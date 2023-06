Hernstein Management Report - ChatGPT-Einsatz: Für 6 von 10 Führungskräften vorstellbar

Der Hernstein Management Report hat in seiner aktuellen Ausgabe analysiert, wie Führungskräfte über das „Digital Businesslife“, im Konkreten Remote Work und Workation denken.

Eine bahnbrechende Innovation wie Künstliche Intelligenz wird nicht als Gefahr, sondern als Unterstützung und Bereicherung gesehen Mag. (FH) Michaela Kreitmayer 1/4

Dennoch wird es notwendig sein, die Einführung von KI-Anwendungen in Unternehmen zu begleiten, um das Ergebnis zu optimieren und nachteilige Begleiterscheinungen zu vermeiden Mag. (FH) Michaela Kreitmayer 2/4

Remote Work ist aus vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken Mag. (FH) Michaela Kreitmayer 3/4

Workation stellt eine weitere Steigerung dar, da die Grenze zwischen Arbeits- und Urlaubssphäre verschwimmt. Das kann für beide Seiten, Unternehmen und Führungskräfte, eine große Chance darstellen, erfordert aber eine von gegenseitigem Verständnis geprägte Unternehmenskultur Mag. (FH) Michaela Kreitmayer 4/4

Wien (OTS) - In einer repräsentativen Erhebung unter 1.500 österreichischen und deutschen Führungskräften, wurde die Einstellung zu Künstlicher Intelligenz (KI) erhoben. Rund 60 % der Führungskräfte kennen ChatGPT. Den Einsatz dieser Software im eigenen Unternehmen können sich 17 % sicher und 42 % eher vorstellen. 54 % erwarten schon innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahren eine Entlastung durch KI. Eine bahnbrechende Innovation wie Künstliche Intelligenz wird nicht als Gefahr, sondern als Unterstützung und Bereicherung gesehen , interpretiert Michaela Kreitmayer, die Leiterin des Hernstein Instituts die Ergebnisse. Dennoch wird es notwendig sein, die Einführung von KI-Anwendungen in Unternehmen zu begleiten, um das Ergebnis zu optimieren und nachteilige Begleiterscheinungen zu vermeiden , so Kreitmayer weiter.

Flexible Arbeitsformen in Deutschland stärker verbreitet

In Österreich und Deutschland ermöglichen 58 % der Unternehmen ihren Führungskräften ein ortsunabhängiges Arbeiten, also Remote Work. 68 % meinen, dass sie Remote Work weiter oder zusätzlich nutzen wollen. Noch nicht so stark verbreitet ist „Workation“ – die Kombination von „Work“ und „Vacation“. 28 % nutzen diese Möglichkeit, für insgesamt 40 % erscheint sie attraktiv. In Deutschland sind diese flexiblen Arbeitsformen häufiger anzutreffen als in Österreich. Beispiel Workation: Die Verbreitung liegt in Österreich bei 23 %, im Nachbarland bei 31 %. Remote Work ist aus vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken , informiert Kreitmayer. Workation stellt eine weitere Steigerung dar, da die Grenze zwischen Arbeits- und Urlaubssphäre verschwimmt. Das kann für beide Seiten, Unternehmen und Führungskräfte, eine große Chance darstellen, erfordert aber eine von gegenseitigem Verständnis geprägte Unternehmenskultur , konkretisiert die Leiterin des Hernstein Instituts.



Über die Studie: Der Hernstein Management Report erhebt seit über 20 Jahren ein jährliches Stimmungsbild unter Führungskräften. Befragungszeitraum: März - April 2023, befragte Personen: 1.500 davon 623 in Österreich und 877 in Deutschland. Max. Schwankungsbreite: +/- 2,6 %. Befragungsart: Online. Durchgeführt: Triple M. Downloads: 1. Hernstein Management Report 2023, Foto Mag. (FH) Kreitmayer

Rückfragen & Kontakt:

Hernstein Institut für Management und Leadership, sibylle.wachter-benedikt @ hernstein.at, +43/1/51450-5612