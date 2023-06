#dif23: Grande Finale am Festivalsonntag

Mit einem fulminanten Abschluss verabschiedet sich das größte Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt von seinem großartigen Publikum.

Mit dem heutigen Tag geht das 40. Donauinselfest mit fulminanten Besucher*innenzahlen zu Ende. Ich bin unglaublich stolz auf dieses Fest der Vielfalt und des starken Zusammenhalts, das mitten in unserem lebens- und liebenswerten Wien stattfindet. Es ist großartig, wie viele Künstler*innen vor den Vorhang geholt werden konnten. Seit meiner Kindheit begleitet mich das Donauinselfest und ich bin jedes Jahr aufs Neue begeistert von dem friedlichen Miteinander und dem Zusammenhalt der Wienerinnen und Wiener und allen, die Wien lieben. Sie sind ein wesentlicher Garant für die ganz besondere Inselstimmung und der Solidarität untereinander, die auf der Donauinsel und in ganz Wien großgeschrieben wird. Ich möchte mich herzlich bei allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken – ihr leistet großartige Arbeit und ich freue mich schon auf das Donauinselfest 2024. Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 1/2

Ich freue mich sehr, dass wir dieses besondere Jubiläumsfest, dieses größte friedliche Miteinander bei freiem Eintritt für alle, bei bestem Wetter gebührend verabschieden durften. Von früh bis abends konnten wir unzähligen Besucher*innen auch am Festivalsonntag ein buntes Programm bestehend aus Musik, Design, Sport, Beratung und Recruiting anbieten, das hervorragend angenommen wurde. Mein Dank gilt der gesamten Donauinselfest-Familie, die dieses 40. Donauinselfest heute so großartig zu einem fulminanten Abschluss gebracht hat. Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes 2/2

Wien (OTS/SPW) - Ein buntes Feuerwerk aus Musik und Freizeitspaß für alle stand auch am Festivalsonntag am 25. Juni 2023 auf dem Programm – das großartige Publikum, das an allen drei Festivaltagen das friedlichste Miteinander bei freiem Eintritt feierte, wurde gebührend verabschiedet. Gemeinsam getanzt, gesungen, gefeiert und gelacht wurde bei Acts wie Michael Patrick Kelly, Silbermond, Leony, H-Blockx, Royal Republic, Spider Murphy Gang, Simone & Charly Brunner, Joyce Muniz sowie DJane Mel Merio, Birgit Denk Trio, Gerald Fleischhacker und Gernot Kulis. Bei der Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne am Sonntag wurde zudem ein Weltrekord gebrochen: Die größte Rockband weltweit brachte die Donauinsel im Rahmen des 88.6 Rocktogether bei der Performance von „Enter Sandman“ von Metallica zum Beben.

Am Festivalsonntag besuchte auch Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker das Donauinselfest mit Rundgängen über die Wiener Städtische Versicherung / Sicheres Wien Insel sowie die Arbeitsweltinsel am Donauinselfest.

Mitmachen und Mitfeiern am Festivalsonntag

Schon ab 10:00 Uhr startete das vielseitige Rahmenprogramm am #dif23-Sonntag, das sich quer über das gesamte 4,5 Kilometer lange Festivalgelände verteilt. Bei Sonnenschein und heißen Temperaturen waren unzählige Besucher*innen quer durch alle Altersgruppen unterwegs und besichtigten u. a. die Vorführungen auf der Wiener Städtische Versicherung / Sicheres Wien Insel und die vor Kreativität strotzenden Stände beim Bank Austria Edelstoff Pop-Up Designmarkt. Informationen und Beratungen rund um Themen wie Teuerung oder Job-Perspektiven erhielten die Besucher*innen beispielsweise in den beiden Wien Holding Recruiting Inseln und auf der Beratungsinsel powered by Wien Holding. Viel Bewegung und Mitmachstationen standen auch vielerorts auf dem Donauinselfest-Programm u. a. auf der OKIDOKI Kinderfreunde Insel, bei den Tanzworkshops der Tanzschule Kopetzky, bei Yoga by AuroraYoga und beim mittäglichen Disco Training powered by HEUTE-die Tageszeitung auf der OBI / kronehit Electronic Music Bühne.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums



