Lotto: Sechser in OÖ „am letzten Drücker“ – Fünffachjackpot geknackt und 5,8 Mio. gewonnen

Solo-Sechser bei LottoPlus in der Steiermark und Jackpot beim Joker

Wien (OTS) - Die jüngste Lotto Jackpot Serie hat am Sonntag ein Ende gefunden, und damit ist auch der fünfte Fünffachjackpot in diesem Jahr Geschichte. Verantwortlich dafür ist ein Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin aus dem Innviertel, dem bzw. der es gelungen ist, diesen Fünffachjackpot im Alleingang zu knacken und damit mehr als 5,8 Millionen Euro zu gewinnen. Geglückt ist dies mit dem ersten von zwei Tipps auf einem Normalschein, der bereits im Mai gespielt wurde. Es handelt sich um einen Zehn-Ziehungs-Schein, und er hat in der letzten Runde der Gültigkeit zum Erfolg geführt.

Es ist dies heuer bereits der siebente millionenschwere Sechser in Oberösterreich (von österreichweit 20), und damit hat Oberösterreich zum derzeitigen Spitzenreiter des Jahres, der Steiermark, aufgeschlossen.

Fünf Spielteilnehmer:innen gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl und damit ein Gewinn von jeweils mehr als 38.000 Euro. Zwei Gewinne gehen nach Oberösterreich, einmal per Quicktipp und einmal per System 4/18. Je ein Gewinn gelang in Kärnten (Quicktipp) sowie in Salzburg und über win2day (beide per Normalschein).

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete am Sonntag ohne Sechser. Das heißt, die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt, und hier gab es 118 Gewinne zu je rund 4.700 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 150.000 Euro.

Joker

Der Jackpot beim Joker wurde in Niederösterreich geknackt. Einem Industrieviertler bzw. einer Industrieviertlerin gelang mit dem „Ja“ zur richtigen Joker Zahl ein Sologewinn, und der ist mehr als 473.000 Euro wert.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas Mai.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. Juni 2023

1 Sechser zu EUR 5.814.067,90 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 38.076,50 132 Fünfer zu je EUR 1.573,40 512 Vierer+ZZ zu je EUR 121,60 7.405 Vierer zu je EUR 46,70 12.279 Dreier+ZZ zu je EUR 12,60 119.722 Dreier zu je EUR 5,20 374.189 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 4 8 31 33 45 Zusatzzahl 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. Juni 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 118 Fünfer zu je EUR 4.656,80 4.841 Vierer zu je EUR 19,20 75.456 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 11 19 30 32 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. Juni 2023

1 Joker zu EUR 473.185,80 5 mal EUR 8.800,00 129 mal EUR 880,00 1.337 mal EUR 88,00 12.961 mal EUR 8,00 127.365 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 9 0 1 1 8

