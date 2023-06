Jugend Innovativ: Innovativste Schulen 2023 ausgezeichnet

Beim Jugend Innovativ Finale 2023 wurden 40 hochinnovative Projekte aus ganz Österreich geehrt. Nun wurde eine Schule pro Bundesland für besondere Innovationsbereitschaft ermittelt.

Wien (OTS) - Das Bundes-Finale war der Höhepunkt der 36. Runde des renommierten Jugend Innovativ Wettbewerbs. Nach monatelanger Arbeit wurden die Sieger*innen am 25. Mai 2023 im Rahmen der Award Show in den Kategorien Design, Engineering, Science, ICT & DIGITAL, Entrepreneurship und Sustainability ausgezeichnet, sowie der Special Award Vorarlberg vergeben. Dabei wurde in diesem Jahr besonders auf Nachhaltigkeit geachtet, sodass die Veranstaltung das österreichische Umweltzeichen Zertifikat für Green Events erhalten hat. Eindrücke und großartige Momente der Award Show 2023 siehe unter: https://www.jugendinnovativ.at/award-show-2023)

Auszeichnung der innovativsten Schulen Österreichs

Im Rahmen der 36. Wettbewerbsrunde wurde auch die innovativste Schule jedes Bundeslandes ermittelt. Sie werden mit dem Titel « Innovativste Schule des Bundeslandes » geehrt und zeichnen sich durch die Einreichung zahlreicher hochinnovativer Projektideen ihrer Schüler*innen aus. Die Schulen aus Oberösterreich, dem Burgenland, Wien, Salzburg, Kärnten, und Vorarlberg konnten ihren Vorjahrestitel verteidigen, während Tirol und Niederösterreich neue Gewinner*innen hervorgebracht haben. Die Steiermark konnte dieses Jahr leider keinen Titel nach Hause holen, da sich nicht ausreichend viele Projekte für den Titel qualifiziert haben. Das erfolgreichste steirische Halbfinal-Projekt kam aus der BHAK/BHAS Voitsberg.

Die „Innovativsten Schulen“ 2023 sind:

Salzburg: HTBLuVA Salzburg

Wien: HTL Rennweg

Oberösterreich: HTL Braunau

Niederösterreich HTBLVA St. Pölten

Tirol: BG/BRG Lienz

Burgenland: HTBLA Eisenstadt

Kärnten: HTL Mössingerstraße

Vorarlberg: HTL Dornbirn



Mit der Auszeichnung der innovativsten Schule 2023 geht die 36. Projektrunde des Jugend Innovativ Wettbewerbs zu Ende – alle Gewinner*innen inklusive ihrer Projekte, sowie die Highlights des Bundesfinales und der Award-Show und weitere Informationen zum Wettbewerb findet ihr unter www.jugendinnovativ.at. Doch auch wenn nun alle Gewinner*innen geehrt und alle Preise vergeben wurden - Nach dem Wettbewerb ist bekanntlich vor dem Wettbewerb!

Die Anmeldephase des 37. Jugend Innovativ Wettbewerbs startet mit Oktober 2023!

Alle Schüler*innen und Lehrlinge aufgepasst: Österreichs smartester Schulwettbewerb startet mit Oktober wieder in die nächste Runde!

Wir suchen wieder die besten Projekte in den Kategorien Design, Engineering, Entrepreneurship, ICT & Digital, Science und Sustainability und unterstützen Schüler*innen und Lehrlinge im Alter von 15-20 Jahren mit Know-How, Preisgeldern und Projekt-Boni im Wert von über 90.000 Euro!

Werde Teil der JI-Community - die Anmeldephase läuft bis zum 30. November 2023!

Alle Informationen zum Wettbewerb unter www.jugendinnovativ.at

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ wird im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) sowie des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt. Bisher haben bereits rund 11.500 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Der Wettbewerb wird laufend von Workshop-Angeboten sowie Qualifizierungsmaßnahmen (wie Stärkung des Entrepreneurial Spirits, Beratungen zum Innovationsschutz, etc.) für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer erfolgreich begleitet.

