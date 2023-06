WIR SIND WELTREKORD!

Radio 88.6 bricht am 40. Donauinselfest mit dem 88.6 Rocktogether den Weltrekord für die größte Rockband aller Zeiten!

Wien (OTS) - 1.112 Musiker:innen performten gemeinsam am Sonntag, 25.06.2023, bei der bank austria / radio 88.6 Rockbühne „Metallica – Enter Sandman“ und stellten damit die größte Rockband der Welt auf die Beine!

Nachdem radio 88.6 in den letzten beiden Jahren mit dem „88.6 Rocktogether“ die jeweils größte Rockband Österreichs aufstellte, ist es nun gelungen den bisherigen Weltrekord von 1.004 Musiker:innen deutlich zu übertreffen.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, mit so vielen Menschen gemeinsam eine so geile Nummer wie Enter Sandman zu performen. Man muss ja auch bedenken, dass die Musiker:innen ihre Instrumente und Verstärker, und ja, auch Schlagzeuge, auf die Donauinsel geschleppt haben, um hier dabei zu sein! Das erfüllt einen mit tiefster Dankbarkeit und Verbundenheit zu unserer 88.6 Community, und beweist mal wieder: Unsere Hörer:innen sind einfach die geilsten!“, so der Timpel, Moderator der Morningshow auf 88.6 und Projektleiter des 88.6 Rocktogethers. Er zeichnet auch für das zugehörige Video verantwortlich, das am Freitag, den 30.06.2023 auf YouTube online gehen wird.

„Wir sind natürlich extrem stolz darauf, dass wir im Zuge unsere 40. Donauinselfests einen Weltrekord bei uns am Fest feiern durften – und noch dazu einen, der den Spirit und den Grundgedanken des Donauinselfests so verkörpert: Ein Weltrekord, wo alle mitmachen konnten – und es offenbar auch getan haben! Danke an die Hörer:innen und das gesamte Team von radio 88.6“, so Mathias Friedrich, Geschäftsführer der proevent team für wien gmbh, die das Donauinselfest umsetzt.

Auch Günther Zögernitz, Geschäftsführer der Radiocom (Vermarkter von 88.6) freut sich besonders über diesen Erfolg: „Wir bedanken uns natürlich bei den vielen Hörer:innen, die diesen Weltrekord ermöglicht haben, aber auch bei unseren Partnern, die uns bei der Realisierung dieses Megaprojekts unterstützt haben. Allen voran natürlich der proevent und dem gesamten Team des Donauinselfests – man sieht, wenn man gute und langjährige Partner an der Seite hat, ist tatsächlich alles möglich!“.

„Dieser neue Meilenstein ist nur ein weiterer Indikator für den konstant erfolgreichen Weg, den wir als Marke seit vielen Jahren inzwischen konsequent verfolgen: Nämlich auf Musik und aber auch vor allem unsere Community zu setzen. Es erfüllt mich natürlich mit großem Stolz, so einem Team und so einem Radiosender vorstehen zu dürfen.“, so Ralph Meier-Tanos, Geschäftsführer von radio 88.6

