ÖH Uni Wien: VSStÖ und KSV-LiLi bilden erneut rot-rote Koalition

Weitere zwei Jahre wird die ÖH von linken Studierendenverbänden geführt.

Wien (OTS) - Heute, am 27.06.2023, findet die konstituierende Sitzung der Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien statt. Demnach wird ab 1. Juli 2023 die neue Exekutive mit dem frisch gewählten Vorsitzteam die ÖH Uni Wien übernehmen. Nora Hasan vom Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ) wird erste Vorsitzende der ÖH Uni Wien, Alexandra Budanov vom Kommunistischen Student:innenverband - Linke Liste (KSV-LiLi) wird erste Stellvertreterin und Magdalena Martin (VSStÖ) ist die zweite Stellvertreterin.

Damit bildet die ÖH Uni Wien eine rot-rote Studierendenvertretung. „ Die Wahl im Mai hat gezeigt, dass die Studierenden der Uni Wien weiterhin eine stabile sozialistisch-kommunistische Universitätsvertretung wollen. Es freut uns, weitere zwei Jahre als kritische Stimme gemeinsam mit den Studierenden auf die Straße zu gehen, starke Vertretungsarbeit zu leisten und unsere geplanten Projekte zu verwirklichen “, so Nora Hasan.

Wichtige Projekte in den nächsten zwei Jahren werden die Konferenz für Studierende, Kritische Einführungstage, die vor allem Erstsemestrigen dazu verhelfen, sich niederschwellig an kritisches Denken und Gesellschaftspolitik in der Universität heranzutasten und eine feministische Woche rund um den feministischen Kampftag am 8. März.

„ Wir freuen uns, dass die linke Mehrheit der ÖH Uni Wien weiter gestärkt wurde. In den nächsten zwei Jahren werden wir lautstark und radikal für die Studierenden eintreten und unbequem für das Rektorat und die Regierung sein. Die Interessen von Studierenden müssen endlich ernst genommen und ein gutes Leben für alle erkämpft werden “, so Alexandra Budanov.

Bisherige Projekte wie der Sozialstopf, Psychotherapie-Topf und die stundenweise Kinderbetreuung werden weitergeführt. Eine Erweiterung der Projekte stellen von der ÖH Uni Wien organisierte Studienfahrten zu KZ-Gedenkstätten dar. Ebenso soll eine Kampagne gegen Transfeindlichkeit an der Uni Wien organisiert werden.

Die Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien ist die gesetzliche Vertretung aller Studierender an der Universität Wien, steht für ein uneingeschränktes Recht auf Bildung und setzt sich für den Abbau von Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen ein.

