#dif23: #momentewiediese am Festivalsamstag

Am #dif23 Samstag folgte ein unvergessliches Highlight dem nächsten. Bei freiem Eintritt sorgten u. a. Bonnie Tyler, The BossHoss und Münchener Freiheit für ganz großes Kino.

Wien (OTS/SPW) - Das 40. Donauinselfest hat sich heute, am zweiten Festivaltag den Besucher*innen in all seinen Facetten gezeigt. Ob musikalische Nachwuchstalente aus Österreich oder ein actionreiches Rahmenprogramm für alle Generationen bei Fit mit Philipp ermöglicht durch Wien Energie und spusu oder DEINE FREUNDE. Frauenpower wurde sowohl im spannenden Panel, bei den Kabarett-Acts als auch auf der ganz großen Bühne mit KTEE und Bonnie Tyler großgeschrieben – der #dif23 Samstag war an Vielfalt, sozialem Zusammenhalt und respektvollem Miteinander nicht zu übertreffen!

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „ Wieder ein großartiger Tag beim Donauinselfest für die Menschen, die in dieser Stadt leben. Ich habe heute Familien gesehen, junge Menschen und Senior*innen, die Seite an Seite diesen Tag miteinander erlebt haben. Es macht mich stolz, Bürgermeister dieser Stadt sein zu dürfen, in der respektvolles Miteinander und Zusammenhalt aktiv gelebt werden. “

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien: „ Auch am zweiten Festivaltag war das Donauinselfest wieder ein Programmfeuerwerk für alle und für jede Generation – besonders Familien kamen am Festivalsamstag voll auf ihre Kosten. 1.300 Mitarbeiter*innen, davon 600 Ehrenamtliche, arbeiten dabei unbemerkt im Hintergrund und ermöglichen tausenden Menschen drei Tage lang unbeschwertes Festivalvergnügen. Sie alle sind Sinnbild für das Miteinander, wie es in Wien gelebt wird. Ihnen gilt unser ganz besonderer Dank – so geht sozialer Zusammenhalt, so geht Wien! “

Zu Gast auf der Insel war auch heute wieder SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler, der gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig über die Insel tourte.

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler: „ Mit dem Donauinselfest ermöglichen die Veranstalter*innen Konzerte, Kabarett und Rahmenprogramm ohne Eintritt zu besuchen. Das DIF ist ein einzigartiges Fest, zu dem die Menschen aus ganz Österreich anreisen, um hier Spaß zu haben. Aber am Donauinselfest wird nicht nur gefeiert. Hunderte Menschen arbeiten hier, bauen die Bühnen auf, schenken aus, sorgen für die Sicherheit und halten die Insel sauber – dafür sagen wir: Danke. So geht respektvolles Miteinander und so geht Zusammenhalt. “

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „ Auch heute konnten wir bei gutem Wetter auf der Donauinsel ein friedliches Miteinander erleben. Wir bieten heuer so viel Tagesprogramm wie noch nie und es wurde bis jetzt hervorragend angenommen. Jede*r ist Teil unseres Festes. “



Zu den vielen helfenden Händen am DIF tummeln sich am gesamten Wochenende mehr als 1.000 Künstler*innen auf dem größten Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt. Am #dif23 Samstag gab es spektakuläre Auftritte von Alle Achtung, Julian le Play, The BossHoss, der female Cover-Band The Iron Maidens, Fat Astronauts, JAMYX, DJs from Mars, die Südsteirer, Insieme und Münchener Freiheit. Auch Lizz Görgl, Wiener Blond, Sam Brisbe & Band und viele weitere Acts machten den Festivaltag zum Highlight. DJane Mel Merio legte nicht nur auf, sondern moderierte auch das Panel Wiener Heldinnen, das Frauen in den Mittelpunkt rückte und einen spannenden Diskurs rund um Geschlechtergerechtigkeit anregte.

Startschuss für ein buntes Angebot an Sport, Fitness, Tanz und Familienspaß

Das umfassende Rahmenprogramm ging heute sportlich los. Mit Fit mit Philipp ermöglicht durch Wien Energie und spusu wurde der Bereich rund um die Wien Energie / Radio Wien Festbühne zum Schauplatz einer großen Sporteinheit. Auf der OBI / kronehit Electronic Music Bühne kamen die Besucher*innen bei YOGA by AuroraYoga, Disco Training powered by HEUTE – Die Tageszeitung und dem Holmes Place – Live Workout with DJ Mazen ins Schwitzen, während bei der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager Bühne mit der Tanzschule Kopetzky bei Line Dance, Boogie und Cha-Cha-Cha das Tanzbein geschwungen wurde.

Vor allem auf der OKIDOKI Kinderfreunde Bühne wurde am #dif23 Samstag für das jüngste Publikum ein buntes Programm geboten. Mit dabei unter anderem OKIDOKI auf Tour, Robert Steiner mit der Hasbro-Spieleshow und der Kinderliedermacher Bernhard Fibich sowie die Puppenbühne und der Spielbus der Wiener Kinderfreunde, eine Wasserbaustelle, Kinderschminken, das HASBRO Spielezelt, der STABILO Malcorner, die ANKER Kinderbackstube und vieles mehr! Ebenso gab es dort einen Starttreff mit beliebten OKIDOKI Persönlichkeiten sowie einen WOOM Bike-Parcours, RebelMeat Tattoo-Spaß und das Rat auf Draht Tiny House im Gepäck.

Die sportlichen Aufführungen der Baseball Schule Wien, des ASKÖ WAT und von Yu-Teakwondo sowie ein Paddel Tennis Turnier, Footvolley zum Ausprobieren für Jung und Alt, 3x3 Basketball Turnier und Teach Beach Beachvolleyball-Coaches für Kinder und Jugendliche begeisterten auf der Österreichische Lotterien Sportinsel mit einem Programm für Jung und Alt. Auch das Österreichische Bundesheer holte auf der ACTION & FUN Sportinsel die ganze Familie mit verschiedenen Stationen ab – heute unter anderem mit Fitness-Influencer Sascha Huber.

Der Auftritt von DEINE FREUNDE auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne sorgte für mitreißende Stimmung und ein Aufgebot von jungen DIF-Fans. Diese kamen auch auf der Wiener Städtische Versicherung / Sicheres Wien Insel bei tierischen Vorführungen mit Rettungs- und Therapiebegleithunden des ASB Wien und Polizeidiensthunden sowie Vorführungen der (Wasser-)Rettungsteams, Feuerwehr und Polizei auf ihre Kosten.

Und für viele DIF-Fans geht es heute noch weiter: Sie feiern in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ottakringer Brauerei bei der großen DIF-Aftershow-Party!

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und bringt von 23. bis 25. Juni 2023 die besten #dif23 Acts von der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne, der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne und erstmals aus dem ORF III Kulturzelt live(-zeitversetzt) in die heimischen Wohnzimmer. Mehr Infos unter https://tv.orf.at/orf3/.

