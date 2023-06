SWAROVSKI OPTIK eröffnet ersten Store weltweit

Die Liebe zur Natur spüren

Absam (OTS) - Am 27. Juni 2023 eröffnet SWAROVSKI OPTIK, führender Anbieter von hochpräziser Fernoptik, seinen weltweit ersten Store am Gelände der Swarovski Kristallwelten in Wattens. Das Tiroler Familienunternehmen setzt damit den nächsten wichtigen Schritt in seiner Wachstumsstrategie. Der direkte Austausch mit Naturliebhaber:innen aus aller Welt spielt dabei eine zentrale Rolle.

„Wir arbeiten seit vielen Jahren im Zuge unserer Vorwärtsintegration konsequent am Ausbau unserer Absatzkanäle für unsere Endkund:innen. Die Eröffnung des weltweit ersten SWAROVSKI OPTIK Stores ist nun der nächste große Meilenstein. Vor dem Store ist auch der kleinste mobile SWAROVSKI OPTIK Shop der Welt in Form eines sogenannten CAKE-Bikes zu bewundern. So inspirieren wir die Menschen, dass sie die schützenswerte Schönheit der Natur mit den Augen des Habichts erleben können“, ist Carina Schiestl-Swarovski, Vorsitzende des Beirates und Aufsichtsrates der Swarovski-Optik AG & Co KG, stolz.

„Nachhaltiges Wachstum – vor allem auch im Outdoor-Bereich – ist für uns ein klares strategisches Ziel. Wir legen dabei den Fokus verstärkt auf Endkundenkontakte, die wir über den neuen Store, den Online Shop, auf Messen oder mit einem mobilen Markenerlebnis, der Mobile Experience, ansprechen. Das ist wesentlicher Teil unseres Multichannel-Vertriebs.“ ergänzt Stefan Hämmerle, Vorstand Marketing & Vertrieb.

Ein Ort für Naturbegeisterte

Im neuen Store präsentiert man das komplette Sortiment an Ferngläsern, Teleskopen und Zubehör sowie die eigene Bekleidungslinie. Zudem lernen Besucher:innen die Welt von SWAROVSKI OPTIK hautnah kennen. „Der direkte Kontakt zu unseren Anwender:innen war uns immer extrem wichtig. Wir freuen uns sehr, dass Interessierte an diesem Ort nicht nur die neueste Generation an Fernoptiken ausprobieren, sondern auch uns als Marke erleben und in direkten Austausch mit uns treten können.“ sagt Stefan Hämmerle dazu.

Konzept und Inneneinrichtung: Die Liebe zur Natur spüren

„Wir bei SWAROVSKI OPTIK haben die Liebe zur Natur in den Mittelpunkt unseres Schaffens gestellt. Daran orientiert sich auch das Konzept des neuen Stores. Betritt man ihn, so spürt man die Liebe zur Natur hautnah. Bei der baulichen Umsetzung haben wir höchsten Wert auf die Verwendung von langlebigen und natürlichen Materialien gelegt. Die Lehmwand ist ein schönes Highlight für mich. Es freut mich auch, dass viele Elemente der Einrichtung mit lokalen Handwerksbetrieben realisiert wurden, die aus einem Umkreis von maximal 105 km stammen“, so Carina Schiestl-Swarovski.

Bei der hochwertigen Inneneinrichtung werden natürliche und langlebige Materialien wie Esche genutzt. Die Rückwände vermitteln dank vertikal angebrachter Vollholzleisten Raumtiefe und wurden von einem Blick in den Wald inspiriert. Steine aus einem nahegelegenen Steinbruch oder ein markanter Wurzelstock holen die Natur in den Innenraum. Die große Glasfassade lässt drinnen und draußen eins werden und ermöglicht spannende Ausblicke. In einem gemütlichen Lounge-Bereich können Besucher:innen zur Ruhe kommen und die beeindruckende Aussicht in die Tiroler Bergwelt genießen. Das Dach des neuen SWAROVSKI OPTIK Stores ist aufwendig mit einheimischen Pflanzen wie Efeu, Wildem Wein, Hopfen und Gräsern begrünt. Vor dem Store wartet mit dem SWAROVSKI OPTIK MEX E-Bike eine weitere Attraktion, wo Besucher:innen direkt vor Ort und unkompliziert verschiedenste Fernoptiken testen können.

Internationales Publikum und neue Zielgruppen

Für den ersten SWAROVSKI OPTIK Store sind die Swarovski Kristallwelten in Wattens der perfekte Standort. An einer der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs wird ein internationales Publikum und zudem eine breitere Zielgruppe angesprochen. Stefan Hämmerle, Vorstand Marketing & Vertrieb, sagt dazu: „Am Standort in Wattens möchten wir Menschen jeden Alters und aus allen Teilen der Welt für hochwertige Fernoptik begeistern. Der Blick durch ein Fernglas macht sofort klar, wie unmittelbar wir die Natur damit erleben können und welch wundervolle Entdeckungen auf uns warten.“ Der neue Store bietet, ergänzend zum stationären Fachhandel, einen weiteren Touchpoint für Naturbegeisterte aus aller Welt. Stefan Isser, Managing Director der Swarovski Kristallwelten, freut sich über das erweiterte Angebot für die Besucher:innen: „Besonders internationale Gäste erleben bereits bei der Ankunft in den Swarovski Kristallwelten ihren ersten Moment des Staunens, wenn die Gipfel der Alpen mit der Kristallwolke ein einzigartiges Panorama bieten. Im ersten SWAROVSKI OPTIK Store haben die Gäste nun die Möglichkeit, diese Aussicht noch intensiver zu genießen und die Outdoor-Produktvielfalt der SWAROVSKI OPTIK an einem Ort aus- und anzuprobieren.“

Informationen zu Öffnungszeiten und Anfahrt

Der SWAROVSKI OPTIK Store bei den Kristallwelten in Wattens ist täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Der Zugang ist ohne Eintrittsticket zu den Kristallwelten möglich.

Adresse:

SWAROVSKI OPTIK Store

Kristallweltenstraße 1

6112 Wattens

Weitere Informationen zum SWAROVSKI OPTIK Store:

https://www.swarovskioptik.com/at/de/outdoor/store-wattens

Hochauflösende Bilder:

https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=VnRxBEdrBU6Q

