Daniel Einy M.A. neuer Lions Club Präsident Wals-Siezenheim

Salzburg (OTS) - Der Lions Club Wals-Siezenheim begrüßt offiziell seinen neuen Präsidenten. Der Salzburger Unternehmer Daniel Einy M.A. übernimmt ab sofort die Leitung des Lions Club Wals-Siezenheim und ist als dessen neuer Präsident tätig. Der ehemalige Präsident Karl Schnöll-Reichl übergibt das Amt und alle damit einhergehenden Verpflichtungen und Aufgaben feierlich bei einer Zeremonie, in Anwesenheit des Bürgermeisters von Wals-Siezenheim Joachim Maislinger, seinem Nachfolger.

Der Lions Club Wals-Siezenheim förderte in seiner langjährigen Clubgeschichte Unterstützung im Bezirk und beteiligt sich selbstverständlich auch an landes- und österreichweiten, wie auch internationalen Hilfsprojekten der Lionsoganisation. Für unseren Standort in Wals-Siezenheim übernimmt nun Daniel Einy MA die Leitung und Organisation dieser wichtigen Aufgaben und sagt dazu Folgendes:

„Meine Begeisterung, ein so bedeutendes Amt in einer Organisation antreten zu dürfen, die Bedürftige mit so zahlreichen sozialen Aktivitäten unterstützt, ist groß. Ich freue mich auf die Aufgaben, die es als Präsident zu bewältigen gibt und darauf, Menschen mit verschiedenen Aktionen und dem Sammeln von Spenden helfen zu können.“

Als ehemaliger Vize-Präsident ist Daniel Einy M.A. bereits mit den Herausforderungen eines solchen Amtes vertraut und übernimmt nun mit Erfahrung sowie viel Engagement und Enthusiasmus dieses wichtige Amt im Vorstand des Lions Club Wals-Siezenheim.

Bild v.l.: Joachim Maislinger (Bürgermeister Wals-Siezenheim), Karl Schnöll-Reichl (ehemaliger Präsident Lions Club) Daniel Einy (aktueller Präsident Lions Club)

