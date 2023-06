FPÖ – Spalt: „Nur für die FPÖ stehen Interessen & Werte der Mehrheit der Österreicher im Vordergrund, nicht die einer lauten Minderheit!"

Freiheitlicher Fokus liegt auf Familie, Heimat und Freiheit

Wien (OTS) - „Ob mit der Beleuchtung des Parlaments in Regenbogenfarben, der Live-Übertragung der Regenbogenparade im ORF oder der permanenten Beschäftigung der schwarz-grün-rot-pinken Einheitspartei sowie weiter Teile des kulturell-medialen Bereichs mit LGBTIQ-Themen werden die Ideologie sowie die Agenda einer lauten, schrillen Minderheit, welche nicht zuletzt auch auf die Abschaffung der biologischen Geschlechter abzielt, gegenüber den Interessen und Lebensrealitäten der schweigenden Mehrheit der Österreicher völlig unverhältnismäßig in den Vordergrund gerückt“, kritisierte heute FPÖ-Kultursprecher NAbg. Thomas Spalt.

Im Gegensatz zu den anderen Parteien lehne die FPÖ den „Pride-Kult“ ab, der gerade im Juni in einer von vielen Bürgern als aufdringlich empfundenen Art und Weise „abgefeiert“ werde, ohne intolerant zu sein. „Uns Freiheitlichen geht es einzig und allein darum, gerade in Zeiten wie diesen die wirklichen Probleme der Österreicher, von der Rekordteuerung über die illegale Masseneinwanderung bis hin zum zunehmenden Souveränitätsverlust unserer Heimat gegenüber der EU, zu lösen und ganz klar unsere Werte wie Heimat, Freiheit und Familie zu vertreten. Als Vorarlberger freut es mich daher besonders, dass die FPÖ Vorarlberg unter unserem Landesparteiobmann Christof Bitschi heute mit einem Familienfest dieses Werteverständnis klar unterstreicht und unsere Familien in den Fokus rückt“, so Spalt.

