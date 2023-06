TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Wendepunkt für Putin", von Michael Sprenger, Ausgabe vom Sonntag, 25. Juni 2023

Die Söldnertruppe übernahm mit äußerster Brutalität für Moskau die Drecksarbeit in der Ukraine. Jetzt wendet sich das Blatt.

Innsbruck (OTS) - Jewgenij Prigoschin stellt sich gegen den Herrscher im Kreml. Russlands Präsident Wladimir Putin spricht von Meuterei.

Spezialoperation. So nannte der russische Präsident Wladimir Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine. Bei dieser „Spezialoperatio­n“ übernahm die Söldnertruppe Wagner für Putin Spezialaufgaben. Die zu einem beträchtlichen Teil aus russischen Gefängnissen rekrutierten Söldner operierten mit äußerster Brutalität. Exemplarisch dafür steht der verlustreiche Kampf um die Einnahme der Stadt Bachmut. Doch je länger der Krieg andauert, desto mehr entwickelt sich Söldner-Chef Jewgenij Prigroschin zu einem er- und verbitterten Kritiker der militärischen Führung Russlands – und damit Wladimir Putins. Jetzt wurde aus seiner Kritik seine „Spezialoperation“ gegen die Macht­elite Moskaus. Putins Problemlöser wird für ihn zu einem ernsthaften Problem. Der russische Präsident spricht von Meuterei, Prigoschin nennt sich einen Patrioten. Gegensätze im Widerstand. Der Chef der Söldner-Truppe kann sich ausrechnen, was dies alles für ihn bedeuten kann. Damit wird er zu einer unberechenbaren Gefahr. Der angekündigte Marsch gen Moskau kann zu einem Machtkampf im Kreml werden, Putin warnt bereits vor einem Bürgerkrieg. Noch regiert vor allem die Unübersichtlichkeit. Wer weiß, wie sich das russische Militär verhält? Wird es sich einspannen lassen bei der Jagd auf Prigoschin? Und folgen die Söldner ihrem Chef?

Was am Kriegsbeginn oft vermutet und erhofft wurde, was sich bis heute aber nicht bewahrheitet hat, dass nämlich für Putin die Gefahr nicht in der Ukraine droht, sondern in Russland, könnte Realität werden. Putins Spezialoperation erlebt einen Wendepunkt. Es kann zu einer dramatischen Verschärfung auf dem Schlachtfeld führen, ebenso zu einem Aufstand in Moskau. Prigoschin und Putin wissen wohl genau, was für beide bei der „Spezialoperation“ auf dem Spiel steht.







Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com