SanusX und Biome Diagnostics mit strategischer Partnerschaft

Gesamtheitlicher Gesundheitsanbieter SanusX beteiligt sich mit rund 20 % am österreichischen MedTech-Unternehmen Biome Diagnostics, einem internationalen Vorreiter im Bereich Mikrobiom-Diagnostik

Angebot für einen gesunden und präventiven Lebensstil soll auf Basis von AI-Lösungen und modernsten Analysemethoden ausgebaut werden





SanusX beteiligt sich mit rund 20 % am österreichischen MedTech-Unternehmen Biome Diagnostics GmbH (BiomeDx), einem jungen, erfolgreichen Entwickler und Anbieter von medizinischer Diagnostik und medizinischer Anwendungen rund um das Darmmikrobiom. BiomeDx wurde 2018 gegründet und verwendet maschinelles Lernen (künstliche Intelligenz), um das Darmmikrobiom, also die Darmflora, für medizinischen Zwecke zu interpretieren. Neben innovativen Ansätzen für die Krebs Präzisionsmedizin, ist das Unternehmen mit dem Lifestyle-Angebot myBioma® europäischer Marktführer im Bereich fundierter B2C Darmmikrobiom-Analysen. Mit myBioma® ermöglicht die Firma jeder Person von zu Hause aus das eigene Darmmikrobiom zu analysieren und sich so präventiv um die eigene Darmgesundheit zu kümmern. SanusX wird als langfristiger Partner BiomeDx in Zukunft strategisch unterstützen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen nachhaltig wachsen und neue Lösungen im Gesundheitsbereich entwickeln. Fokus hierbei soll der Ausbau des Angebots für einen gesunden und präventiven Lebensstil sein.

Barbara Sladek und Nikolaus Gasche, Eigentümer und Geschäftsführer von Biome Diagnostics: „ Unsere Vision ist es jedem Menschen einen einfachen Zugang zur fundiertesten Analyse des Darmmikrobioms zu geben, um die Kontrolle über die eigene Gesundheit zu übernehmen und dadurch das Wohlbefinden zu verbessern. Der Vorteil des Darmmikrobioms ist, dass man es verändern und beeinflussen kann. Mit SanusX haben wir einen idealen strategischen Partner gefunden, mit dem wir gemeinsam den Gesundheitsbereich verbessern können. Wir sehen das Potenzial, unsere Kundenbasis gemeinsam zu verbreitern und es zukünftig noch mehr Menschen zu ermöglichen, bestmöglich auf ihre individuelle Darmgesundheit zu achten .“

Erich Kruschitz, Geschäftsführer von SanusX, zu den Beweggründen der Beteiligung: „ Die Kraft eines gesunden Darmmikrobioms spielt insbesondere für den so wichtigen Bereich der Prävention eine bedeutende Rolle, aber auch im Bereich der innovativen Präzisionstherapie überzeugen uns die möglichen Einsatzgebiete der Anwendungen von Biome Diagnostics. Wir freuen uns daher, mit BiomeDx einen neuen starken Partner gefunden zu haben. Wir werden gemeinsam das große Marktpotenzial, das vor uns liegt, heben. Österreich hat viele hochinnovative Unternehmen wie BiomeDx, deren Entwicklung wir durch unser Know-how und unseren Marktzugang optimal unterstützen können. Als gesamtheitlicher Gesundheitsanbieter und strategischer Investor werden wir unser Portfolio auch in Zukunft mit ausgewählten Akquisitionen verstärken .“

Lukas Mayrl, Geschäftsführer von SanusX, ergänzt: „ Mit SanusX haben wir uns das Ziel gesetzt, Menschen ein Leben lang dabei zu begleiten, gut auf sich zu schauen, ihre Gesundheit zu erhalten und zu verbessern. Wir wollen sie in jeder Lebensphase mit Angeboten in der Prävention oder Rehabilitation unterstützen. Deswegen analysieren wir Lücken und Problemfelder der aktuellen Gesundheitsversorgung und setzten auf innovative Angebote, die den Gesundheitsbedürfnissen der Menschen Rechnung tragen. Gerade Heimtests sind ein wirkungsvolles Tool, um sich und die Bedürfnisse seines Körpers besser zu verstehen und um gut vorsorgen zu können. Wir sind daher hoch erfreut, unseren Geschäftsbereich Diagnostik mit BiomeDx zu verbreitern und unseren Kunden ein weiteres Testangebot zur Verfügung zu stellen .“

BIOME DIAGNOSTICS GMBH

Die Biome Diagnostics GmbH (BiomeDx) wurde 2018 gegründet und ist ein in Österreich ansässiges MedTech-Unternehmen, das sich der Weiterentwicklung der Präzisionsmedizin durch bahnbrechende mikrobiombasierte Technologien verschrieben hat. Das Unternehmen ist strategisch an der Schnittstelle von hochmoderner DNA-Sequenzierung und fortschrittlichen Algorithmen für Bioinformatik und maschinelles Lernen positioniert, um erstklassige Technologien für die klinische Routinediagnostik zu entwickeln. Biome Diagnostics ist weltweit das einzige doppelt ISO-zertifizierte (ISO 9001 und ISO 13485) Unternehmen im Bereich Mikrobiom-Diagnostik. 2019 launchte das Unternehmen die erfolgreiche Lifestyle Analyse myBioma® und ermöglicht so erstmals den einfachen Zugang, das eigene Darmmikrobiom zu verstehen. 2022 launchte das Unternehmen das erste medizinisch validierte und CE-IVD zertifizierte Diagnoseverfahren zur individualisierten Bestimmung für das Ansprechen auf eine Krebs-Immuntherapie. Dieser Test ist der erste Schritt, um vorab individuell die beste Therapie für eine:n Krebspatient:in zu bestimmen. Biome Diagnostics verfügt 2023 bereits über einen der größten Datensätze zu ausgewerteten Darmmikrobiomprofilen. Das erfolgreiche Start-Up hat auch bereits international auf sich aufmerksam gemacht und zahlreiche renommierte Awards gewonnen. So hat BiomeDx 2022 beim WebSummit das Publikumsvoting und auch den EY ScaleUp Award (für HealthTech) gewonnen, wurde mit diversen Preisen beim diesjährigen europäischen EIT Health Catapult-Inkubator ausgezeichnet, und hat darüber hinaus auch zahlreiche Auszeichnungen von der WKO, der Tageszeitung Die Presse, etc. bekommen.

SANUSX

SanusX ist seit 2020 aktiv. Ziel des eigenständigen Corporate Start-Ups der UNIQA Insurance Group ist es, sich zu einem ganzheitlichen, modernen Gesundheitsanbieter zu entwickeln, der Menschen ein Leben lang beim Erhalt und der Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und begleitet. Dabei fokussiert SanusX auf Prävention (gesund bleiben) und Rehabilitation (gesund werden). Angebote stehen sowohl Endkunden (B2C) als auch Corporate Partnern (B2B) zur Verfügung. Aktiv ist SanusX bereits mit Angeboten wie Mavie Work, einem Anbieter für betriebliche Gesundheitsvorsorge mit rund 150 Unternehmenskunden in ganz Österreich. Ebenso zählt cura domo, österreichischer Marktführer in der 24-Stunden-Betreuung und Experte für aktives & betreutes Altern mit ca. 2.600 BetreuerInnen, zum Portfolio. Das Heimtest-Portfolio umfasst nach dem Einstieg bei BiomeDx in Zukunft Bluttests und Tests des Darmmikrobioms, die beide bequem und niederschwellig von zu Hause aus durchführbar sind.

Als gesamtheitlicher Gesundheitsanbieter und strategischer Investor setzt SanusX auf bestehende Geschäftsmodelle und Innovationen gleichermaßen, wobei sie diese identifiziert, entwickelt und skaliert, um sie möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. SanusX sieht sich als Innovator sowie Businesspartner und beteiligt sich an Unternehmen, die zu ihrem strategischen Fokus im Gesundheitsbereich passen und mit denen in der Zusammenarbeit gemeinsame Geschäftsmodelle aufgebaut werden können.

