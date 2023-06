Das Spielberg-GP-Wochenende exklusiv im ORF

26 Stunden live vom 30. Juni bis 2. Juli in ORF 1

Wien (OTS) - Der Grand Prix von Österreich ist das Highlight der heimischen Motorsportfans und vom Freitag, dem 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli 2023, live und exklusiv im ORF zu sehen. Dabei erwartet die Zuseherinnen und Zuseher ein insgesamt 26 Stunden langes TV-(Rahmen-)Programm. Den Auftakt macht bereits heute, am Sonntag, dem 25. Juni, eine von Ernst Hausleitner präsentierte „Spielberg-Spezial“-Ausgabe von „Sport am Sonntag“ um 18.00 Uhr in ORF 1.

Das Formel-1-Wochenende in Spielberg wird im Sprint-Format ausgetragen. Das bedeutet, der Samstag steht ganz im Zeichen dieses Bewerbs. Mit Sprint-Shootout (ein verkürztes Qualifying, in dem die Startaufstellung für den F1-Sprint am Samstagnachmittag ermittelt wird) und dem Sprint am Nachmittag. Für die Fans ergibt das einen zusätzlichen Formel-1-Renntag an diesem Wochenende.

Schon am Freitag, dem 30. Juni, startet das Formel-1-Spektakel in ORF 1 mit dem einzigen freien Training der Formel 1 in Spielberg 23 sowie dem Qualifying für den Grand Prix am Sonntag. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Grand Prix von Österreich, mit umfangreicher Vorberichterstattung und der Analyse-Sendung „Formel 1 Motorhome“ nach dem Rennen.

Auch F2, F3 und Porsche Supercup im Fokus

Die ORF-Expertinnen und -Experten widmen sich am Spielberg-Wochenende aber auch in vollem Umfang der Formel 2, der Formel 3 und dem Porsche Supercup. Schon am Freitag werden die Qualifyings der Formel 2 und der Formel 3 übertragen. Samstag und Sonntag auch die jeweils zwei Rennen und das Rennen im Porsche Supercup. Dabei besonders interessant: Ex-Motorrad-Weltmeister Jorge Lorenzo startet heuer im Porsche Supercup, dem Spanier wird der ORF einen Besuch abstatten und ihn durch seine Porsche-Premiere in Österreich begleiten.

Publikum bestimmt historischen Grand Prix per Abstimmung

Anlässlich des 100. Grand-Prix-Sieges von Red Bull Racing beim vergangenen Rennen in Montreal können die Instagram-Follower der ORF-Formel-1-Plattform @orfmotorhome ihren „Lieblings-Sieg“ des österreichischen Rennstalls wählen. Der meistgewünschte Grand Prix wird dann Samstagnachmittag in ORF 1 zu sehen sein.

Die ORF-Crew meldet sich bei all dem mit einer Vielzahl von Reportagen, Live-Einstiegen und Hintergrundstories direkt vom Ring. Darüber hinaus sind ausführliche Interviews mit den Top-6 -Piloten aus der Formel-1-Fahrer-Weltmeisterschaft geplant. Egal ob Max Verstappen, Fernando Alonso oder Lewis Hamilton – sie alle werden dem ORF in ausführlichen Gesprächen zur Verfügung stehen.

ORF-Formel-1-Team tritt in voller Stärke an

Das Dream-Team Ernst Hausleitner und Alex Wurz nimmt in der Kommentatoren-Kabine Platz, Ferdinand Habsburg und Robert Lechner stehen als F1-Experten bereit. Hannes Orasche kommentiert einmal mehr F2, F3 und Porsche Supercup – gemeinsam mit Bianca Steiner. Die Interviews holen ORF-F1-Teamleader Marc Wurzinger und Christian Diendorfer ein, als Reporter sind zudem Dieter Helbig, Ronny Reisenbauer und Thomas Rathgeb unterwegs. Die Stimmen aus dem VIP-Bereich holt Corinna Kamper ein.

Der ORF-TV-Fahrplan zum Großen Preis von Österreich

Das GP-Wochenende in ORF 1

Freitag, 30. Juni

13.00 Uhr: F1 News

13.25 Uhr: Erstes Training

14.40 Uhr: Spielberg live

14.55 Uhr: F3 Qualifying

15.35 Uhr: Spielberg live

15.50 Uhr: F2 Qualifying

16.30 Uhr: F1 News

16.55 Uhr: F1 Qualifying

18.10 Uhr: Analyse

Samstag, 1. Juli

9.45 Uhr: Spielberg live

9.55 Uhr: F3 Sprint

10.50 Uhr: Spielberg live

11.00 Uhr: Formel E Portland (Highlights)

11.25 Uhr: F1 News

11.55Uhr: F1 Sprint-Shootout

12.55 Uhr: Doku „Jochen Rindt – Der Weltmeister aus Graz“ 13.40 Uhr: F2 Sprint

14.45 Uhr: Doku „Spielberg historisch“

16.00 Uhr: Formel 1 News

16.25 Uhr: F1 Sprint

17.10 Uhr: Analyse

20.15 Uhr: „Rush – Alles für den Sieg“

Sonntag, 2. Juli

8.10 Uhr: Spielberg live

8.25 Uhr: F3 Feature Race

9.20 Uhr: Spielberg live

9.45 Uhr: F2 Feature Race

11.10 Uhr: Spielberg live

11.30 Uhr: Porsche Supercup

12.25 Uhr: F1 Legenden-Parade

12.50 Uhr: Fahrerparade

13.20 Uhr: F1 News

14.20 Uhr: Großer Preis von Österreich

17.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

Der GP von Österreich in „Guten Morgen Österreich“

Der Formel-1-Tross gastiert an diesem Wochenende in Spielberg. Alles ist bereit für das große Rennwochenende. Was wird neu sein, wie profitiert die Region vom exklusiven Sportevent? Im Rahmen des „Guten Morgen Österreich“-Sommerprogramms berichtet Hannes Kargl live vom bevorstehenden Rennwochenende und begleitet am Donnerstag, dem 29., und Freitag, dem 30. Juni, jeweils ab 6.30 Uhr in ORF 2 Fans und Promis.

Der GP von Österreich im Landesstudio Steiermark

Der ORF Steiermark gestaltet eine umfassende Berichterstattung rund um das steirische Grand-Prix-Wochenende. Die Reporter Hannes Kargl, Mario Fellner, Christian Prates und Florian Prates sind in Spielberg im Einsatz und informieren in zahlreichen (Live)-Beiträgen in „Steiermark heute“ (19.00 Uhr, ORF 2/St), Radio Steiermark und steiermark.ORF.at über das Motorsporthighlight: Neben aktuellen News über das Training, das Qualifying, den Sprint-Event und das Rennen gibt es vielseitige Reportagen über die Stimmung am Ring, das Rahmenprogramm und die Fan-Zones. Dazu kommen noch zahlreiche Radio-und Fernseh-Live-Berichte direkt von der Rennstrecke, Interviews mit Veranstaltern und Gästen sowie Blicke hinter die Kulissen der Motorsport-Königsklasse. Höhepunkt ist der „Große Preis von Österreich“ am Sonntag, 2. Juli: Radio Steiermark gestaltet dazu eine „Extra“-Sendung von 14.00 bis 19.00 Uhr, „Steiermark heute“ zeigt die spektakulärsten Momente des Grand Prix um 19.00 Uhr in ORF 2/St. Ergänzend beleuchtet das ORF-Steiermark-Team auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Formel 1 auf die Region und bringt eine trimediale Bilanz über das Rennwochenende in der Steiermark.

Der GP von Österreich im ORF.at-Network und im ORF TELETEXT

Ein umfassendes Streamingangebot mit Live-Streams aller ORF-TV-Übertragungen und danach für 24 Stunden Videos-on-Demand sorgt dafür, dass Motorsport-Fans den GP von Österreich auch via Web und App jederzeit mitverfolgen können. Live-Ticker, Vorschauen, Nachberichte und Analysen, Tabellen und Statistiken machen das multimediale Package von sport.ORF.at (inkl. Video-Newsroom) und ORF-TVthek komplett.

Ab Seite 200 bietet auch der ORF TELETEXT mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. alle Infos zum Formel-1-Geschehen in Spielberg.

ORF-Premiere: Formel 1 in UHD-Qualität als exklusives Service auf der ORF-TVthek

Erstmals stellt der ORF ein Formel-1-Rennen auch in Ultra High Definition zur Verfügung, und zwar auf der ORF-TVthek: Als exklusives Zusatzservice für alle Fans werden die Live-TV-Übertragungen von Qualifying und Rennen aus Spielberg nämlich auf der Videoplattform auch in gestochen scharfer UHD-Qualität angeboten. Zum Empfang sind ein UHD-fähiges Smart-TV-Gerät (Samsung, LG) oder eine UHD-fähige Box (Apple TV 4K) bzw. ein Edge- oder Safari-Browser mit HEVC-Unterstützung (Plugin, Hardware) sowie eine Internetleitung mit dauerhaft mind. 25 MBit/s notwendig. Weiters wird der Formel-1-UHD-Live-Stream diesmal mit „High Dynamic Range“ (erhöhte Dynamik bei Helligkeit/Dunkelstufen und größerer Farbraum) im Format HLG angeboten.

Ö3 beim Großen Preis von Österreich 2023

Hitradio Ö3 berichtet fünf Tage live vom Großen Preis von Österreich:

Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska liefert Live-Berichte und die Ergebnisse vom Qualifying, Sprintrennen und dem Grand Prix. Dazu berichtet er über die Hintergründe und die aktuellen News aus dem Fahrerlager. Ö3-Reporterin Hannah Felbinger hält die Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer über alle Highlights rund um das größte heimische Motorsportereignis des Jahres auf dem Laufenden und fängt die Stimmung der Fans und auf den Side-Events ein. Die Ö3-Verkehrsredaktion hat die besten Anreisetipps, informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt Ausweichtipps. Der Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden, den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auf der Ö3-Homepage: https://oe3.ORF.at/verkehr/. Die schwarz-weiße Zielflagge, mit der das Rennen abgewinkt wird, liegt in den Händen des Ö3-Superfans – dieser wurde via Ö3-Gewinnspiel gesucht und wird vor einem Millionenpublikum den Großen Preis von Österreich offiziell beenden.

