Terminaviso: BRZ bei der LEVEL UP Gaming-Messe

BRZ, der IT-Marktführer im Public Sector, verbindet Gaming und Recruiting und holt wieder die besten BRZ-Gamer nach Salzburg.

Wien/Salzburg (OTS) - Das BRZ geht beim Recruiting und bei der Ansprache von Talenten neue Wege. Am 1. und 2. Juli 2023 wird das BRZ auch heuer wieder bei der LEVEL UP Gaming-Messe im Messezentrum Salzburg vertreten sein. In der "BRZ Tetris Area" können Besucher:innen nicht nur die aktuellste Version des Gaming-Klassikers ausprobieren, sondern auch mit BRZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ins Gespräch kommen.

Gaming-Expertinnen und -Experten vor Ort am BRZ-Messestand

Der BRZ-Messestand wird von BRZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern betreut, die selbst begeisterte Gamer sind oder sogar internationale Turniererfahrung haben.

Kamil Kaminski

… ist nicht nur Mitarbeiter im BRZ sondern auch Österreichs bester TEKKEN 7-Spieler. Unter dem Nickname "Mr. Croft" nimmt er weltweit an Turnieren und Events teil. Beim Celtic Throwdown in Dublin konnte er sogar den Turniersieg erspielen. Kamil Kaminski gehört auch zu den ersten europäischen Spielern überhaupt, die beim Alpha-Test des neuen TEKKEN 8 dabei waren.

Michael Schabus

Michael Schabus arbeitet im Bereich Projects & Engineering und leitet das Team Automatisierte Testdurchführung. Im Gaming-Bereich kennt er sich aus: Ob World of Warcraft, Dota2, Battlefield, League of Legends oder Warframe - seine Spielzeiten jenseits der 1.000 Stunden sprechen für sich.

Sascha Knirschnig

Sascha Knirschnig ist Product Manager im BRZ und liebt Kult-Spiele wie Street Fighter oder Mario Kart. Seine Leidenschaft für Retro-Games und das Sammeln diverser Konsolen sowie Retro-PCs teilte er bereits auf Messen in Deutschland und speziellen Foren im Internet.

Sanja Pavlicevic

Sanja Pavlicevic arbeitet im Bereich Product Operations. Gaming ist ein fixer Bestandteil ihrer Freizeit, am liebsten zockt sie GTA und Need for Speed. Als BRZ-Jobbotschafterin ist sie auch Ansprechpartnerin für Personen, die sich für eine Karriere im BRZ interessieren.

BRZ@LEVEL UP Gaming Messe

Datum: 01.07.2023, 10:00 - 22:00 Uhr

Ort: Messezentrum Salzburg

Salzburg, Österreich

Url: https://www.levelup-salzburg.at/

