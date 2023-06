„Klartext“ am 28.6. im ORF-RadioKulturhaus und in Ö1: „Einfach kompliziert“

Wien (OTS) - Über Abgrenzungen und Berührungspunkte zwischen Grünen und NEOS diskutieren bei Klaus Webhofer in „Klartext“ am Mittwoch, den 28. Juni im ORF-RadioKulturhaus Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Das Gespräch vor Publikum beginnt ausnahmsweise schon um 16.00 Uhr. Die Aufzeichnung ist ab 18.30 Uhr in Ö1 zu hören.

„Einfach kompliziert“ - das ist durchaus das Verhältnis von Grünen und Neos. Sie fischen im selben Wählerteich, sind beide im urbanen Gebiet stark und schwach in ländlichen Regionen. In der Wirtschafts-und Steuerpolitik, auch in der Inflationsbekämpfung und Energieversorgung verfolgen beide Parteien ganz unterschiedliche Konzepte. Anders sieht es dagegen in der Gesellschafts- und Bildungspolitik aus. Die Neos kritisieren die Regierungsarbeit von ÖVP und Grünen aus der Opposition heraus immer wieder scharf. Trotzdem wird neuerdings oft über eine Ampelkoalition spekuliert, obwohl Umfragen derzeit nur eine rechts-konservative Mehrheit hergeben. Wie kompliziert ist also das Verhältnis der beiden kleineren Parteien? Über Abgrenzungen und Berührungspunkte diskutieren bei Klaus Webhofer Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer und NEOS-Klubobfrau und -Parteichefin Beate Meinl-Reisinger.

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 28. Juni ab 16.00 Uhr im RadioCafe des ORF-RadioKulturhauses statt, der Eintritt ist frei. Ö1 sendet die Aufzeichnung ab 18.30 Uhr. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter https://oe1.orf.at abrufbar.

