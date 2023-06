HUMANA - Kleidersammlung verlässlich und nachhaltig

Wer gebrauchte Kleidung an HUMANA spendet, kann sich sicher sein, dass dadurch keine Umweltverschmutzung irgendwo auf der Welt passiert.

Wien (OTS) - Zur heutigen Meldung auf Orf.at über die Umweltverschmutzung durch Altkleider in Chile stellt Geschäftsführer Henning Mörch fest: Mittels Kleidercontainern sammelt HUMANA Österreich in sieben Bundesländern in Österreich Kleidung und Schuhe und zählte 2022 eine Jahressammelmenge von 7.180 Tonnen, davon entfielen, laut Ermittlung des Umweltbundesamtes 67,3 % auf Re-Use, wird also von jemandem weitergetragen, 23 % auf Recycling und 9,7% auf textilen Abfall.



Die Container werden regelmäßig entleert und der Inhalt anschließend im eigenen HUMANA Sortierwerk in der Slowakei oder anderen Sortierwerken grob und fein sortiert. Kleidung und Schuhe, welche in die Kategorie Recycling fallen, werden für Putzlappen, Dämmwolle oder Fasern wieder verwertet. Als Abfall gilt jene Kleidung, die so schadhaft und verschmutzt ist, dass diese nur mehr thermisch verwertet werden kann (Abfallverbrennung). Kleidung und Schuhe, die von HUMANA in Entwicklungsländer gesendet wird, wird im Vorhinein nach strengen Kriterien geprüft, damit diese einer hohen Qualität entsprechen und vor Ort von der lokalen Bevölkerung weitergetragen werden kann.



Mit den Mitteln aus den Kleiderspenden unterstützt HUMANA Österreich in Angola, DR Kongo, Indien, Mosambik, Namibia und Südafrika verschiedenste gemeinnützige Projekte, in den Bereichen Bildung, Dorfentwicklung und Gesundheit ebenso wie in den Bereichen Kinderhilfe, Landwirtschaft und Lehrerbildung. Hierfür arbeitet der Verein eng mit lokalen NGOs vor Ort zusammen, die die jeweils benötigte Infrastruktur zur Bewerkstelligung der Projekte zur Verfügung stellen.



Die österreichweit insgesamt 22 HUMANA Stores – jeweils zwei in Graz und Salzburg, 18 in Wien – bestellen je nach Bedarf Ware für ihre Filialen, wo sie dann, an EndkundInnen verkauft wird.

Rückfragen & Kontakt:

Elke Zöhrer, Vorstandsmitglied

Verein HUMANA Leitung Second Hand Shops

elke.zöhrer @ humana.at



Josef Kalina

UNIQUE Public Relations GmbH

josef.kalina @ unique-relations.at