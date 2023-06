Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH sichert sich eine €700.000 Finanzierung

Wien (OTS) - Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH, ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Kryptoasset-Analyse mit Sitz in Wien, kündigt sein Ziel an, der führende Kryptoasset Analyse Service in Europa zu werden. Das Unternehmen zählt knapp 1.000 User, darunter namhafte internationale Behörden, und freut sich, seine Expansionspläne zu verkünden, die durch eine kürzlich erhaltenes Funding von €700.000 vom Austria Wirstschaftsservice (aws) unterstützt werden.

“ Wir sind damit aber erst am Anfang, um das Wachstum weiter voranzutreiben, plant Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH bereits jetzt, zusätzliche Mittel in Höhe von €1 Million von Investor:innen zu akquirieren ”, erklärt Iknaio-Geschäftsführer Karl Zettl. Im Rahmen dieser Pläne sucht das Unternehmen nach talentierten Mitarbeiter:innen im Bereich Entwicklung und Vertrieb, die das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Vision unterstützen können.

Services für alle erhältlich

Zunächst nur für ausgewählte Kund:innen zugänglich, sind die Services von Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH seit dem dritten Quartal 2022 für Kund:innen aus allen Bereichen verfügbar. Das Unternehmen basiert auf GraphSense, dem Open Source Kern des Services, das vom Team rund um Bernhard Haslhofer und Ross King, zwei führenden Forschern im Bereich Kryptowährungs-Forensik, entwickelt wurde. Die kontinuierliche wissenschaftliche Weiterentwicklung des Tools wird durch die starke Partnerschaft zwischen Complexity Science Hub Vienna und Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH sichergestellt.

Durchbrüche schaffen

Bernhard Haslhofer, Leiter der Forschungsgruppe Cryptofinance am Complexity Science Hub Vienna erklärt: " Decentralized Finance" (DeFi) steht für eine völlig neue Art von komplexen Finanzservices, die derzeit noch von niemandem richtig verstanden werden. Es bedarf wissenschaftlicher Forschung, um neue Methoden zu entwickeln, die uns letztendlich helfen werden, diese Services zu verstehen. Mit dem Spin-Off Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH haben wir die Möglichkeit, diese Methoden auch zur Produktreife zu bringen und kommerziell zu nutzen, damit sie letztendlich in der Praxis eingesetzt werden können. "

" Die Aufgabe der Wissenschaft ist es, Durchbrüche zu schaffen. Durch die Kooperation innovativer Startups wie Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH und der Forschung des Complexity Science Hub können wir solche im Bereich Krypto-Kriminalität erzielen ", sagt Stefan Thurner, Präsident des Complexity Science Hub Vienna.

Eindämmung krimineller Aktivität

Der Schwerpunkt von Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH liegt auf der Prozessautomatisierung, die für alle Mitglieder einer Organisation zugänglich ist. Dadurch werden die Forensik-Spezialist:innen der Kund:innen entlastet und gleichzeitig eine wertvolle Datenbasis aufgebaut. Das Service von Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH ergänzt die Leistungen anderer Unternehmen in diesem Bereich und trägt dazu bei, die Effizienz und Effektivität der gesamten Branche zu steigern. Mit der Kombination aus Fachwissen, innovativer Technologie und starken Partnerschaften ist Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH bestens gerüstet, eine führende Position in Europa einzunehmen und Kund:innen aus verschiedenen Branchen hochwertige Kryptoasset Analyse Services anzubieten. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, den steigenden Anforderungen des Kryptoasset-Marktes gerecht zu werden und einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung krimineller Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen zu leisten.

Über Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH:

Die Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH wurde 2021 von Dr. Ross King, Dr. Bernhard Haslhofer, DI Karl Zettl, DI Rainer Stütz und DI Mag. Matthias Rella mit Sitz in Wien gegründet und später um Patrick Schreiner erweitert. Mit seiner Kryptoasset Analyse Lösung will das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung krimineller Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen leisten. Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH ist gefördert durch Seedfinancing – Deep Tech des BMAW bzw. des BMK abgewickelt durch die aws.



