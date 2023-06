PRODUCTLIFE GROUP KÜNDIGT SEINE ABSICHT AN, MIT DER PHARMA D&S GROUP ZU FUSIONIEREN UND DAMIT SEIN GESAMTANGEBOT UND SEINE PRÄSENZ IN ITALIEN ZU ERWEITERN

Paris und Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Die ProductLife Group hat mit der Übernahme des italienischen Privatunternehmens Pharma D&S Group einen wichtigen Schritt in ihrem Wachstum gemacht. Mit dieser strategischen Allianz stärkt PLG, ein globaler Anbieter von Regulierungs- und Compliance-Dienstleistungen für die Life Sciences-Branche, seine Fähigkeit, den italienischen Markt mit seinen Kerndienstleistungen zu erschließen, und positioniert sich als globaler Marktführer in diesem Bereich. Mit mehr als 250 Mitarbeitern ist die Pharma D&S Group die bisher umfangreichste Erweiterung der PLG.

ProductLife Group (PLG), der globale und spezialisierte Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Vigilanz und Qualitätsmanagement für die Pharma-, Biotech- und Medtech-Industrie, kündigt seine Absicht an, sich mit der Pharma D&S Group, dem führenden italienischen Unternehmen der Branche, zusammenzuschließen.

Die 2001 von Riccardo Ballerini gegründete Pharma D&S Group wuchs im Jahr 2003 mit dem Eintritt von Lino Fabrizi als Partner. Das Unternehmen verstärkte sein Dienstleistungsangebot in den Bereichen Zulassungsangelegenheiten, Produktqualität und Prozess-Compliance, Pharmakovigilanz und klinischer Betrieb. Im Jahr 2004 gründete die Gruppe das Pharma Education Center (PEC), einen Schulungsanbieter für den Life Sciences-Sektor. Im Jahr 2005 stieß Marco Conti zu den beiden Partnern und gründete C&P Engineering, ein Beratungsunternehmen, das hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen pharmazeutische Verfahrenstechnik, Qualifizierung und Validierung von Computersystemen anbietet.

Dieses neue Abkommen ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum von PLG, einem Unternehmen mit mehr als 1.200 Mitarbeitern und einer starken und kompetenten Präsenz in der ganzen Welt. Xavier Duburcq, CEO von PLG: "Die Pharma D&S Group ist ein renommierter Marktführer auf dem italienischen Markt und legt seit langem großen Wert auf Qualität und Kompetenz. Die Synergien zwischen unseren beiden Unternehmen sind hoch. Unsere Werte und Unternehmenskulturen haben dank des Unternehmergeistes sowohl bei PLG als auch bei der Pharma D&S Group viele Gemeinsamkeiten."

„Zwanzig Jahre nach der Gründung der Pharma D&S Group bin ich überzeugt, dass der Beitritt zu PLG die Zukunft unseres Unternehmens ist", sagt Riccardo Ballerini, Gründer und Vorsitzender von Pharma D&S. „Die Fusion mit PLG bietet unseren Kunden und der Life Sciences-Branche Zugang zu einer globalen Präsenz und einer robusteren Kombination von Fähigkeiten in allen unseren Schlüsselbereichen."

Lino Fabrizi, COO von Pharma D&S, erklärt weiter: "Diese strategische Allianz ist eine gute Gelegenheit für unser Team, die eigene berufliche Laufbahn zu erweitern. Zudem wird sie unserem Geschäftsbereich starke Unterstützungsfunktionen bieten, die ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere beiden Organisationen die gleiche DNA haben, was zu einer höheren Qualität der Dienstleistungen für unsere Kunden führen wird."

Für Marco Conti, Gründer und CEO von C&P Engineering, „bietet die Zugehörigkeit zu PLG die Möglichkeit, unser maßgeschneidertes Qualitätsdesign und unsere Qualifizierungsexpertise einem größeren Kundenkreis in ganz Europa zur Verfügung zu stellen, das Angebot zu erweitern und das starke Netzwerk zu nutzen, über das PLG bereits heute verfügt."

Informationen zu ProductLife Group:

Die ProductLife Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem sie Dienstleistungen im Bereich Regulierung und Einhaltung von Vorschriften für die sichere und wirksame Verwendung medizinischer Lösungen anbietet. Die PLG unterstützt ihre Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und verbindet dabei lokales Fachwissen mit globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern. Es bietet Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Zulassungsangelegenheiten, Qualitätsmanagement und Compliance, Vigilanz und medizinische Informationen, die sowohl etablierte Produkte als auch innovative Therapeutika und Diagnostika umfassen.

Mit dem Ziel, den Mehrwert für Menschen und Kunden kontinuierlich zu verbessern, setzt PLG auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://productlifegroup.com/

fgalzin @ productlife-group.com

Pharma D&S Group

apieri @ pharmades.it

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Fabrice Galzin

ProductLife Group Marketingleiter

fgalzin @ productlife-group.com+33 (0) 672 349 606

Die Pharma D&S Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pharma- und Life Sciences-Unternehmen mit allen spezialisierten Dienstleistungen zu versorgen, die sie am meisten benötigen. Die Pharma D&S Group bietet ihren Kunden zuverlässige, effiziente und individuelle Unterstützung in allen Prozessen, die den Lebenszyklus ihrer Produkte betreffen, von der Entwicklung bis zur Vermarktung, von der Verfahrenstechnik bis zur Planung, dem Bau und der Qualifizierung von Anlagen. Die Lösungen der

Pharma D&S Group, die durch eine Vielzahl von multidisziplinären Fachkenntnissen entwickelt wurden, sind anpassbar und flexibel, um den Kunden zu helfen, die komplexen Herausforderungen eines sich ständig verändernden Geschäfts zu bewältigen. Die Pharma D&S Group besteht aus den drei Unternehmen Pharmaceutical Development and Services, C&P Engineering und PEC - Pharma Education Center.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.pharmades.it/

Andrea Pieri

Vertriebs- und Marketingdirektor

apieri @ pharmades.itLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2082589/4048012/PLG_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/productlife-group-kundigt-seine-absicht-an-mit-der-pharma-ds-group-zu-fusionieren-und-damit-sein-gesamtangebot-und-seine-prasenz-in-italien-zu-erweitern-301863485.html