Huawei startet Ausschreibung für beliebtes Studierendenprogramm

Wien (OTS) - Das internationale Huawei „Seeds for the Future“ Programm geht auch 2023 mit brandneuen Kursen in die mittlerweile neunte Runde. Huawei Austria lädt dabei innovative Macher:innen ein, ihr digitales Skillset zu erweitern. Bewerbungen für das Programm „Seeds for the Future“ sind bis 27. August 2023 möglich. Auf die diesjährigen Teilnehmer:innen warten spannende Insights, ein live Kick-Off am 15. September in Wien und aktiver Austausch mit Top-Leadern in Österreich. Gestartet wird mit einer Ehrung im Wiener Rathaus, wo sich die Teilnehmenden untereinander bereits austauschen können.

„ Mit Seeds for the Future wollen wir jungen Menschen aus der ganzen Welt Einblicke in ein globales Hightech-Unternehmen geben, ihnen Fachwissen, aber auch interkulturelle Kompetenzen vermitteln “, so Harvey Zhang, CEO Huawei Technologies Austria. „Wir freuen uns darüber, dass wir dieses Jahr den Fokus vermehrt auf Entrepreneurship legen können und einzigartige Lösungskompetenzen vermitteln, die Unternehmer:innen von morgen brauchen!“

Seeds for the Future 2023: In Wien und ganz Österreich

Auf die diesjährigen Teilnehmer:innen wartet von 15. bis 25. September 2023 ein vielfältiges Hybrid-Programm. Bei einem gemeinsamen Event in Wien haben sie die Chance, die anderen Studierenden aus Österreich persönlich kennenzulernen. An den darauffolgenden Tagen werden die Teilnehmenden in einem umfassenden Online-Kurs aktuelle Inhalte und Ausblicke zu den zukünftigen Möglichkeiten von 5G, AI, Cloud Computing uvm. erhalten. Nachdem der Fokus dieses Jahr auf Entrepreneurship liegt, haben die Teilnehmenden die Chance selbst zu Unternehmer:innen zu werden.

„ Als Teamleiter fand ich es besonders spannend, im Zuge des Tech4Good-Projekts in kurzer Zeit so intensiv mit einem neuen Team arbeiten zu können. Ich bin froh, dass ich die Chance ergriffen habe, an Seeds for the Future 2022 teilzunehmen, und konnte neben den Inhalten auch weitere wertvolle Skills für meine berufliche Laufbahn mitnehmen “, so Oskar Walcher, Teilnehmer bei „Seeds for the Future“ 2022.

Bis 27. August 2023 können sich Studierende mit Wohnsitz in Österreich für das Programm bewerben. Dafür müssen Interessierte einen kurzen CV in Englisch, einen Meldezettel und Nachweis der Staatsbürgerschaft, ihre Inskriptionsbestätigung und einen Nachweis des Studienerfolgs an seeds@huawei-university.com senden. Alle Details zum Wettbewerb und der Bewerbung sind unter www.huawei-university.com verfügbar.

Huawei University: Bildungsinitiativen für Österreichs Tech-Nachwuchs

Zu den sieben Partneruniversitäten beim „Seeds for the Future“-Programm zählen die TU Graz, TU Wien, Universität Wien – Fakultät für Informatik, FH Oberösterreich, FH St. Pölten, FH Joanneum sowie die Universität Klagenfurt. „Seeds for the Future“ ist Teil einer langfristigen Bildungsinitiative von Huawei Österreich, die unter dem Namen „Huawei University“ mehrere Programme für Studierende und Schüler:innen umfasst. So investiert das Technologieunternehmen in Kooperation mit dem Bildungsministerium in heimische Forschungs- und Bildungsprojekte, finanziert im Rahmen des „Huawei Stipendiums“ jährlich drei Studierenden einen Wohnplatz in einem ÖJAB-Heim. Außerdem bietet Huawei in Kooperation mit der TU Wien, der TU Graz und der Universität Klagenfurt ein Stipendium an, mit welchem die Bildung des österreichischen IT-Nachwuchs gefördert wird.

Weitere Informationen zu Seeds for the Future und allen weiteren Huawei University Initiativen sind unter folgenden Links verfügbar:

www.huawei-university.com

www.facebook.com/huaweiuniaustria

