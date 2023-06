#dif23: Das sind die Highlights am Sonntag

Für den krönenden Abschluss am Festivalsonntag sorgen unter anderem Acts wie Silbermond, Michael Patrick Kelly und Topic. Wie immer bei freiem Eintritt und respektvollem Miteinander.

Wien (OTS/SPW) - Am finalen Festivaltag präsentiert das Donauinselfest ein Bühnen- und Rahmenprogramm der Superlative, das so bunt und einzigartig wie Wien ist. Obwohl das größte Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt bereits 40 Ausgaben zählt, gleicht keine der anderen. Die Mischung aus einer abwechslungsreichen Musikmelange, Spaß und Action beim Tagesprogramm für alle Generationen sorgt entsprechend dem heurigen Motto auch am #dif23 Sonntag für #momentewiediese.

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien: „ Wien ist einzigartig. Seit vier Jahrzehnten schreibt das Donauinselfest in unserer Stadt eine Geschichte der Superlative, die an Highlights kaum zu übertreffen ist. Gemeinsam setzen Künstler*innen, Besucher*innen und Mitarbeiter*innen diese morgen beim krönenden letzten Festivaltag weiter fort. Die Liebe zu Neuem steht dabei ebenso im Mittelpunkt wie die beispiellosen Rahmenbedingungen des DIF. Zum einen ist das der freie Zugang für alle, unabhängig von Alter, Einkommen oder Herkunft und zum anderen sozialer Zusammenhalt und das respektvolle Miteinander, die das Inselfest auch morgen zu einem unvergleichlichen Ort machen. “

Als 1995 die Kelly Family aufgetreten ist, blieb kein Auge im Publikum trocken. Am Sonntag schlägt das Donauinselfest mit Michael Patrick Kelly die Brücke zu diesem legendären Gänsehautmoment. Auch Silbermond, die heuer zum sechsten Mal Gast am Donauinselfest sind, begeistern morgen das Publikum. Zuvor gibt es auf der Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne Auftritte von der Rock The Island Contest Gewinnerin 2023 FELICIA LU, LEONY und FELIX JAEHN zu sehen.

Auch Rock-Fans kommen auf ihre Kosten: Am Sonntag findet bei der Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne das 88.6 Rocktogether statt, bei dem die größte Rockband Österreichs das Lied „Enter Sandman“ von METALLICA performt. Die FSG-GÖD / ARBÖ Radio Bühne wird zum Schauplatz des Auftritts von Thorsteinn Einarsson und bei der Friedensbühne gibt es vor dem Musikprogramm ein Flunkyball-Turnier.

Ein besonderes Highlight für Familien spielt sich auf der OKIDOKI Kinderfreunde-Bühne ab: Die erste Kids-Popband Österreichs Young Republic rockt hier um 16:00 Uhr die Bühne! Um 17:00 Uhr geht es auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne mit der steirischen Schlagerpop-Gruppe Nordwand weiter – sie feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen.

#dif23 Headliner & Musik-Highlights am Sonntag

Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2023 ist in der #dif23 dabei! App und auf der Website unter https://donauinselfest.at/programm einsehbar.

Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne

Silbermond, 21:00 – 22:00 Uhr

Michael Patrick Kelly, 22:40 – 23:40 Uhr



Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne

H-Blockx, 20:15 – 21:15 Uhr

Royal Republic, 21:45 – 23:00 Uhr



Friedensbühne

Mudfight, 20:40 – 21:20 Uhr

Missstand, 21:50 – 23:00 Uhr



OBI / kronehit Electronic Music Bühne

Topic, 21:00 – 22:00 Uhr

Toby Romeo, 22:00 – 23:30 Uhr



OKIDOKI Kinderfreunde Bühne

15.30 & 17:30 Uhr: Hasbro-Spieleshow mit Robert Steiner

16:00 – 16:30 Uhr: Young Republic – die erste Kids-Popband Österreichs



Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne

Simone & Charly Brunner, 19:15 – 20:30 Uhr

Spider Murphy Gang, 20:45 – 22:00 Uhr



ORF III Kulturzelt

Gerald Fleischhacker, 20:30 – 21:00 Uhr

Gernot Kulis, 21:15 – 21.45 Uhr



W24 Wiener Heldinnen und Liedkunst Bühne

Birgit Denk Trio, 20:30 – 22:00 Uhr

Djane Mel Merio, 22:00 – 23:00 Uhr



Stiegl / Bettel-Alm Mega Bühne

Mountain Crew, 19:00 – 20:00 Uhr

Bettel-Alm Resident DJs, 20:00 – 23:00 Uhr



Clubkultur Bühne powered by DECK

TJ Hicks, 16:00 – 18:00 Uhr

Joyce Muniz, 18:00 – 20:00 Uhr



GPF Bühne

Martin Wayne, 16:00 – 17:15 Uhr

Jörg Danielsen, 17:30 – 20:00 Uhr



FSG-GÖD / ARBÖ Radio Bühne

Thorsteinn Einarsson, 19:00 – 20:30 Uhr

Soul Let Us Groove, 21:00 – 22:30 Uhr



younion-fsg Bühne powered by BAWAG-VÖS

Meister Grössing & seine Homöopathen, 18:00 – 19:15 Uhr

Kraut & Ruam, 19:30 – 21:30 Uhr



Highlights aus dem Rahmenprogramm am Sonntag:

Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne

12:00 – 14:00 Uhr: Beerpong

Wiener Städtische Versicherung / Sicheres Wien Insel

16:15 – 16:30 Uhr: Was tun bei Herzstillstand?

16:30 – 17:00 Uhr: Vorführung Verkehrsunfall



Österreichische Lotterien Sportinsel

10:30 – 19:30 Uhr: Vorführungen des ASKÖ WAT, Baseballschule Wien, YU-Taekwondo, 3x3 Basketball, Footvolley Beginner Turnier & Kennenlernstunden, TeachBeach Beachvolleyball Coaches für Kinder und Jugendliche

Action & Fun Insel

12:00 – 21:00 Uhr: Action & Fun mit dem Österreichischen Bundesheer und aufblasbarer Hindernisbahn, Ninja Parcours, Military Parcours u. a. mit Fitness-Influencer Eurofighter Pilot Patrick Wöss

Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne

10.00 – 11:00 Uhr: Line Dance Stunde der Tanzschule Kopetzky

11:00 – 12:00 Uhr: Boogie & Cha Cha Cha Stunde der Tanzschule Kopetzky



OBI / kronehit Electronic Music Bühne

10:30 – 11:30 Uhr: YOGA by AuroraYoga

11:30 – 12:20 Uhr: Disco Training Powered by HEUTE – Die Tageszeitung

12:30 – 13:30 Uhr: Holmes Place – Live Workout with DJ Mazen



OKIDOKI Kinderfreunde Bühne

12:00 – 18:00 Uhr: OKIDOKI auf Tour mit den Stars aus dem ORF 1 Kinderprogramm, Spielbus der Wiener Kinderfreunde, Wasserbaustelle, Kinderschminken, HASBRO Spielezelt, ANKER Kinderbackstube, u. v. m.

14:00, 15:30 und 17:00 Uhr Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde



Wien Holding Recruiting Insel

11:00 – 19:00 Uhr: Recruiting-Area mit ÖBB, Wien Holding, Polizei, hallermobil, Porsche Holding, ASB, US-Botschaft in Österreich, Fonds Soziales Wien, Post AG, MA 28 u. v. m.

Beratungsinsel powered by Wien Holding

12:00 – 18:00 Uhr: Beratung von RecycleMe, Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, CAPE10, WienXtra, Wohnservice der Stadt Wien

Bank Austria Edelstoff Pop-up Designmarkt

EDELSTOFF Pop-Up Markt Für Junges Design, 14:00 – 21:00 Uhr

Friedensbühne

Flunkyball-Tunier, 13:00 – 15:00 Uhr

Lesung, 15:00 – 16:00 Uhr



FISHERMAN'S FRIEND BAGJUMP

14:00 – 20:00 Uhr

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und bringt von 23. bis 25. Juni 2023 die besten #dif23 Acts von der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne, der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne und erstmals aus dem ORF III Kulturzelt live(-zeitversetzt) in die heimischen Wohnzimmer. Mehr Infos unter https://tv.orf.at/orf3/.

