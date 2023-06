ÖAMTC-Ausblick auf den Sommerreiseverkehr (+ Grafik)

Staupunkte, Bau- und Mautstellen, Grenzwartezeiten, Großveranstaltungen, Stauberater und Flugbeobachter

Wien (OTS) - Mit dem Beginn der Ferien in Ostösterreich, Tschechien und der Slowakei fällt der Startschuss des Sommerreiseverkehrs auf den Transitrouten. Die Hauptstaupunkte prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen. Dichten Kolonnenverkehr wird es außerdem auf der Verkehrsachse Grenzübergang Suben (OÖ) – A8 – A1 – Linz – Knoten Steinhäusl – A21 – Knoten Vösendorf – S1 – A4 – Grenzübergang Nickelsdorf geben. Zusätzlich werden Großveranstaltungen wie etwa das Formel 1 Rennen in Spielberg am ersten Ferienwochenende regional zu starkem Verkehrsaufkommen auf den Straßen führen.

ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler ist auch dieses Jahr wieder an den starken Reisewochenenden auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg unterwegs. Mit seinem Motorrad kann er defekte Fahrzeuge schnell erreichen und wieder flott machen. Zudem wird in Kooperation mit dem ADAC der Flugbeobachter abheben und seine Beobachtungen aus der Luft weitergeben.

Bei der Ein- und Ausreise muss an folgenden Grenzübergängen zeitweise mit Verzögerungen gerechnet werden: A12 Kufstein, A1 Walserberg, A11 Karawankentunnel, A9 Spielfeld sowie A4 Nickelsdorf.

Zwtl. Weitere Staupunkte

A2, Süd Autobahn, Bereich Villach

A4, Ost Autobahn, Baustelle Bruck an der Leitha-Ost - Knoten Bruckneudorf,

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus sowie Gratkorn Nord – Übelbach

A10, Tauern Autobahn im gesamten Verlauf, speziell im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

A12, Inntal Autobahn, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Großraum Innsbruck

A13, Brenner Autobahn, im gesamten Verlauf, speziell zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

B177, Seefelder Straße, im gesamten Verlauf

L197/B197, Arlbergpass, wegen Sperre des Arlbergtunnels

Staupunkte Ausland

A8/A93 (Deutschland) großes deutsches Eck

A22 (Italien), Brenner Autobahn, Mautstelle Sterzing

A4 (Italien) Autostrada Verbindung Venedig-Triest

A1 (Slowenien) Verbindung Spielfeld-Maribor

Die stärksten Stau-Wochenenden

Mit dem Start in die Ferien in Ostösterreich (1 - 2. Juli) bleibt im Normalfall das große Staugeschehen auf den Transitrouten noch aus. Das Verkehrsaufkommen steigert sich anschließend sukzessive mit dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich (8 - 9. Juli). Den Höhepunkt der Reisewelle prognostizieren die ÖAMT-Experten für Ende Juli -Anfang August, denn da beginnen die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg und es muss mit langen Blechkolonnen gerechnet werden.

In den letzten Jahren haben sich die Reiseströme zwar zum Teil auch auf andere Wochentage verlagert, jedoch bleibt der Hauptreisetag der Samstag. Speziell bei Schlechtwetterphasen verlagerten sich die Rückreiseströme in den vergangenen Jahren aber schon bereits auf den Donnerstag.

Die Rückreisewelle hat ihre Höhepunkte ab Mitte August nach dem „Ferragosto“ Wochenende sowie in den ersten beiden September Wochenenden (Ferienende West- und Südösterreich, Bayern und Baden-Württemberg).

Einen Überblick über die stärksten Reisewochenenden und die jeweils betroffenen Strecken kann man sich bei der Vorbereitung der Urlaubsreise unter https://www.oeamtc.at/staukalender verschaffen.

Stauberater Herbert Thaler, Kooperation ÖAMTC – ADAC

„Heuer wird noch mehr als im letzten Jahr los sein. Speziell vor der Tunnelgruppe Werfern werden Blockabfertigungen nicht ausbleiben“, so ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. Während der Sommerferien werden er und seine Kollegen abwechselnd an den Samstagen auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau im Einsatz sein. Schon kleine Pannen können hier zu kilometerlangen Staus führen. Auf ihren Motorrädern haben die Stauberater die Möglichkeit, defekte Fahrzeuge schnell zu erreichen und wieder flott zu machen.

Auch der Flugbeobachter des Partnerclubs ADAC wird ab 15. Juli an den Wochenenden bei stabiler Wetterlage im Einsatz sein. Speziell der Großraum München, die Verbindungen München – Salzburg und Rosenheim – Kiefersfelden, sowie die Tauern Autobahn und das Inntal werden abgeflogen. Durch die Beobachtungen aus Deutschland lassen sich Entwicklungen an den Staupunkten in Österreich leichter prognostizieren.

Fahrverbote für Durchreisende

In Salzburg und Tirol treten auch heuer wieder über die Sommermonate viele Abfahrts- und Durchfahrtssperren für den Transitverkehr in Kraft. Die Verordnungen sind in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) von 07.07.2023 bis 10.09.2023 erstmals durchgehend über die Wochenenden von Freitag, 00:00 Uhr bis Sonntag, 24:00 Uhr in Kraft. In Tirol sind die Fahrverbote in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck Land an den Wochenenden bereits gültig. Ab 8. Juli werden sie auch in den Bezirken Kufstein und Reutte bis 10.September 2023 jeden Samstag, Sonn- und Feiertag von 07:00 bis 19:00 Uhr aktiviert. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass Ortsdurchfahrten im Fall von langen Staus auf den Hauptverbindungen durch den Ausweichverkehr blockiert werden.

Großveranstaltungen: Motorsport, Radrundfahrt, Musik-Festivals

Auch dieses Jahr werden wieder einige Großveranstaltungen – wie etwa Formel 1-Grand-Prix und Moto GP – hunderttausende Fans anlocken. Die Formel 1 gastiert von 30. Juni bis 2. Juli, die Moto GP von 18. bis 20. August in Spielberg. Ebenso werden die Tour of Austria (2. bis 6. Juli), die Musikfestivals Electric Love am Salzburgring (6. bis 8. Juli), das Frequency in St. Pölten (17. bis 19. August), die Anreise zur Formel in Budapest (21. bis 23. Juli) und der Iron Man in Zell am See am ersten Septemberwochenende für Verzögerungen sorgen. Der ÖAMTC wird gesondert über alle Veranstaltungen berichten.

AVISO an die Redaktionen: Stauberater Herbert Thaler steht am Samstagmorgen und -vormittag für Interviews direkt von den Salzburger Transitrouten zur Verfügung. Stauberater Tel. Nr.: 0664/ 613 35 03

Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr als Download unter https://www.oeamtc.at/sommer_2023.jpg/60.623.326 (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

Römer

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at