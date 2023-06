Tangente St. Pölten – Personelle Veränderung

St. Pölten (OTS) - Bei der Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur steht eine personelle Veränderung an. Der Vertrag mit Christoph Gurk wurde wegen unauflösbarer Differenzen zwischen der Geschäftsführung der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH. und dem künstlerischen Leiter in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.



Christoph Gurk dankt dem Team der Tangente, den vielen Stakeholder*innen und Akteur*innen aus Kultur und Politik in der Stadt St. Pölten und im Land Niederösterreich für die Unterstützung und die sehr gute Zusammenarbeit. Die NÖ Kulturwirtschaft GesmbH. dankt Christoph Gurk für die Entwicklung eines avancierten künstlerischen Programms mit lokalen und international renommierten Künstler*innen und die bisher geleistete Arbeit für Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur.



Die Programmierung von Tangente St. Pölten wird nun nach Ausscheiden von Christoph Gurk als künstlerischer Leiter vom bestehenden Kurator*innen-Team von Tangente St. Pölten unter der Leitung von Tarun Kade (seit März Programm- und Produktionsdramaturg im Team), Joanna Warsza/Kuratorin Bildende Kunst, Magdalena Chowaniec/Kuratorin und Vermittlerin Stadtprojekte, Andreas Fränzl/Kurator Stadtprojekte, Muhammet Ali Baş/Kurator und Vermittler Stadtprojekte und einem kürzlich eingerichteten, künstlerischen Beirat bestehend aus Bettina Masuch, Marie Rötzer und Constanze Eiselt weitergeführt. Damit ist eine umfassende personelle Struktur geschaffen, die dieses umfangreiche und diverse Kunst- und Kulturprogramm erfolgreich umsetzen kann.

Die Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur findet von 30.4. – 6.10.2024 statt.





