Feierliche SAG’S MULTI!-Preisverleihung im Wiener Rathaus

Bei dem ORF-Redewettbewerb wurden mehrsprachige Redetalente ausgezeichnet

Wien (OTS) - 30 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich wurden heute, am Sonntag, dem 25. Juni 2023, bei der Abschlussfeier des mehrsprachigen Redewettbewerbs im großen Festsaal des Wiener Rathauses mit Trophäen und Urkunden ausgezeichnet. Im 14. Durchgang des Wettbewerbs, bei dem der ORF zum dritten Mal als Träger fungierte, bezogen Jugendliche ab der siebenten Schulstufe in ihren zweisprachigen Reden – bei SAG’S MULTI! muss zwischen Deutsch und einer Fremdsprache mehrfach gewechselt werden – Position zum Thema „Dafür will ich stark sein“. Der ORF bietet den mehrsprachigen Talenten dafür eine große Bühne und zeigte die Veranstaltung im Live-Stream in der ORF-TVthek, wo fast 30 Stunden der Veranstaltungen aus der Finalrunde nach wie vor abrufbar sind. ORF III zeigt am 27. Juni um 19.35 Uhr in einem „Kultur Heute Spezial“ eine Zusammenfassung von der heutigen Abschlussfeier.

Den Ehrenschutz übernahm auch in diesem Durchgang – und somit zum dritten Mal – Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen, der sich im Wiener Rathaus via Videobotschaft zu Wort meldete:

„Mehrsprachigkeit eröffnet den Zugang zu einer Vielzahl von Kulturen, Blickwinkeln und Chancen. Sprache ist Teil unserer persönlichen Identität und eine wichtige Brücke zwischen Völkern und Kulturen. Sprachliche Vielfalt ist etwas Schönes und Wertvolles. Seid stolz auf euren Sprachschatz und lasst euch diesen Wert niemals wegnehmen, weder am Schulhof noch sonst irgendwo.“

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „SAG’S MULTI! ist nicht nur ein mehrsprachiger Redewettbewerb, der die sprachliche Vielfalt in Österreich fördert, sondern auch ein Impulsgeber für Themen, die die Gesellschaft bewegen. Für den ORF sind Integration, Diversität und Klimaschutz wichtige Anliegen, mit SAG’S MULTI! bieten wir Jugendlichen, für die diese Themen auch von großer Bedeutung sind, eine multimediale Bühne. Diese haben dieses Jahr wieder viele genutzt: Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren großartigen Leistungen bei SAG’S MULTI!“

Finalrunden vor Publikum, insgesamt 89 verschiedene Sprachen im Wettbewerb

Im Vorfeld des Wettbewerbs waren 406 Teilnehmer:innen von ihren Schulen nominiert worden. 172 haben es mit einer auf Video aufgezeichneten Rede in der Vorrunde und einer weiteren Rede in der Hauptrunde geschafft, sich für eine Finalrede live vor Publikum zu qualifizieren. Dort waren neben Sprachjurorinnen und -juroren auch prominente Unterstützer in der Jury, unter anderem Elif Duygu (Poetry-Slam-Meisterin, Österreich), Omar Khir Alanam (Autor und „Dancing Star“-Teilnehmer), Ali Dönmez (Sprachexperte), Claudia Kropf (Europäische Kommission), Hannes Schweiger (Universität Wien) und Daniel Landau (Bildungsexperte).

Insgesamt wurden bisher 89 Sprachen im Wettbewerb gesprochen. Die Schülerinnen und Schüler thematisierten rund um den Hauptimpuls „Dafür will ich stark sein“ Themen wie Identität, mentale Gesundheit, Mobbing, Klimagerechtigkeit, Europa, Flucht, Rassismus, Demokratie sowie Menschen-, Frauen- und Kinderrechte. Abermals waren besonders viele Mädchen im Wettbewerb vertreten: 80 Prozent der Teilnehmenden waren weiblich.

Breite Allianz von Kooperationspartnern macht Umsetzung des Redewettbewerbs möglich

Als Kooperationspartner tragen zur Umsetzung des Redewettbewerbs das Bundeskanzleramt, die HS Timber Group, die Stadt Wien, Arbeiterkammer Wien, Wirtschaftskammer Österreich, Industriellenvereinigung, Raiffeisen und der Österreichische Städtebund bei.

MMag. Dr. Susanne Raab, Bundesministerin für Integration: „Erneut bewiesen zahlreiche Jugendliche mit Sprachentalent, dass sie neben Deutsch auch weitere Sprachen ausgezeichnet beherrschen. Integration lebt von der Teilhabe an der Gesellschaft, Kommunikation ist dafür eine Grundvoraussetzung. Jede zusätzliche Sprache öffnet neue Türen in Österreich. Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! hat auch heuer wieder gezeigt, dass gesellschaftspolitisch aktuelle und relevante Themen großen Anklang bei Jugendlichen finden. Ich freue mich daher, diesen mehrsprachigen Wettbewerb auch im diesjährigen Durchgang zu unterstützen. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern gratuliere ich sehr herzlich und danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement für ein gutes Zusammenleben in Österreich.“

Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien: „Sprachen sind der Schlüssel zur Welt. Sie schaffen Möglichkeiten im Studium, in der Arbeitswelt oder im Privatleben. Deshalb setzt sich die Stadt Wien bereits seit vielen Jahren für die gelebte Mehrsprachigkeit ein. Gerade die Initiative SAG’S MULTI! zeigt, dass die Jugend von heute die nötigen Tools mit sich bringt, die in Zukunft gebraucht werden:

Sprachenvielfalt, Neugierde, Offenheit und die Bereitschaft, sich auf immer neue Situationen einzustellen und lösungsorientiert zu arbeiten! Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von SAG’S MULTI! sehr herzlich zu ihren beeindruckenden Redebeiträgen und wünsche viel Glück und Erfolg für die Zukunft!“

Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Stadtrat für Jugend und Integration: „Die Teilnahme vieler Jugendlicher an diesem öffentlichen mehrsprachigen Redewettbewerb ist eine bemerkenswerte Leistung. Die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu beherrschen, ist ein wertvolles Gut, und ich freue mich, dass Mehrsprachigkeit bei diesem Redewettbewerb in den Mittelpunkt rückt. Als Jugendstadtrat liegt es mir auch besonders am Herzen, dass junge Menschen eine Plattform bekommen, um ihre Anliegen und Ideen zu präsentieren und aktiv an der öffentlichen Diskussion teilzunehmen. Sie sind die Zukunft und repräsentieren die Stimme ihrer Generation. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger*innen und das Organisationsteam von SAG’S MULTI!“

Michael Proschek-Hauptmann, Nachhaltigkeitsmanager der HS Timber Group: „Wir sind beeindruckt von der Qualität der Redebeiträge, die uns gezeigt haben, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit für die jungen Menschen ist. Die Verwendung von Holz ist eine der zentralen Lösungsstrategien im Kampf gegen den Klimawandel. Als holzverarbeitendes Unternehmen ist es uns ein Anliegen, nicht nur nachhaltig zu handeln, sondern auch nachhaltige Initiativen zu unterstützen und diesen Stimmen Gehör zu verschaffen. SAG'S MULTI! vereint zwei für uns sehr wichtige Grundsätze: das Empowerment von jungen Menschen und die Förderung von interkultureller Kommunikation. Für uns als internationales Unternehmen ist das von zentraler Bedeutung. Diese Eigenschaften sind essenziell um in den Regionen, in denen wir tätig sind, auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Als HS Timber Group sind wir stolz darauf, für die nächsten drei Jahre Kooperationspartner des ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI! zu sein.“

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer: „Die Anliegen junger Menschen sind der AK wichtig. Wir hören ihnen zu – in ihren Sprachen, ob das Deutsch, Englisch, Hindi, Arabisch oder auch Jugendsprech ist. Wir hören nicht nur zu, bei uns können und sollen junge Menschen mitreden: in unserem Zentrum für berufstätige Studierende, bei der Planung unseres Hauses der Jugend – oder wenn es um die AK-Wahl im Frühjahr 2024 geht. Bei uns dürfen nämlich alle AK-Mitglieder wählen, egal welche Sprachen sie sprechen oder welchen Pass sie haben. Für uns ist Vielfalt Bereicherung.“

Carmen Goby, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich: „Ich bin tief beeindruckt und bewegt, wie kompetent und selbstbewusst die junge Generation bei SAG’S MULTI! auftritt und kritische Fragen stellt. Vielen Dank dafür und herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmer:innen. Es gehört viel Mut dazu, seine Meinung vor Publikum zu vertreten – und das sogar in mehreren Sprachen. Sprachen bauen Brücken und ermöglichen Lösungen auf Augenhöhe. Mehrsprachigkeit ist nicht nur für unsere 60.000 Exportbetriebe in Österreich wichtig, sondern für alle Unternehmen, in denen unterschiedliche Kulturen, Nationalitäten und Sprachen aufeinandertreffen.“

Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung:

„Ich gratuliere zum starken Statement für Vielfalt, das den jungen Menschen mit ihren Beiträgen im Rahmen des Redewettbewerbs gelungen ist. Mit dem Redewettbewerb wird seit Jahren ein erfolgreicher Beitrag für die Wertschätzung mehrsprachiger Jugendlicher in Österreich geleistet. SAG’S MULTI! zeigt: Österreich ist voller Talente! Mit unserer Unterstützung wollen wir den jungen Menschen sagen: Schön, dass ihr gerade auch durch die besondere Sprachkompetenz ein wichtiger Teil der österreichischen Gesellschaft seid!“

Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien: „Raiffeisen NÖ-Wien unterstützt den ORF-Redewettbewerb SAG’S MULTI! aus Überzeugung. Wir sind mehr als eine Bank und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Die unterschiedlichen Sprachen stehen für die Diversität der Menschen, die unser Leben bunter und spannender machen. Nicht nur die Wirtschaft profitiert davon, sämtliche Gesellschaftsbereiche gewinnen: Wenn wir uns gegenseitig zuhören, austauschen und die verschiedenen Ansichten, Gedanken und Ideen miteinander verbinden, kommen wir zu völlig neuen Antworten und Lösungen gegenüber drängenden Fragen in einer sich stark verändernden Welt.“

SAG’S MULTI! wurde 2009 von Peter Wesely ins Leben gerufen, damals als Generalsekretär des Vereins Wirtschaft für Integration. Der ORF ist seit 2020 Veranstalter des Redewettbewerbs. Organisatorisch und logistisch unterstützt, wie in den Vorjahren, der Verein EDUCULT – Denken und Handeln in Kultur und Bildung.

