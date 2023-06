Metternich vertritt Österreich beim Wacken Open Air

Metternich gewinnt Österreichs nationalen Wacken Metal Battle und sichert sich einen Platz beim prestigeträchtigen Wacken Open Air

Wien (OTS) - Metternich, die knallharte Rockband, die seit 2017 die österreichischen Radiowellen und Bühnen rockt, hat am 24. Juni 2023 das nationale Finale des Wacken Metal Battle in Österreich gewonnen. Dieser Sieg sichert der Band einen begehrten Platz auf dem Wacken Open Air, einem der weltweit größten Rock- und Metalfestivals, das jährlich in Deutschland stattfindet.

Metternich ist bekannt für ihre ausdrucksstarken Rocksongs und ihre mitreißenden Geschichten aus dem Wiener Alltag, vorgetragen mit einer einzigartigen Mischung aus Humor und Wiener Charme. Die Band, bestehend aus Alexander Karlin (Gesang), Wolfgang Posch (Gitarre), David Zenz (Bass) und Bernhard Sattra (Schlagzeug), veröffentlichte im März 2020 ihr Debütalbum "G'schichtldrucker" und legte im September 2022 mit "Oidakalyptus Now" nach.

Ihre Musik verbindet kraftvolle Rocksongs mit witzigen Texten im Wiener Dialekt, eine Kombination, die ihnen eine große Fangemeinde und regelmäßige Auftritte bei Radio 88.6 eingebracht hat. Auch in der ORF-Fernsehsendung “Die Brieflosshow” waren sie schon zu sehen.

Das Wacken Metal Battle ist mehr als ein Bandwettbewerb. Es geht darum, die "Legenden von morgen" im Metal-Genre zu entdecken und den teilnehmenden Bands die Möglichkeit zu geben, beim großen Finale in Wacken aufzutreten. Der Sieg von Metternich ist ein Beweis für ihr Talent, ihre harte Arbeit und die unbestreitbare Verbindung, die sie mit ihren Fans haben.

" Wir freuen uns riesig über diesen Sieg und die Möglichkeit, auf dem Wacken Open Air aufzutreten ", sagt Alexander Karlin, Sänger von Metternich. " Wir können es kaum erwarten, unseren unverwechselbaren Wiener Sound auf eine der renommiertesten Bühnen der Welt zu bringen. "

Das Wacken Open Air zieht jedes Jahr zehntausende Metal-Fans aus aller Welt an. Für Metternich ist dies eine Chance, vor einem internationalen Publikum aufzutreten und ihre einzigartige Mischung aus Rockmusik und österreichischer Kultur zu präsentieren.

Weitere Informationen über Metternich finden Sie auf ihrer offiziellen Website unter https://www.metternich.rocks/.

Über Metternich

Metternich ist eine Rockband aus Wien, Österreich, die 2016 gegründet wurde. Die Band verbindet humorvolle Texte im Wiener Dialekt mit harter Rockmusik und schafft so einen einzigartigen Sound, der das Publikum in ganz Österreich begeistert. Sie haben zwei Alben und mehrere Singles veröffentlicht und sind Stammgäste in der österreichischen Radioszene.

Presse-Kontakt

Bernhard Sattra

‭+43 677 62303875‬

office @ metternich.rocks



Rückfragen & Kontakt:

Metternich

office @ metternich.rocks



Bernhard Sattra

+43 677 62303875‬