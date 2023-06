#dif23: Das war die 40. Jubiläumsausgabe

Das #dif23 feierte heute mit unzähligen Besucher*innen sein großes Finale. Seit 40 Jahren steht das Donauinselfest für ein hochkarätiges Programm - immer bei freiem Eintritt.

Wien (OTS/SPW) - Das Donauinselfest ist das größte Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt und hat heuer unter dem Motto #momentewiediese sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Von 23. bis 25. Juni 2023 wurde den Besucher*innen ein Programm der Superlative geboten. Ein Fest dieser Größenordnung, das für alle frei zugänglich ist, ist weltweit einzigartig und beweist eindrucksvoll, wie leistbares Leben in einer Millionenstadt wie Wien funktioniert. Sozialer Zusammenhalt und respektvolles Miteinander bei niederschwelligem Zugang für alle bilden seit vier Jahrzehnten das Herz des Donauinselfestes und machen jede Ausgabe zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „ Dass das Donauinselfest das friedlichste und größte Open-Air Festivals Europas bei freiem Eintritt ist, hat das 40. Donauinselfest bewiesen. Das Donauinselfest ist ein Fest der Wienerinnen und Wiener und mein besonderer Dank gilt den Veranstalter*innen, die durch ihre Organisation auch das 40. Donauinselfest unvergesslich gemacht haben. In unserer Stadt leben wir den Zusammenhalt uns das Miteinander, das haben wir in den 3 Tagen wieder eindrucksvoll bewiesen. So geht Donauinselfest und so geht Wien. “

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien: „ 40 Jahre Donauinselfest – das ist eine unglaubliche Geschichte. Dass das Donauinselfest ein derartiger Erfolg ist, ist vor allem den vielen Ehrenamtlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. Ich freue mich, dass Alle bei diesem Fest an einem Strang ziehen, um den Wienerinnen und Wienern ein wundervolles Donauinselfest zu bieten. Ich weiß, dass dieses Fest nur durch euch alle hier möglich ist und es aus unserer Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Wir alle durften heuer eine Jubiläumsausgabe erleben, die ihrem Motto #momentewiediese mehr als gerecht wurde. “

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „ Ich bedanke mich bei den unzähligen Besucher*innen, die heuer mit unserem umfassenden Rahmenprogramm untertags Teil unseres Fests geworden sind. Die Menschen haben Angebote von Sport und Tanz bis hin zu Recruiting hervorragend angenommen. Ich möchte aber auch die hervorragende Leistung und den außergewöhnlichen Zusammenhalt der vielen Mitarbeiter*innen, viele von ihnen Ehrenamtliche, der Einsatzorganisationen und Behörden und unserer Donauinselfest Partner*innen hervorheben. Dieses eingespielte Team macht ein friedliches Fest dieser Größenordnung erst möglich. Danke! “

Das war das Donauinselfest 2023

Ein wesentlicher Bestandteil des Donauinselfestes ist seine Wirkung als Plattform für die Besucher*innen und Künstler*innen. Insbesondere Frauen und junge Nachwuchstalente fördert das größte Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt und bietet ihnen eine Bühne. So zählten die Gewinner-Acts des Rock The Island Contest 2023 einen Frauenanteil von 100 Prozent. Darüber hinaus gilt das Fest der Superlative als der größte Förderer der heimischen Musik-, Kunst- und Kulturszene und bietet allen Künstler*innen faire Entlohnung. Der niederschwellige Zugang zum Donauinselfest bezieht sich nicht nur auf den freien Eintritt, sondern auch auf eine Vielzahl an Maßnahmen, die zugunsten von Barrierearmut umgesetzt werden. Heuer arbeiteten die Veranstalter*innen bereits zum siebten Mal rund um das Thema Inklusion mit der Wiener Accessibility Consulting Agentur FullAccess zusammen. Darüber hinaus wird Awareness seit Jahren am Donauinselfest großgeschrieben und mit dem Rettungsanker und checkit! sowie erstmals der Festival-Seelsorge der Erzdiözese Wien auf dem Festgelände umgesetzt.

#dif23 Charity-Partner CAPE 10

Sozialer Zusammenhalt wird auch in der Zusammenarbeit mit dem #dif23 Charity-Partner CAPE 10 gelebt. Besucher*innen konnten das gesamte Festivalwochenende ihren Becherpfand in der Höhe von zwei Euro zugunsten der gemeinnützigen Stiftung spenden. Darüber hinaus gab es im Jubiläumsjahr Donauinselfest-Merchandise-Artikel, deren Reinerlös ebenso CAPE 10 zugutekam. T-Shirts und Hoodies im klassischen Design mit #dif23 Line-up und Inselplan sowie Kappe und Turnbeutel mit dem Schriftzug „GEH MA INSEL“ waren auf der Insel erhältlich und können auch nach dem Fest solange der Vorrat reicht, unter https://donauinselfest-merch.at erworben werden.

Der #dif23 Programmrückblick

Das 4,5 Kilometer lange Festivalgelände wurde am letzten Donauinselfest-Wochenende zum Schauplatz von rund 700 Stunden Programm mit mehr als 1.000 Künstler*innen und einem umfassenden Rahmenprogramm für alle Generationen. Das ließen sich auch der Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler nicht entgehen, die am Freitag und Samstag gemeinsam die Insel besuchten. Auch Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Finanzstadtrat Peter Hanke und Verkehrsstadträtin Ulli Sima waren am Freitag bei einer Insel-Tour im Bereich der Arbeitsweltinsel dabei.

Musikalische Highlights wurden am Freitag mit MOLA, GreeeN, der Jazz Gitti, Wencke Myhre & Band, Elisabeth Engstler & Band, Wiener Wahnsinn oder WIR 4 präsentiert. Den fulminanten Abschluss bot RAF CAMORA, der u. a. mit dem Überraschungsgast Yung Hurn eine Bühnenshow der Superlative veranstaltete. Ebenso am Samstag wurde mit einem Star-Aufgebot von Bonnie Tyler, The BossHoss, DJs from Mars, Münchener Freiheit, Julian le Play und JAMYX aufgewartet. Das Grande Finale am Sonntag boten Silbermond, Michael Patrick Kelly, Topic, die Spider Murphy Gang und viele mehr! Im Sinne der Nachwuchsförderung eröffneten die heurigen Rock The Island Contest Gewinnerinnen 2023 RAHEL, KTEE und FELICIA LU die große Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag.

Viele Neuheiten versprach das diesjährige Rahmenprogramm am DIF, das so umfassend wie noch nie umgesetzt wurde. Mit der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf und der Wien Holding Recruiting Insel Brigittenau wurde das Donauinselfest zur Job-Plattform, der Bank Austria Edelstoff Pop-Up Designmarkt holte vor allem junge Designerinnen sowie kleine Manufakturen vor den Vorhang und Beratung in allen Lebenslagen wurde auf der Beratungsinsel powered by Wien Holding großgeschrieben. Außerdem wurde ein großes Sport-, Fitness- und Tanzprogramm angeboten u. a. mit „Fit mit Philipp ermöglicht durch Wien Energie und spusu“, Yoga by AuroraYoga, Disco-Training powered by HEUTE – die Tageszeitung, Holmes Place - Live Workout with DJ Mazen sowie Tanzkurse der Tanzschule Kopetzky. Die jüngsten DIF-Besucher*innen kamen vor allem bei der OKIDOKI Kinderfreunde Bühne auf ihre Kosten, auf der zur Jubiläumsausgabe „OKIDOKI auf Tour“ zu Gast war.

Besonders gut angenommen wurden die fünf Fahrradgaragen, die erstmals am DIF gemeinsam mit dem ARBÖ umgesetzt wurden.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums



