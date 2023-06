Neues Release von KI-Tool capito digital revolutioniert Kommunikation

capito digital hat sein bisher größtes Update erhalten: Das KI-Tool für leichte Sprache vereinfacht Texte automatisiert und ist ab sofort direkt in Microsoft Word verfügbar.

Graz (OTS) - „ Wir müssen die Probleme unserer Zeit verstehen, um sie gemeinsam lösen zu können! “, plädiert CDO Paul Anton Mayer, „ Egal wie schwer verständlich eine Information ist: capito digital hilft, diese leicht verständlich zu machen. So können alle Zielgruppen erreicht werden. “ Die künstliche Intelligenz prüft den eingegebenen Text automatisch auf Verständlichkeit und bietet sofort hilfreiche Vorschläge zur Verbesserung. Jetzt wird capito digital um zwei neue Funktionen erweitert: Die vollautomatische Vereinfachung und ein Add-In für Microsoft Word.

Mit nur einem Klick in 3 Sprachstufen vereinfachen

Die neue automatische Vereinfachung holt sich das Beste aus den führenden Large Language Models und kombiniert diese mit dem capito Kriterienkatalog, der auf über 90 Regeln für Verständlichkeit und Daten aus über 23 Jahren professioneller Textvereinfachung durch Fachleute beruht. Mit nur einem Klick werden so Texte verschiedenster Art leicht verständlich gemacht. Wie bei allen Funktionen von capito digital kann zwischen drei verschiedenen Sprachstufen gewählt werden (A1, A2 und B1). So wird jede Zielgruppe erreicht.

Effizienter und effektiver schreiben – direkt in Word

Wer schon einen fertigen Text hat, kann diesen nun mithilfe des brandneuen Add-Ins auch direkt in Microsoft Word mit einem Klick automatisch in leicht verständliche Sprache umwandeln. Aber auch während des Schreibens blendet das Add-In hilfreiche Vorschläge ein, die beim Formulieren helfen: Es liefert leicht verständliche Wortvorschläge, hilft beim Umbau von komplizierten Sätzen genauso wie beim Gendern und zeigt einfache Erklärungen für schwierige Begriffe an.

Das Add-In für Word vervollständigt das Angebot von capito digital. Durch die Browser-Add-ons ist capito digital bereits auf fast allen Webseiten verfügbar – von Wordpress bis zu Social-Media-Plattformen wie Facebook, LinkedIn oder Twitter. Daneben ist capito digital als Webseite oder als Schnittstelle (API) für eigene Unternehmenssoftware verfügbar. So erreichen Unternehmen und Organisationen mehr Menschen und sorgen dafür, dass ihre Botschaft überall Beachtung findet.

Internationales Tech-Unternehmen aus Österreich

capito ist der Markt- und Qualitätsführer für leicht verständliche Sprache und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Zuletzt gewann capito den Universal Design Award 2023, den Digital Impuls Award 2023 von „Die Presse“ und wurde SFG Unternehmen des Monats (Januar 2023) für sein Innovationspotenzial und seine intuitive Nutzung. Innerhalb der nächsten drei Jahre wird capito digital auch für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zur Verfügung stehen.

Jetzt kostenlos ausprobieren

Mit dem neuen kostenlosen Probe-Abo können alle Funktionen von capito digital, inklusive der automatischen Vereinfachung und des Add-Ins für Word, für 2 Wochen kostenlos verwendet werden. Daneben gibt es ab jetzt die Gratis-Version von capito digital, mit der jeder alle Texte unbegrenzt auf Verständlichkeit überprüfen kann.

CDO Paul Anton Mayer ist stolz: „ capito digital hat bereits über 2.000 Registrierungen vom Ein-Personen-Unternehmen bis hin zum Großkonzern. Das zeigt, dass Verständlichkeit wirkt. Für alle, die bis Ende Juni mit dabei sind, bieten wir 50% Rabatt an. Das heißt, schon ab 5 Euro monatlich kann man seine eigene Kommunikation revolutionieren! “

Die neue Version von capito digital mit automatischer Vereinfachung ist ab Ende Juni als Browser Add-on, als Add-In für Microsoft Word, im Web und als API verfügbar.

capito digital – Einfach schreiben und Zielgruppen erreichen

Webversion, Download-Links und alle Infos unter https://digital.capito.eu

