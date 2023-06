Gesundheitsminister Rauch kündigt Änderungen bei Wahlärzt:innen an - Samstag, 19:25 Uhr bei ATV & Joyn

Möchte auch bei Nebenbeschäftigungen für Spitalsärzt:innen an Schrauben drehen

Wien (OTS) - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hält im exklusiven PULS 24 Interview weiterhin an Reformplänen bei den Wahlärzt:innen fest. Erst Ende Mai hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erklärt, nicht am Wahlarztsystem rütteln zu wollen. Konkret sagt Rauch zum Inhalt der geplanten Gesundheitsreform: „Wir werden natürlich eine ganze Palette von Maßnahmen auch im Bereich der Wahlärztinnen und Wahlärzte setzen müssen.“

Etwa was die Anbindung der Wahlärzt:innen an die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) anbelangt. Gleichzeitig müssen Kassenstellen attraktiver gemacht werden, hier stellt Rauch auch eine Änderung des Honorarkatalogs für Kassenärzt:innen - wie das die Ärztekammer seit langem fordert - in Aussicht: „Es gibt zwei Ansatzpunkte, die diskutiert werden: Das ist ein einheitlicher Leistungskatalog und ein Gesamtvertrag. Und beide Dinge, glaube ich, braucht es.“ Das Geld dafür sei vorhanden, wenn die entsprechenden Reformen angegangen werden.



Was das Thema „Nebenbeschäftigungen für Spitalsärzt:innen“ anbelangt, zeigt sich Rauch offen für die jüngst aus der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) kommende, umstrittene Idee, diese nur mehr an Kassenstellen zu knüpfen: „Das halte ich jetzt für keinen ganz unklugen Vorschlag. Da kann man schon drüber nachdenken. An welchen Schrauben kann man drehen, um mehrere Dinge zu erreichen.“

Den Vorstoß von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gegen sogenannte „Numerus-Clausus-Flüchtlinge" aus Deutschland beim Medizinstudium in Österreich vorzugehen, sieht Rauch „europarechtlich schwierig“. Er ortet diesbezüglich Handlungsbedarf auf einer anderen Ebene, nämlich die Abwanderung der Ärztinnen und Ärzte ins Ausland durch bessere Arbeitsbedingungen zu verhindern.

