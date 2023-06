VSStÖ: Nina Mathies ist neue ÖH-Vorsitzende

Heute wurde Nina Mathies zur neuen Vorsitzenden der ÖH-Bundesvertretung gewählt. Bei der ÖH-Wahl im Mai ging der VSStÖ erneut als Wahlsieger hervor.

Wien (OTS) - Am Campus der Universität Wien fand heute die konstituierende Sitzung der ÖH-Bundesvertretung statt. Dabei wurde eine neue linke Koalition mit VSStÖ, GRAS und KSV LiLi gewählt. Nachdem der sozialistische Studierendenverband mit Spitzenkandidatin Nina Mathies bei der ÖH-Wahl im Mai sein historisch bestes Ergebnis erreicht hatte, wurde diese heute an die Spitze der gesetzlichen Vertretung aller Studierenden Österreichs gewählt. Die 22-jährige Vorarlbergerin freut sich auf die Aufgabe. “Es ist mir eine wahnsinnige Ehre, die Stimme von über 350.000 Studierenden sein zu dürfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in der Koalition und darauf, tagtäglich Verbesserungen für uns Studierenden zu erkämpfen”, so die Studentin der Umweltingenieurwissenschaften.

Gleichzeitig wird heute das bisherige ÖH-Vorsitzteam mit Sara Velić vom VSStÖ verabschiedet. VSStÖ-Bundesvorsitzende und ehemalige Sozialreferentin, Hannah Czernohorszky zieht eine positive Bilanz der letzten zwei Jahre. “Als VSStÖ haben wir in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit GRAS und FLÖ unglaubliches geleistet. Die ÖH ist konsequent gegen jede Verschlechterung für Studierende aufgestanden und konnte so einiges erwirken. Ohne den unermüdlichen Einsatz unserer Sara wäre das nicht möglich gewesen. Danke Sara”, so Czernohorszky, die dem VSStÖ seit einem Jahr vorsitzt.



