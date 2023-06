Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und ein Arkadenhof-Gespräch

Vom „Goldenen Löwen“ in Maria Anzbach bis zur Donaubühne Tulln

St.Pölten (OTS) - Am Mittwoch, 28. Juni, macht Gernot Kulis mit seinem Programm „Hold the Line“, dem „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy”, ab 20 Uhr im Kultur- und Eventgasthof „Zum Goldenen Löwen“ in Maria Anzbach Station. Nähere Informationen unter 02772/52472 und https://zumgoldenenloewen.at; Karten unter www.oeticket.com.

Am Donnerstag, 29. Juni, lädt die Schallaburg im Rahmen ihrer „Arkadenhof-Gespräche“, die das aktuelle Ausstellungsthema „Kind sein“ gemeinsam mit Experten, Expertinnen und Gästen reflektieren, zum zweiten „Arkadenhof-Gespräch“. Unter dem Titel „Fördern oder fordern? Kinder in der Leistungsgesellschaft“ diskutieren dabei ab 11 Uhr die klinische Psychologin, Sport-, Arbeits- und Gesundheitspsychologin Theresia Detzlhofer sowie Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich. Es gelten die regulären Eintrittspreise der Schallaburg; nähere Informationen unter 02754/6317, e-mail office @ schallaburg.at und www.schallaburg.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 29. Juni, eröffnen Marie-Luise Stockinger, Michael Maertens und Harald Schmidt mit „Sonny Boys“ von Neil Simon den diesjährigen „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau; Beginn ist um 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/762660, e-mail schwimmender.salon @ voeslauer.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Am Donnerstag, 29. Juni, präsentieren auch Elisabeth und Otto Jaus im Rahmen des Mistelbacher „LiteraTourFrühlings“ ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach ihre „Jausmannskost", ein Koch- und Erinnerungsbuch, in dem es um Familie, Freunde, Gastfreundschaft, Kindheitserinnerungen, Gelächter etc. geht. Nähere Informationen beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Im Brandlhof in Radlbrunn treibt ab Donnerstag, 29. Juni, „Das Gespenst von Canterville“ frei nach dem gleichnamigen Roman von Oscar Wilde sein Unwesen; die Premiere beginnt um 20 Uhr. Zu sehen ist die Open-Air-Produktion der Bühne Weinviertel rund um die Nöte eines altehrwürdigen englischen Schlossgespenstes weiters am 2., von 7. bis 9. und von 14. bis 16. Juli jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16 und 0676/7957247, e-mail tickets @ buehneweinviertel.at und www.buehneweinviertel.at.

Am Freitag, 30. Juni, ist Alex Kristan mit seinen „50 Shades of Schmäh“ zu Gast im Wolkenturm in Grafenegg. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Im Stadttheater von Bruck an der Leitha feiert am Freitag, 30. Juni, ab 19 Uhr das Stück „Kalendergirls“ von Tim Firth Premiere, das die Brucker Bühne zu ihrem 40-Jahre-Jubiläum als Charity-Veranstaltung inklusive Aperitif, Weinbegleitung und Fingerfood zugunsten der Non-Profit-Organisation MOKI (Mobile Kinderkrankenpflege) auf die Bühne bringt; Beginn ist um 19 Uhr. Am Samstag, 1. Juli, gibt es ab 19 Uhr einen weiteren Termin. Nähere Informationen und Karten unter 0677/64361814, e-mail info @ kalendergirls.at und https://kalendergirls.at bzw. www.kultur-bruck.at.

Zur Eröffnung des St. Pöltner Open-Air-Festivals „Sommer Theater Park“ tanzt das Europaballett St. Pölten gemeinsam mit Solisten und Solistinnen der Wiener Staatsballett-Vereinigung am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr erstmals das Handlungsballett „Sissi, die Kaiserin“ von Michael Kropf nach Musik der Strauss-Dynastie. Am Samstag, 1. Juli, gibt es ab 20 Uhr einen weiteren Termin. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail karten @ sommertheaterpark.at und www.sommertheaterpark.at.

Ebenfalls am Freitag, 30. Juni, feiert ab 20.30 Uhr beim Schlossfestival Wilfersdorf die Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár als Open-Air vor dem Schloss Premiere (Regie: Eveline Schloffer, musikalische Leitung: Gregor Sommer). Folgetermine 1., 6., 7. und 8. Juli jeweils ab 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02573/2366-11 und www.schlossfestival.at.

Auch im Wald4tler Hoftheater in Pürbach steht am Freitag, 30. Juni, eine Premiere auf dem Spielplan: die Zauberposse „Lumpazivagabundus“ von Johann Nestroy in der Regie von Viktoria Schubert und mit Live-Musik von Moritz Hierländer, Jürgen Schallauer und Dominik Herout; Beginn ist um 20.15 Uhr. Folgetermine: 1., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15. und 16. Juli sowie 10., 11., 12., 13., 16., 17., 18. und 19. August jeweils ab 20.15 Uhr, außer 9. und 16. Juli bzw. 13. August (Beginn: 16 Uhr). Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Am Samstag, 1. Juli, gastiert das „Ballett der Weißen Hengste“ bereits zum 14. Mal am Heldenberg und präsentiert, begleitet von der Geigerin Barbara Helfgott und dem Ensemble Rondo Vienna, bei der „Lipizzanergala“ in hochkarätigen Reitvorführungen die Hohe Schule der klassischen Reitkunst. Beginn ist um 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02956/81240, e-mail office @ derheldenberg.at und www.derheldenberg.at.

Am Samstag, 1. Juli, servieren auch Günther Lainer und Christian Putscher ab 19.30 Uhr im Wirtschaftshof der Burg Rappottenstein ihren „Wurstsalat“. Nähere Informationen und Karten unter 02828/8250, e-mail klangburg @ atf.at und www.klangburg.at.

Noch bis Samstag, 1. Juli, spielt ULK - Komödie al dente im Schlosshof Ulmerfeld die Komödie „Ein Mann, zwei Chefs“ von Richard Bean nach Carlo Goldonis „Il servitore di due padroni” (Regie: Thomas Richter, Musik: Grant Olding). Spieltermine: Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, jeweils ab 20.30 Uhr. Nähere Informationen unter 0660/1275022 und e-mail ulktheater @ gmail.com; Karten und www.ulk-theater.com.

Premiere am Samstag, 1. Juli, feiert hingegen ab 20.30 Uhr im Pfarrhof von Fischamend Ödön von Horváths Volksstück „Kasimir und Karoline“ in einer Produktion der Fischamender Spielleut (Regie:

Franz Herzog). Gespielt wird bis 29. Juli, jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei den Fischamender Spielleut unter 0664/1233401, e-mail fischamenderspielleut @ gmail.com und www.fischamenderspielleut.com.

Eröffnet werden am Samstag, 1. Juli, auch die diesjährigen Festspiele Reichenau: Erster Programmpunkt ist ab 14 Uhr das Eröffnungsfest im Kurpark Reichenau u. a. mit Musik der Dixie Tigers, von Missing Link und jungen Talenten der Musikschule Reichenau unter der Leitung von Werner Groß sowie Beiträgen von Petra Morzé, Johanna Arrouas, Marcello De Nardo, Kaspar Simonischek und Robert Reinagl. Eröffnungsstück ist ab 19.30 Uhr im Theater Reichenau Johann Nestroys „Einen Jux will er sich machen“ in der Regie von Robert Meyer. Bereits am Sonntag, 2. Juli, folgt ab 15.30 Uhr im Neuen Spielraum mit Molières „Tartuffe“ in der Regie von Guntbert Warns die nächste Premiere. In der Reihe „Frauenzimmer“ ist zudem am Sonntag, 2. Juli, ab 11 Uhr im Theater Reichenau ein Gespräch von Regina Fritsch mit Erika Pluhar angesetzt. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kartenbüro Reichenau unter 02666/52528, e-mail office @ festspiele-reichenau.at und www.festspiele-reichenau.at.

„Stadt:Kultur im Park“ im Kurpark Baden bietet am Montag, 3. Juli, ab 19.30 Uhr Dirk Stermanns „Zusammenbraut“. Karten u. a. unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.stadt-kultur.at.

Das Lastkrafttheater ist mit seiner diesjährigen Produktion, Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack, noch einmal am Dienstag, 4. Juli, ab 19 Uhr vor der Kirche Sankt Peter an der Sperr in Wiener Neustadt zu sehen. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Schließlich ist am Dienstag, 4. Juli, auch Michael Mittermeier mit seinem aktuellen Programm „#13" zu Gast auf der Donaubühne Tulln. Beginn ist um 20 Uhr; Karten u. a. beim Ticketshop Gute Unterhaltung unter 02272/68909; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

