Buntes Straßenfest zum Geburtstag von Sängerin Birgit Sarata

LH Mikl-Leitner: Auf den Bühnen der Welt zu Hause und eine große Freundin Niederösterreichs

St. Pölten (OTS/NLK) - Am gestrigen Montagabend lud Opern- und Operettensängerin Birgit Sarata Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, und Gesellschaft, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, zur Geburtstagsfeier in den Marchfelderhof nach Deutsch-Wagram. Begleitet vom Musikverein Auersthal unter der Leitung von Peter Platt und der Damengarde Deutsch-Wagram fuhr Sarata in einem Oldtimer vor.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erinnerte in ihrer kurzen Ansprache an Saratas Auftritte auf den größten Bühnen Österreichs und Deutschlands sowie ihre weltweiten Kulturtourneen, „bei denen du dein Publikum stets mit deinem Charme und deiner Stimme begeistert hast“. Mikl-Leitner sagte weiters: „Offensichtlich ist es deine Liebe zu den Menschen und zur Musik, die dich ewig jung hält“ und war sicher, dass Sarata auch in Zukunft nicht leiser treten werde. „Du bist weiter Vize-Honorarkonsulin der Republik Senegal, bleibst aktiv mit deinem Salon, wo du es verstehst, Menschen zusammenzubringen, und du bist und bleibst vor allem eine große Freundin Niederösterreichs.“ Die Landeshauptfrau hob hier Saratas Engagement als Präsidentin des ,Freundevereins der Bühne Baden´ hervor, „wo es fast keine Premiere gibt, wo du nicht dabei bist, die Daumen drückst und auch immer wieder erste Ansprechpartnerin für unsere Künstlerinnen und Künstler bist.“

Zum Geburtstag und in Anerkennung ihres Engagements überreichte die Landeshauptfrau Professorin Birgit Sarata die „Goldene Ehrenplakette“ des Landes Niederösterreich.

