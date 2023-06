Tourismus-Consulting: Schellhorn und Reisenzahn starten enge Kooperation

Hotelgastronomie als Schwerpunkt - Reisenzahn nimmt neue Food Trends ins Visier

Wien (OTS) - Zwei erfahrene Vollbluttouristiker, Thomas Reisenzahn und Sepp Schellhorn, arbeiten künftig im Gastro-Consulting zusammen. Schwerpunkt ihrer Kooperation ist die Beratung und Hilfestellung im Bereich der Hotelgastronomie, Restaurants und Systemberggastronomie.

Bereits bisher begleitete der bekannte Salzburger Unternehmer und Gastronom Sepp Schellhorn mit der mit Johannes Vetter gegründeten Beraterfirma „Schellhorn Consultants“ Projekte rund um Gastro und Hotellerie. Nun legen Schellhorn Consultants und Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatungsgesellschaft, ihre Kompetenzen zusammen und schaffen damit ein umfassendes Angebot, das sich gezielt an aktuelle Herausforderungen richtet, denen sich Hospitality und Gastronomie gegenübersehen.

„Bye, bye Halbpension“

Es gehe darum, so Reisenzahn bei der Bekanntgabe des Kooperationsvorhabens, neue „Food Trends“ rechtzeitig zu erkennen und die alpine Gastronomie an die sich ändernden Voraussetzungen anzupassen. So sei derzeit zu beobachten, dass sich vor allem jüngere Hotelgäste zunehmend von der traditionellen Halbpension abwenden. Der Trend gehe stark in Richtung „Flexibilität, aber mit System“. Gäste suchen nach Individualität und nicht vorgegebene, festgelegte, gestrige Dienstleistungs-Rituale. Wünsche und Werte der internationalen Gäste und Menschen, die in urbanen Räumen leben, gehen in Richtung „small, local, authentic, vegan und sharing“ und sicher nicht in eine vorgegebene „Halbpension mit 4 Gängen“.

Stark im Kommen ist „Snacking“. Waren Snacks früher nur eine Notlösung, wenn der Gast außerhalb der Küchenzeiten essen wollte, so ist daraus heute ein absoluter Trend geworden. Dabei geht es um Mini-Mahlzeiten, die hochwertig, frisch und gesund sein sollen. Auch bei diesem neuen Food Trend ist, so Reisenzahn, maximale Flexibilität geboten.

Wie Schellhorn hervorhebt, sei es generell notwendig, die Systeme in der Gastronomie neu zu definieren. Denn einerseits fehlt es an Fachkräften, andererseits können Mitarbeiter oft nicht ausreichend kochen. Dazu kommt die drastische Verteuerung von Energie und der für die Gastronomie benötigten Rohstoffe.

Hotelier und Gastronom Sepp Schellhorn war von 2003 bis 2013 Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, von 2014 bis 2021 vertrat er im Nationalrat als Praktiker die Anliegen der Wirtschaft und insbesondere des heimischen Tourismus. In seinen Betrieben, darunter das M32 in Salzburg, zwei Restaurants im Schigebiet Angertal und das 2012 eröffnete Restaurant Bierführer in Goldegg, beschäftigt der auch im Kulturbereich engagierte Salzburger rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu seinen Anliegen und Zukunftsprojekten zählen „gesundes und lustvolles Essen für Kinder“ sowie die Ausarbeitung „richtig guter touristischer Konzepte“.

