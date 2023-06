Aktuelle weitere ORF-Programmänderungen aufgrund der aktuellen Situation in Russland

Für heute, Samstag, 24. Juni 2023, in ORF 2 und ORF III; „IM ZENTRUM“ und „Europastudio“ am Sonntag zur aktuellen Lage

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Russland ändert der ORF weiterhin sein Programm: Neben verlängerten „ZIB“-Ausgaben und „ZIB Spezial“-Sendungen (seit 11.00 Uhr; weiters heute Nachmittag, am Samstag, dem 24. Juni 2023, noch um 15.40, 17.00 Uhr und 17.53 Uhr) zeigt ORF 2 um 20.15 Uhr eine „ZIB-Spezial“. Das „Wenn die Musi spielt“-Open-air aus Bad Kleinkirchheim beginnt um 20.30 Uhr. Danach folgt die „ZIB 2“ um 23.05 Uhr mit 30 Minuten. Die Dokumentation „40 Jahre Nockis“ entfällt.

ORF III widmet sich seit 14.20 in Sondersendungen am Nachmittag den Breaking News (weiters ca. 15.30 und 18.10 Uhr) und bringt um 20.15 Uhr ein „ORF III AKTUELL SPEZIAL“ mit Gästen und Analysen.

TV-Programmänderungen für morgen, Sonntag, 25. Juli 2023:

„IM ZENTRUM“ um 22.15 Uhr in ORF 2 ändert das Thema: Bei Tarek Leitner wird über „Chaos im Kreml – wie sehr wackelt Putins Herrschaft?“ diskutiert. Die Gäste stehen derzeit noch nicht fest. Bereits am Vormittag stellt auch das „Europastudio“ um 11.05 Uhr in ORF 2 die „Russland-Krise – Die Folgen für Europa“ in den Mittelpunkt.

Zuvor stehen verlängerte „ZIB“-Sendungen um 7.00, 8.00 und 13.00 Uhr (bis 13.30 Uhr) auf dem Programm von ORF 2. „Panorama“ entfällt an diesem Tag.

Das orf.at-Netzwerk mit einem Live-Ticker sowie der ORF TELETEXT berichten umfassend. Die ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4 berichten aktuell in den Nachrichten und „Journalen“ – so wird etwa das „Ö1 Journal um acht“ am morgigen Sonntag verlängert.

