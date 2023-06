NÖ Landesschülervertungswahlen sind geschlagen

LR Teschl-Hofmeister: Landeschülervertreter sind eine starke Stimme für die Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich

St.Pölten (OTS) - In der Vorwoche fanden in der Bildungsdirektion für NÖ die Landesschülervertretungswahlen von Niederösterreich statt. Sowohl in der AHS, als auch in den Berufsschulen und den BMHS stellt die Schülerunion, sowohl den Landesschulsprecher, als auch deren Stellvertreter. Die neue AHS-Landesschulsprecherin ist Alma Heigl aus Wieselburg (BG Wieselburg), ihr Stellvertreter Philipp Schaupp ist aus Steinakirchen (BG Wieselburg). Der neue BMHS-Landesschulsprecher ist Ernst Schwanzer aus Pyhra (HLW St Pölten), seine Stellvertreterin ist Lilly Freiheim aus Leobendorf (HAK Korneuburg). Der neue BS-Landesschulsprecher ist Peter Kastrati aus Stockerau (LBS Amstetten), sein Stellvertreter ist Emin Acar aus Wr. Neustadt (LBS Schrems).

„Die frischgebackenen Landesschülervertreterinnen und Landesschülervertreter sind der Beweis dafür, dass die Jugendlichen in unseren Schulen keineswegs politikverdrossen sind und es sehr gut verstehen, sich konstruktiv einzubringen. Wir freuen uns auf eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr und werden stets ein offenes Ohr für eure starke Stimme haben. Wir nehmen die Anliegen der Schülerinnen und Schüler sehr ernst und werden gemeinsam viel auf den Weg bringen“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum beim Antrittsbesuch.

