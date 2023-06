Bilanz zum Schulschluss: Neue Meilensteine in der Digitalisierung von Schulbüchern

Schon mehr als 100.000 Schüler und Lehrer in Österreich nutzen die Online-Plattform “DigiBox” des auf Bildung spezialisierten Trauner Verlags

Linz (OTS) - - “Flipped Classrooms”: Das Linzer Medienhaus stellt mit interaktiven E-Learning-Kursen den Unterricht auf den Kopf / 1.400 E-Books, über 6.700 interaktive Übungen und E-Learning-Kurse, mehr als 200 Hörübungen sowie über 350 Lernvideos abrufbar



Zum Ende des Schuljahres zieht der Trauner Verlag eine positive Bilanz über die Nutzung seines digitalen Angebots an Lehr- und Lernmaterialien. Auf die Plattform “Trauner-DigiBox” greifen bereits rund 110.000 aktive Userinnen und User regelmäßig zu, allein im letzten Monat wurden weit über 50.000 Logins verzeichnet. Für alle der jährlich österreichweit fast 500.000 ausgelieferten gedruckten Schulbücher des Verlags stehen E-Books mit vielen digitalen Zusatzfunktionen und Lehrmaterialien zur Verfügung. Das Linzer Medienhaus gehört bei berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie in den gastronomischen Berufsschulen zu den Marktführern in Österreich >>



