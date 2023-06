„WELTjournal“-Reportage über „Russland – die Söldner-Armee Wagner“

Am 28. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2; danach : „WELTjournal +: Unterdrückt – Russlands Opposition“

Wien (OTS) - Auch nach dem Rückzug der Söldner-Armee „Gruppe Wagner“ schwelt der Machtkampf in Russland weiter. Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin, einst enger Verbündeter von Präsident Putin, soll nach Angaben des Kreml nun zwar straffrei bleiben, zuvor hatte Putin ihn und seine Truppen jedoch als Verräter bezeichnet, die mit ihrem Marsch auf Moskau dem russischen Volk einen Dolchstoß versetzt hätten. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 28. Juni 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Russland – die Söldner-Armee Gruppe Wagner“. Um 23.30 Uhr folgt im „WELTjournal +“ die Dokumentation „Unterdrückt – Russlands Opposition“.

WELTjournal: „Russland – die Söldner-Armee Gruppe Wagner“

Das „WELTjournal“ zeigt, wer die Söldner der berüchtigten Wagner-Gruppe sind und welch blutige Dienste sie seit Jahren für Putin leisten: Im Auftrag des Kreml setzen sie weltweit russische Interessen durch – von Zentralafrika über Syrien bis in die Ukraine. Die Wagner-Söldner sind bekannt für ihre Brutalität. Im Ukraine-Krieg hat Wagner-Chef Prigoschin Tausende Schwerverbrecher aus russischen Straflagern rekrutiert und als Söldner an die Front geschickt, wo sie eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Im „WELTjournal“ berichten ehemalige Söldner und Augenzeugen vom skrupellosen Vorgehen der Wagner-Gruppe.

WELTjournal +: „Unterdrückt – Russlands Opposition“

Offene Kritik oder gar Opposition ist in Putins Russland gefährlicher denn je. In den vergangenen Jahren wurde das Demonstrationsrecht sukzessive eingeschränkt, die Medienfreiheit beschnitten, NGOs verunglimpft oder verboten. „WELTjournal +“ zeigt, wie schwierig es in Russland ist, auf die Straße zu gehen und dass jede Form von Protest lange Haftstrafen nach sich ziehen kann. Oppositionelle sind an Leib und Leben bedroht, gegen ein Dutzend von ihnen wurden Giftanschläge verübt. Doch es gibt auch eine junge Generation, die sich der Repression des Regimes widersetzt und von einem anderen Russland träumt.

