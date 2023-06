Mitarbeitergesundheit fördern – Steuern sparen

Freiwillige Gesundheitsförderung in Firmen steht bei MitarbeiterInnen als kostenfreier Benefit hoch im Kurs. Für Firmen gibt es steuerliche Anreize, erklären Mavie-ExpertInnen.

Wien (OTS) - Während der Arbeitnehmer*innenschutz in Österreich laut ArbeitsnehmerInnenschutzgesetz (ASchG Insb. §§ 4, 6 und 7) gesetzlich verankert ist und verpflichtend umgesetzt werden muss, so ist die betriebliche Gesundheitsförderung eine freiwillige Leistung eines Arbeitgebers. Es geht darum Mitarbeiter*innen dabei zu unterstützen, ihre mentale und körperliche Gesundheit zu stärken, Potenziale zu erkennen und ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein wesentlicher Bestandteil des Gesundheitsmanagements in Unternehmen und wird ein immer wichtigerer Faktor, wenn es um das Halten und Anziehen von engagierten Mitarbeiter*innen geht. Denn das Bewusstsein von Arbeitnehmer*innen für das Thema Gesundheit hat sich massiv geschärft.

Lydia Meidlinger, Expertin für rechtliche Fragestellungen und psychosoziale Beratungen, begleitet Unternehmen bei der Einführung von gesundheitsfördernden Maßnahmen im Betrieb. Sie erklärt: „ Wenn man sich überlegt, wieviel Fitnesscenter, psychosoziale Beratung und Co. kosten, so sind solche Leistungen ein riesiger Benefit den Beschäftigte von ihrem Arbeitgeber bekommen können. Auf der anderen Seite profitieren Unternehmen von einer gesünderen Belegschaft und davon attraktiver als Arbeitgeber zu sein. Und wenn man es richtig macht, dann lohnt sich das Investment auch in steuerlicher Hinsicht. Dazu zählt beispielsweise darauf zu schauen, dass die Maßnahmen zielgerichtet und wirkungsorientiert sind. Ebenso müssen sie von qualifizierten Anbietern erbracht werden. Diese grantieren im Übrigen auch, dass das Investment zu einem Win-Win für alle Beteiligten wird. “

Win-Win für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber

Betriebliche Gesundheitsförderung macht Mitarbeiter*innen also nicht nur fitter und den Arbeitgeber attraktiver, sondern hat auch große finanzielle Vorteile.

Massnahmen der Gesundheitsprävention bzw. Gesundheitsfördeurng, die ein Arbeitgeber allen Dienstnehmer*innen zur Verfügung stellt, gelten einkommensteuerrechtlich als freiwillige Sozialleistung (§3 Abs 1 Z13 lit. a EstG) und sind für den Arbeitgeber als Betriebsausgabe absetzbar. Aus der Sicht des Mitarbeiters liegt kein Sachbezug vor und die Services sind von der Sozialversicherung befreit.

Voraussetzungen

Betriebliche Gesundheit umfasst Gesundheitsförderung und Prävention und hat vier Handlungsfelder: Psychische Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Sucht. Alle Maßnahmen müssen daher auch in eines dieser vier Handlungsfelder eingeordnet werden können. Die Maßnahmen und Kurse können dann entweder im Betrieb oder in von Ihnen angemieteten Räumlichkeiten stattfinden. Dazu zählt zum Beispiel die im Haus angebotene Yogaklasse oder auch externe psychologische Beratung in Form von Employee Assistance Programmen. Aber Achtung: Barleistungen wie beispielsweise eine Jahreskarte im Fitnesscenter werden nicht steuerfrei behandelt. Seit 2002 können – neben dem Arbeitsmediziner – unter gewissen Voraussetzungen auch sonstige Fachleute bis zu 25% in die Gesamtpräventionszeit eingerechnet werden (§82a Abs5 und 82b ASchG).

Folgende Bereiche, die von Mavie angeboten werden, kommen beispielsweise für steuerliche Begünstigungen in Betracht: Prävention bei Stress, Konfliktmanagement, Kommunikationsthemen, psychosoziale Beratung, Begleitung bei arbeitsorganisatorischen Belastungen, Entwicklung eines gesunden psychosozialen Umfeldes, Mobbingprävention, ebenso wie Arbeitspsychologie, Organisationspsychologie, Betriebssoziologie. Darüber hinaus fällt auch die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze und Arbeitsverfahren, arbeitsplatzbezogene Analysen der Bewegungsabläufe u.a. Ergonomie oder Sportwissenschaften darunter.

