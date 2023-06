Bürgermeister Ludwig ehrte Schreiber und Glinzerer

Wien (OTS) - Der Architekt Dipl.-Ing. Oliver Leo Schreiber erhielt heute im Roten Salon des Rathauses das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien, das Silberne Verdienstzeichen des Landes Wien ging an den Unternehmer Dr. Gerhard Glinzerer.

In seiner Begrüßung lobte Bürgermeister Michael Ludwig das Engagement der beiden „geschichtsinteressierten Persönlichkeiten, die sich für denkmalgeschützte Bauten wie die Werkbundsiedlung einsetzen und Kulturinstitutionen wie das Heizungsmuseum fördern.“

So habe sich Oliver Leo Schreiber beim Bundesdenkmalamt als Konservator mit der Erhaltung, Restaurierung und Rekonstruktion vom „Karl-Marx-Hof bis hin zu Roland Rainers ORF-Zentrum“ verdient gemacht. Als Mitverantwortlicher für EU geförderte Bauvorhaben fungiert er u.a. als Projektleiter bei der Sanierung des Volkskundemuseums in der Laudongasse.

Dr. Gerhard Glinzerer ist als Unternehmer auf dem Gebiet der Haus- und Heiztechnik weltweit tätig und beschäftigt über 2.600 Mitarbeiter*innen an 24 Produktionsstandorten im In- und Ausland. Als Präsident des Fördervereins „Brennpunkt“ ist er ein wichtiger Unterstützer des „Museums der Heizkultur Wien“ in der Malfattigasse in Meidling.

