beliebte ORF-Kinderprogramm ist heuer wieder mit „OKIDOKI auf Tour“ unterwegs in Österreich. Alle Infos und Termine sind unter http://okidoki.ORF.at und im ORF-Teletext auf Seite 361 zu finden. Ab Montag, dem 3. Juli, gibt es im „OKIDOKI“-Kinderprogramm werktags Unterhaltung mit „Servus Kasperl“, dem „ABC Bär-Lied“ und „Tolle Tiere“. Ab Samstag, dem 8. Juli, hat Kater Kurt viel Verrücktes vor und erlebt bei „Hallo OKIDOKI“, immer samstags und sonntags, an der Seite von Christina Karnicnik, Melanie Flicker, Christoph Hirschler und Robert Steiner viele Abenteuer. Weitere Fixpunkte: „Servus Kasperl“, „Helmi“, „Rätselburg“, „ABC Bär“, „Tolle Tiere“, „Museum AHA“, „Schmatzo“, „1, 2 oder 3“, „Knall genial“ und „Tom Turbo“.

Barbara Schöneberger begrüßt das Fernsehpublikum bei „Verstehen Sie Spaß – Das Sommerfest“ am Samstag, dem 15. Juli, in ORF 1 von der „Bader Alm“ aus dem Schwarzwald. Sie präsentiert das Schönste und Lustigste der Show aus den vergangenen 43 Jahren, zeigt, an welchen beeindruckenden Orten diese Filme gedreht wurden und auch noch einmal die Menschen, die dort reingelegt wurden. Neben zahlreichen Gästen aus den Filmen mit der versteckten Kamera wird sie Comedian Matze Knop als Gast auf der Alm begrüßen.

Live-Übertragung des Weltjugendtag-Abschlussgottesdiensts mit Papst Franziskus aus Lissabon: Die ORF-Abteilung Religion und Ethik berichtet am Sonntag, dem 6. August, ausführlich vom Weltjugendtag in Lissabon.

Im Sonntags-Hauptabend geben spannende Dacapo-Fälle den „Tatort“-Ermittlerinnen und -Ermittlern im Juli und August Rätsel auf. So finden sich etwa Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im ORF-„Tatort – Glück allein“ (2. Juli) zwischen Familiendrama, politischem Druck und illegalen Geschäften wieder. An Maria Himmelfahrt wird ein weiterer Austro-„Tatort“ zum „Grenzfall“ (15. August), wenn die Spurensuche das österreichische Ermittler:innen-Duo ins nördliche Waldviertel an die Grenze zu Tschechien und zurück bis in die 1960er Jahre führt. Scheinbar hoffnungslose und dramatische Fälle mit überraschenden Wendungen stehen im Mittelpunkt der TV-Reihe „Der Zürich-Krimi“ mit Publikumsliebling Christian Kohlund als raubeinigem Rechtsanwalt Thomas Borchert. ORF 2 zeigt zwischen 7. Juli und 25. August jeweils freitags acht neue, spannende Fälle der Kriminalfilmreihe. Drei Opfer in drei Jahren, jedes Mal in einem Hopfenfeld und immer wieder zur selben Jahreszeit, dann auch noch „Die vierte Frau“ (12. Juli) – „Die Toten vom Bodensee“ geben Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin erneut so manches Rätsel auf. Wieder „Nichts zu verlieren“ (5. August) haben die Mitglieder einer Trauerreisegruppe in der gleichnamigen Tragikomödie, die eigentlich nichts anderes im Sinn haben, als ihren Schmerz über einen großen Verlust zu verarbeiten. Anlässlich des 60. Geburtstags von Karl Markovics steht das „Das Wunder von Wörgl“ (22. August) als Dacapo auf dem Programm, in dem der Jubilar eine Tiroler Gemeinde in den 1930er Jahren als Bürgermeister zu Vollbeschäftigung und Wohlstand führt. Des Weiteren zum Wiedersehen: Stefan Ruzowitzkys Oscar-prämiertes KZ-Drama „Die Fälscher“ (29. August).

Florian Silbereisen startet mit „Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich“ (1. Juli) und gemeinsam mit seinen musikalischen Gästen, u. a. Anastacia, Al Bano und Romina Power sowie Andreas Gabalier, in Kitzbühel in den Sommer. „Love, Peace & Blasmusik“ heißt es beim „Woodstock der Blasmusik 2023“ (6. Juli), wenn ORF 2 die Highlights von Europas größtem Brass-Festival zeigt. Publikumslieblinge, Hits und Sommerfeeling pur gibt es bei der „Starnacht am Wörthersee“ (8. Juli). Mit dabei sind: Andrea Berg, Wolkenfrei (Vanessa Mai), Julian le Play und viele mehr. „Die erfolgreichsten Musicals“ stehen in der zweiten Ausgabe von „Mr. Musical präsentiert“ (22. Juli) mit Alfons Haider auf dem Programm. Florian Silbereisen lädt im August zu einem weiteren unterhaltsamen Fernsehabend, für ihn und seine musikalischen Gäste gibt es „Die große Schlagerstrandparty 2023 – Wir feiern die 80er!“ (12. August).

Ab 7. Juli besucht die „Seitenblicke Sommerbühne“ freitags wohlbekannte und neue Spielstätten im ganzen Land und präsentiert die Events und Sommer-Premieren zwischen Bodensee und Neusiedler See. „Kunst und Krempel“ gibt es ab 15. Juli samstags in neuen Folgen der Österreich-Ausgaben von Deutschlands ältester Antiquitätenshow aus dem Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg zu entdecken. In „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ besucht Johann-Philipp Spiegelfeld ab 25. Juli dienstags in neuen Ausgaben der beliebten Reihe österreichische Adelsfamilien auf deren Stammsitzen. Die Höhepunkte aus den Programmen verschiedener Faschingsgilden aus ganz Österreich gibt es im ersten (5. August) und zweiten Teil (19. August) von „Narrisch guater Sommer“ zu sehen.

Mit täglich zwei Live-Schaltungen pro Sendestunde möchte „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag) vom 26. Juni bis 1. September die schönsten Sommerbilder aller neun Bundesländer einfangen. Reporterinnen und Reporter aus den Landesstudios zeigen den Sommer in Österreich in seiner ganzen Vielfalt: Sie machen Halt an den schönsten Seen des Landes, geben Ausflugs- und Urlaubstipps und besuchen die unterschiedlichen sommerlichen Festspielstätten. Den Anfang macht kommende Woche die Steiermark, wo am Wochenende auch der Formel-1-Zirkus in Spielberg Station machen wird. Am 21. Juni startete die „Studio 2“-Sommeraktion „Der Soundtrack meines Lebens“ (Montag bis Freitag), in der Prominente über Musik und Sänger:innen erzählen, die ihnen bleibende Erinnerungen lieferten.

Apropos „Soundtrack“: ORF 1 feiert mit kultigen Musikfilmen den „Soundtrack deines Sommers“. „A Star is Born“ heißt es am 29. Juli, wenn Lady Gaga und Bradley Cooper im Oscar-gekrönten Klassiker-Remake stimmgewaltig die Herzen des Publikums erobern. Am 5. August heißt’s mitsingen und -tanzen, denn „Dirty Dancing“ steht am Programm! Nicht weniger kultig wird’s am 19. August mit den All-Time-Klassikern „Grease“ und „Cats“. Die ORF-Premiere des Udo-Jürgens-Musical-Films „Ich war noch niemals in New York“ – u. a. mit Heike Makatsch, Uwe Ochsenknecht und Michael Ostrowski – steht am 26. August auf dem ORF-1-Programm! Und Singalong-Garantie gibt’s auch am 27. August in Danny Boyles musikalischer Komödie „Yesterday“.

In höchsten Tönen feierten Kritiker auch die ORF-Sommerfilm-Premieren: Mehrfach ausgezeichnet, hochkarätig besetzt und made in Austria ist das ORF-kofinanzierte Kinodrama „Schachnovelle“ mit Oliver Masucci, Birgit Minichmayr und Andreas Lust am 3. Juli. Am 10. Juli heißt es „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ in der Neuverfilmung des nach autobiografischen Zügen verfassten Bestsellers von Judith Kerr. Mit der turbulenten Familienkomödie „Es ist zu deinem Besten“ – u. a. mit Heiner Lauterbach – geht es am 17. Juli weiter. Und am 7. August startet mit dem „Guglhupfgeschwader“ ein weiterer Eberhofer-Hit als Premiere.

Laut wird es auch in sportlicher Hinsicht: Vom 20. Juli bis 20. August steht die Frauen-Fußball-WM in Australien auf dem Programm. Und auch wenn es die ÖFB-Damen letztlich nicht zur WM geschafft haben, so zeigt ORF 1 alle Spiele der WM live, wegen der Zeitverschiebung v. a. in den Morgenstunden und am Vormittag. Heiß am Asphalt wird es im Sommer in ORF 1 zweimal – beim GP von Österreich am 2. Juli und beim GP von Großbritannien am 9. Juli.

Am 5. Juli stehen die beiden erfolgreichen Dokus „Der talentierte Herr Schmid – Von der Kunst, Chats zu löschen“ und „Der talentierte Herr Marsalek – Wie man Geld erfindet“ auf dem Programm von ORF 1. Themenabende am Mittwoch in ORF 1 machen auch im Sommer keine Pause und so geht es am 12. Juli um Alkohol („Dok 1: Alkohol der globale Rausch“ und „Dok 1: Mei Bier is net deppat“) und am 19. Juli um Superreiche („Tycoons – Die Macht der Milliardäre: Amerikas Superreiche“ und „Tycoons – Die Macht der Milliardäre: Chinas neue Geld-Elite“). Der 26. Juli gehört dem Weizenklebstoff – mit der neuen Doku „Gluten, der Feind in deinem Brot“ und „Glutenfrei, laktosefrei – Der Haken an Vermeidungsprodukten“. Ebenfalls neu sind am 2. August die Verschwörungsentlarvungs-Doku „Unter dem Tellerrand“, am 16. August der filmische Zukunftsblick „2050 – Eine Welt ohne Fleisch“, am 23. August „Überleben in der Heißzeit: Zivilisation“ und am 30. August die Premiere „Der Bauer und der Bobo“.

