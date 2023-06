Leopoldi-Abend im Amtshaus Ottakring am Donnerstag

Konzert am 29.6., Spende: 15 Euro, Infos: bm1160@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Unterhaltungskünstler Hermann Leopoldi (1888 – 1959) ist unvergessen als Klavierhumorist, Komponist, Texter und Interpret vergnüglicher Couplets, Wienerlieder und Schlager. Leopoldis melodiöses Schaffen reicht von „Schön ist so ein Ringelspiel“ bis zu „In einem kleinen Cafe in Hernals“. Am Donnerstag, 29. Juni, tragen die Sänger Monika Müksch und Felix Brachetka zur Freude ihrer Zuhörer*innen ausgewählte Werke Leopoldis vor. Der klangvolle Abend fängt um 18.30 Uhr an. Veranstaltungsort ist der Festsaal im Amtshaus Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19 b). Das bunte Programm hat den Titel „Eine Reise voller Spaß – Hermann Leopoldi in Wort und Musik“. Die Besucher*innen erreichen den Festsaal über den Eingang des Bezirksmuseums Ottakring in der Hasnerstraße.

„Als Entree wird um eine Spende von 15 Euro gebeten“, erklären die Organisator*innen. Das Bezirksmuseum Ottakring unterstützt das nostalgische Musik-Projekt. Begleitet werden Monika Müksch und Felix Brachetka von der Pianistin Petra Reichel. Auskünfte über die Hommage an Hermann Leopoldi sowie über den regulären Museumsbetrieb (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, temporäre Präsentationen, u.v.a.) gibt der ehrenamtliche Leiter, Jochen Müller, unter der Rufnummer 4000/16 127. Fragen per E-Mail an den freiwilligen Bezirkshistoriker: bm1160@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Monika Müksch: https://mueksch.at/event/eine-reise-voller-spass/

Sänger Felix Brachetka: www.instagram.com/brachetka/?hl=de

Pianistin Petra Reichel: www.petra-reichel.at

Bezirksmuseum Ottakring: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 16. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

