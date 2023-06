Nora Hasan wird neue Vorsitzende der ÖH Uni Wien

Der VSStÖ freut sich als erneut stimmenstärkste Fraktion an der größten Hochschule Österreichs auf zwei weitere Jahre linke Exekutive mit dem KSV-LiLi.

Wien (OTS) - An der Hochschulvertretung der größten Hochschule des Landes steht eine neue Koalition für die nächsten zwei jahre Exekutivperiode. Die Koalition zwischen VSStÖ, KSV-LiLi und den unabhängigen Basis- und Institutsgruppen an der Uni Wien wird somit fortgeführt. Auf die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre soll dabei aufgebaut werden.

An der Spitze der Koalition an der ÖH Uni Wien steht mit Nora Hasan eine Vertreterin des VSStÖ. “Das Wahlergebnis hat die Arbeit der letzten beiden Jahre linke Exekutive bestätigt. Gerade in Zeiten von Teuerung, Klimakrise und psychischer Belastung brauchen die Studierenden eine Vertretung, die sich kompromisslos an ihre Seite stellt und sich dabei nicht scheut, Forderungen an die Universität zu stellen. Das alleine reicht aber noch nicht. Die Studierenden haben eine ÖH verdient, die die Probleme bei ihren Ursprüngen benennt und zu lösen versucht. Egal ob auf der Straße, im Privaten oder im Hörsaal. Dafür steht die neue linke Koalition an der Uni Wien.”, so Hasan zur neuen Exekutive. Mit Magdalena Martin stellt der VSStÖ außerdem die zweite stellvertretende Vorsitzende in der Hochschulvertretung der Universität Wien.

Die zentralen Themen der kommenden Exekutive sind neben sozialer Absicherung und psychischer Gesundheit auch konsequenter Antifaschismus, sowie Feminismus. So sind neben mehreren Kampagnen und Fördertöpfen viele weitere Projekte geplant, die das Leben der Studierenden erleichtern sollen und sich dabei auch nicht scheuen, gesellschaftspolitische Themen anzusprechen.

“Wir freuen uns sehr, dass wir die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Exekutivperiode fortsetzen können. Mit einer linken Koalition kann sichergestellt werden, dass die Interessen der Studierenden an erste Stelle gestellt werden und das ohne Scheu vor Rektorat oder Regierung. Die Studierenden haben mit einer starken ÖH Uni Wien einmal mehr ein lautes Sprachrohr!”, so Tamara Schulz, Vorsitzende des VSStÖ Wien.

