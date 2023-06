TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Körperkult und Schönheitswahn − Das unermüdliche Streben nach Perfektion“

Sonntag, 2. Juli 2023, 18.25 Uhr, ORF 2

Wien (OTS) - Der Drang „schön“ zu sein, spielt seit der Antike eine entscheidende Rolle. Nicht nur für Frauen, auch Männer drehen sich seit jeher im Karussell der Eitelkeiten. Die Werbung suggeriert, dass gutes Aussehen und ein gutes Leben unmittelbar zusammenhängen, soziale Medien befeuern ein angebliches Ideal. Vor allem junge Menschen eifern jenen nach, die sich auf Instagram, TikTok, Snapchat und Co mittels Filter nahezu makellos präsentieren. Dass sich die Influencerinnen und Influencer aber schon mit 20 Jahren unters Messer legen, um auf dem Markt zu bestehen, wird gerne ignoriert. Schönheits-Operationen werden zur Routine, kosmetische Eingriffe zur Pflicht, der Gang ins Fitnessstudio ein Muss und immer öfter wird der athletisch getrimmte Körper mittels Tätowierungen zum absoluten Kunstwerk erhoben! Doch wann genügen wir uns selbst? Ein Film des ORF Vorarlberg über Körperkult und Schönheitswahn sowie das unermüdliche Streben nach Perfektion.

„Körperkult und Schönheitswahn − Das unermüdliche Streben nach Perfektion“ ist am Sonntag, dem 2. Juli 2023, um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild am Sonntag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Patricia Lipburger-Rehm

Kamera: Dominik Winterholer, Mike Tavera, Götz Wagner, Günter Assmann, Alexander Roschanek

Schnitt: Rosa Natter

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

