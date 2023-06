„IM ZENTRUM“ am 25. Juni in ORF 2: „Chaos im Kreml – wie sehr wackelt Putins Herrschaft?“

„ZIB Spezial“ bereits ab 7.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „IM ZENTRUM“ ändert aufgrund der aktuellen Ereignisse das Thema: „Chaos im Kreml – wie sehr wackelt Putins Herrschaft?“:

Der seit längerem schwelende Machtkampf zwischen Präsident Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Söldner-Gruppe Wagner, eskaliert. Prigoschin ist aus der Ukraine nach Russland einmarschiert und will mit bewaffneten Truppen nach Moskau vorrücken. Putin bezeichnet dieses Vorgehen in einer eilig anberaumten TV-Ansprache als Verrat und bewaffnete Meuterei.

Wie stabil ist Putins Herrschaft angesichts des Aufstandes der Wagner-Gruppe? Wird der Machtkampf zum Bürgerkrieg? Wie wird sich die russische Armee in diesem Konflikt verhalten? Zeichnet sich durch die Ereignisse in Russland ein Wendepunkt im Angriffskrieg gegen die Ukraine ab?

Darüber diskutieren bei Tarek Leitner am Sonntag, dem 25. Juni 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 „IM ZENTRUM“:

Bruno Hofbauer

Militärstratege, Generalmajor des Österreichischen Bundesheeres

Wolfgang Müller

Russland-Experte, Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien

Velina Tchakarova

Expertin für Geopolitik

Simon Weiß

Politikwissenschafter, Friedrich-Ebert-Stiftung

Carola Schneider

eh. ORF-Korrespondentin in Moskau

Weitere TV-Programmänderungen für morgen, Sonntag, 25. Juni 2023:

Bereits von 7.00 bis 11.05 Uhr steht eine „ZIB Spezial“ auf dem Programm, um 11.05 Uhr stellt das „Europastudio“ in ORF 2 die „Russland-Krise – Die Folgen für Europa“ in den Mittelpunkt. Eine weitere „ZIB Spezial“ folgt um 13.00 Uhr (bis 13.30 Uhr).

ORF III bringt um 14.00 und um 16.00 Uhr jeweils ein „ORF III AKTUELL SPEZIAL“ mit Reiner Reitsamer.

Das orf.at-Netzwerk mit einem Live-Ticker sowie der ORF TELETEXT berichten umfassend. Die ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4 berichten aktuell in den Nachrichten und „Journalen“ – so wird etwa das „Ö1 Journal um acht“ am morgigen Sonntag verlängert.

