Appian verkündet strategische Investition in die in Betrieb befindliche Zinkmine Rosh Pinah im Südwesten Namibias

London (ots/PRNewswire) - Appian Capital Advisory LLP („Appian"), der Anlageberater für langfristige, wertorientierte Privatkapitalfonds, die in Bergbau- und bergbaubezogene Unternehmen investieren, freut sich, den Erwerb einer Beteiligung von 89,96 % an der produzierenden Zinkmine Rosh Pinah in der Region Kharas im Süden Namibias von Trevali Mining Corporation bekannt zu geben.

Schwerpunkte

Rosh Pinah ist eine in Betrieb befindliche Untertage-Mine, an der pro Tag ca. 2.000 Tonnen Zink und Blei abgebaut werden

Appian plant die Wiederaufnahme des Erweiterungsprojekts Rosh Pinah 2.0, das den jährlichen Erzdurchsatz der Mine auf 1,3 Millionen Tonnen nahezu verdoppeln und die Sicherheit und Umweltverträglichkeit verbessern wird

Appian wird das bestehende Managementteam und die Belegschaft des Standorts beibehalten, die über fundierte technische Kenntnisse und ein umfassendes Verständnis der Anlage verfügen

Rosh Pinah ist eine der drei jüngsten Investitionen von Appian auf dem attraktiven Zinkmarkt, einem Basismetall, das bei der Energiewende eine immer wichtigere Rolle spielt

Die Akquisition ergänzt Appians erstklassiges Portfolio an vielversprechenden Vermögenswerten, die sich in attraktiven Geschäftsgebieten befinden

Michael W. Scherb, Gründer und CEO von Appian, kommentierte dies wie folgt:

„Diese Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein für Appian dar, da wir unser erstklassiges Portfolio an hochattraktiven Zinkanlagen weiter ausbauen, ein entscheidendes Metall, das zur Erleichterung der bevorstehenden Energiewende beitragen wird. Wir freuen uns darauf, die 450 Mitarbeiter von Rosh Pinah bei Appian willkommen zu heißen, während wir unser umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Betrieb und Projektentwicklung nutzen, um das bestehende Managementteam bei der Umsetzung des Erweiterungsprojekts Rosh Pinah 2.0 zu unterstützen. Wir danken der namibischen Regierung, unseren geschätzten Partnern und der lokalen Bevölkerung für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung."

Rosh Pinah ist eine in Betrieb befindliche Untertage-Mine im Südwesten Namibias, etwa 800 km südlich von Windhoek, in der pro Tag 2.000 Tonnen Zink / Blei abgebaut werden. Die Mine ist seit 1969 in Betrieb und produziert Zink- und Bleisulfidkonzentrate sowie kleinere Mengen an Kupfer, Silber und Gold.

Appian plant die Wiederaufnahme des Erweiterungsprojekts Rosh Pinah 2.0, das den Bau neuer Aufbereitungsanlagen vorsieht, einschließlich einer zusätzlichen Pastenfüll- und Wasseraufbereitungsanlage sowie eines speziellen Portals und eines Abstiegs zu erweiterten Lagerstätten. Im Rahmen des Projekts wird der Mühlendurchsatz von 0,7 Millionen Tonnen auf 1,3 Millionen Tonnen Erz pro Jahr erhöht, wodurch die Zinkäquivalentproduktion auf durchschnittlich 170 Millionen Pfund pro Jahr steigt.

Nach Vedra Metals in Italien und Pine Point in Kanada ist Rosh Pinah die dritte Investition von Appian auf dem attraktiven Zinkmarkt und passt gut in die Investitionsstrategie von Appian:

Die Kontrolle der Eigentumsverhältnisse ermöglicht es Appian, seine erstklassigen technischen und betrieblichen Fähigkeiten einzusetzen, um den bestehenden Betrieb zu optimieren und das Erweiterungsprojekt Rosh Pinah 2.0 sicher durchzuführen

Attraktives Erweiterungsprojekt, das die Kostenposition der Mine erheblich verbessern und die Lebensdauer der Mine verlängern wird

Erhebliche Vorteile durch Exploration in der Nähe der Mine und bereits ermittelte Interessenten

Betrieb eines Bergwerks mit einem erfahrenen Managementteam, das über ausgeprägte technische Fähigkeiten und eingehende Kenntnisse der Anlage verfügt

Für weitere Informationen:

FGS Global +44 (0)20 7251 3801 / AppianCapital-LON @ fgsglobal.com

Charles O'Brien, Richard Crowley, Theo Davies-Lewis

Informationen zu Appian Capital Advisory LLP

Appian Capital Advisory LLP ist der Anlageberater für langfristige, wertorientierte Privatkapitalfonds, die ausschließlich in Bergbau- und bergbaunahe Unternehmen investieren.

Appian ist ein führender Anlageberater in der Metall- und Bergbauindustrie mit globaler Erfahrung in Südamerika, Nordamerika, Australien und Afrika und einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen zur Erreichung ihrer Entwicklungsziele, wobei ein globales Betriebsportfolio mit fast 6.300 Mitarbeitern überwacht wird.

Appian verfügt über ein globales Team von 70 erfahrenen Experten mit Niederlassungen in London, New York, Toronto, Vancouver, Lima, Belo Horizonte, Montreal, Dubai und Perth.

Weitere Informationen finden Sie auf www.appiancapitaladvisory.com oder auf LinkedIn, Instagram und Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1720474/Appian_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/appian-verkundet-strategische-investition-in-die-in-betrieb-befindliche-zinkmine-rosh-pinah-im-sudwesten-namibias-301864440.html