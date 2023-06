Die Formel 1 in Spielberg: ORF-Kommentator Hausleitner ist sicher „Das wird ein spannenderes Wochenende!“

26 Stunden live vom 30. Juni bis 2. Juli in ORF 1

Wien (OTS) - Der Grand Prix von Österreich ist das Highlight der heimischen Motorsportfans und vom Freitag, dem 30. Juni, bis Sonntag, den 2. Juli 2023, live und exklusiv im ORF zu sehen. Dabei erwartet die Zuseherinnen und Zuseher ein insgesamt 26 Stunden langes TV-(Rahmen)Programm. Alle Details sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Anchorman des GP-Geschehens ist dabei einmal mehr ORF-Kommentator Ernst Hausleitner, der sich von Spielberg 2023 mehr Spannung erwartet als von den Rennen der vergangenen Wochen. „Mercedes, Aston Martin und auch Ferrari haben einen großen Schritt in der Entwicklung der Autos gemacht. Nach Einschätzung von Helmut Marko hatte Ferrari bei den letzten Rennen in Kanada sogar das schnellste Auto. Das alles spricht für ein spannendes Wochenende.“

Und das am bei den Fahrern beliebtesten Kurs im Rennkalender:

„Spielberg ist einfach anders und mit keiner anderen Rennstrecke im F1-Kalender zu vergleichen. Vor allem in Bezug auf die Umgebung ist der Red Bull Ring die schönste Rennstrecke der Welt. Und zudem gibt sich der Veranstalter jedes Jahr große Mühe, dem Event eine besondere Note zu verleihen. Heuer beispielsweise mit der typisch österreichischen Fahrerparade im Puch Haflinger.“

Gemessen an den TV-Marktanteilen sind die heimischen F1-Fans weltweit gesehen die Nummer eins, und das obwohl schon lange kein heimischer Pilot mitfährt. Hausleitners Erklärung: „Österreich hat einfach eine wahnsinnig lange Tradition in der Formel 1, das Publikum ist bestens informiert und hat ein enormes Interesse an unserem Sport und all seinen Facetten. Und ich glaube, man weiß es auch zu schätzen, dass man bei uns alle Sessions live im frei empfangbaren TV zu sehen bekommt. Das ist im europäischen Vergleich eher die Ausnahme als die Regel. Darüber hinaus gibt es wohl noch einige Gründe, dass wir weltweit die Nummer 1 sind, obwohl schon seit knapp 13 Jahren kein Österreicher mehr am Start ist.“

Der ORF-TV-Fahrplan zum Großen Preis von Österreich Das GP-Wochenende in ORF 1: Freitag, 30. Juni 13.00 Uhr: F1 News 13.25 Uhr: 1. Training 14.40 Uhr: Spielberg live 14.55 Uhr: F3 Qualifying 15.35 Uhr: Spielberg live 15.50 Uhr: F2 Qualifying 16.30 Uhr: F1 News 16.55 Uhr: F1 Qualifying 18.10 Uhr: Analyse Samstag, 1. Juli 9.45 Uhr: Spielberg live 9.55 Uhr: F3 Sprint 10.50 Uhr: Spielberg live 11.00 Uhr: Formel E Portland (Highlights) 11.25 Uhr: F1 News 11.55 Uhr: F1 Sprint Shootout 12.55 Uhr: Doku „Jochen Rindt – Der Weltmeister aus Graz“ 13.40 Uhr: F2 Sprint 14.45 Uhr: Doku „Spielberg historisch“ 16.00 Uhr: Formel 1 News 16.25 Uhr: F1 Sprint 17.10 Uhr: Analyse 20.15 Uhr: „Rush – Alles für den Sieg“ Sonntag, 2. Juli 8.10 Uhr: Spielberg live 8.25 Uhr: F3 Feature Race 9.20 Uhr: Spielberg live 9.45 Uhr: F2 Feature Race 11.10 Uhr: Spielberg live 11.30 Uhr: Porsche Supercup 12.25 Uhr: F1 Legendenparade 12.50 Uhr: Fahrerparade 13.20 Uhr: F1 News 14.20 Uhr: Großer Preis von Österreich 17.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

