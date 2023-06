FPÖ – Schnedlitz zu Kucher: „SPÖ führt lediglich einen kommunistischen Klassenkampf und sonst nichts“

Wien (OTS) - „Die SPÖ führt lediglich einen kommunistischen Klassenkampf und sonst nichts. Die Menschen in Österreich scheinen den Sozialdemokraten egal zu sein – und das war einmal die Partei der Arbeiter.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die in einigen Zeitungsinterviews aufgestellte Forderung des geschäftsführenden SPÖ-Klubobmanns Kucher nach Vermögenssteuern. „Neue Steuern sind in Zeiten der massiven Rekordteuerung das Letzte, was die Österreicher benötigen", so Schnedlitz weiter.

„In Wahrheit wollen nun die Roten nach den Grünen auch auf das ersparte und schon mehrfach versteuerte Vermögen des österreichischen Mittelstands und das kann es wohl nicht sein. Wegen der unseren Wohlstand zerstörenden Rekordteuerung in allen Lebensbereichen wären somit massive Steuersenkungen bis hin zu ihrem völligen Aussetzen, wie wir Freiheitliche es seit Monaten bei den Verbrauchssteuern auf Grundnahrungsmittel, Energie und Treibstoffe samt Abschaffung der sinnlosen CO2-,Strafsteuer´ fordern, rasch notwendig. Aber eines bestätigt sich nach dieser Ansage von SPÖ-Kucher erneut: Nur die FPÖ ist gegen neue Steuern“, so der FPÖ-Generalsekretär.

