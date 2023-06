Exide Technologies ist wegweisend bei Energiespeichersystemen und leistet Pionierarbeit für eine nachhaltige Zukunft

Gennevilliers, Frankreich (ots/PRNewswire) - Exide Technologies, ein international führendes Unternehmen im Bereich Batteriespeicherlösungen, revolutioniert die Energiebranche mit seinem unermüdlichen Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit. Mit seinen mehr als 135 Jahren Erfahrung ist Exide Technologies zu einem vertrauenswürdigen Partner für Branchen weltweit geworden, der erneuerbare Energien nahtlos in sein Angebot integriert. Exide Technologies bietet ein umfangreiches Portfolio an hochmodernen Batteriespeicherlösungen und kundenspezifischen Energiesystemen, die mit Lithium-ionen-Technologie betrieben werden. Diese fortschrittlichen Systeme ermöglichen es Unternehmen und Gemeinschaften, das Stromnetz zu stabilisieren, den Energieverbrauch zu optimieren, die Betriebseffizienz zu steigern und die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Mehr als 50 MWh installierte Lithium-ionen-Speicherprojekte

Engagement für Nachhaltigkeit und Förderung des Übergangs zu Netto-Null

Beim Streben nach einer Netto-Null-Welt spielen Energiemanagement- und Speicherlösungen eine entscheidende Rolle. Customized Energy Systems (CES) von Exide, die auf fortschrittlicher Lithium-ionen-Batterietechnologie basieren, bieten umfassende Lösungen für stationäre und mobile Energiespeicheranforderungen. Diese Systeme bieten ein effizientes Energiemanagement, Netzstabilisierung, Notstromversorgung, Fähigkeiten in puncto Nachfragereaktion und eine nahtlose Integration mit erneuerbaren Energiequellen, wodurch Kohlendioxidemissionen und der ökologische Fußabdruck reduziert werden.

Exide Technologies ist führend in der Branche für Batteriespeicherlösungen und setzt sich für Innovation, Nachhaltigkeit sowie den Übergang zu einer umweltfreundlichen Energielandschaft ein. Mit seinem hochmodernen Angebot und seinem Engagement für die Kundenzufriedenheit gestaltet Exide Technologies die Zukunft der Energiespeicherung und trägt somit zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Welt bei.

Customized Energy Systems (CES) von Exide Technologies spielen eine entscheidende Rolle bei:

Speicherkapazität: Bereitstellung erheblicher Speicherkapazitäten, um überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen zu sichern Netzstabilität und Zuverlässigkeit: Funktion als Puffer gegen Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage und Netzschwankungen Leistungssteigerung, Spitzendeckung und Lastmanagement: Ultraschnelles Laden, Minderung des Spitzenenergiebedarfs, Reduzierung der Netzbelastung und Senkung der Kosten Frequenzregelung: Bietet sofortige Reaktion zur Stabilisierung der Netzfrequenz Backup-Leistung: Sicherstellen einer unterbrechungsfreien Stromversorgung für kritische Lasten und Verbesserung der Systemresilienz Erneuerbare Integration: Ermöglicht eine nahtlose Integration erneuerbarer Energiequellen in das Netz Microgrid-Unterstützung: Verbesserung der Stabilität und Belastbarkeit in lokalen Energiesystemen Energiehandel und Arbitrage: Teilnahme an Energiemärkten, was Netzbetreibern und -eigentümern wirtschaftliche Vorteile bietet Umweltverträglichkeit: Beitrag zum Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem

Innovativer modularer Ansatz für Energielösungen: Der Geschäftsbereich Energy Solutions von Exide Technologies bietet schlüsselfertige, einfach zu installierende Energiespeicherlösungen, die auf spezifische Kundenanforderungen zugeschnitten sind. CES nutzt einen modularen Ansatz und modernste Lithium-ionen-Batterietechnologie. Es bietet kostengünstige Speichersysteme mit Plug-and-Play-Installation und prognostischer Software-Steuerung. Kernmarken sind die Baureihen „ Solition Powerbooster" und „Solition Mega". Solition Powerbooster und Solition Mega von Exide ermöglichen Unternehmen, die Energieeffizienz zu steigern, das Wachstum bei Elektrofahrzeugen zu unterstützen und nachhaltige Energiepraktiken einzuführen.

Solition Powerbooster:

Der Solition Powerbooster ist eine innovative Lösung für die elektrische Entwicklung, die dazu beiträgt, Strom aus dem Netz zu puffern und hohe Energiekosten zu senken. Das modulare System eliminiert effektiv Spitzen im Energiebedarf und unterstützt gleichzeitig das Laden von Elektrofahrzeugen in Zeiten hoher Nachfrage. Die Lithium-ionen-Technologie bietet außergewöhnliche Haltbarkeit, Effizienz und eine nahtlose Integration in bestehende Energieinfrastrukturen – drinnen und draußen.

Solition Mega:

Die containerisierten Energiespeichersysteme von Exide, der Baureihe Solition Mega, sind das Ergebnis der Kombination unserer gesamten Erfahrung, unseres Wissens und unserer Führungsrolle bei der Bewältigung der Herausforderungen des heutigen Energiemarktes. Die Lithium-ionen-Technologie ermöglicht es Exide, vielseitige Lösungen für Front-Of- und Behind-The-Meter-Anwendungen anzubieten, was den Energienutzern und dem breiteren Energiemarkt erhebliche Vorteile bietet. Das Sortiment an containerisierten Systemen umfasst Größen von ca. 3 Fuß, 6 Fuß und 12 Fuß und bietet eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherung für eine Vielzahl von Anforderungen, einschließlich Mikronetzbereitstellung, Frequenzregelung, Spitzendeckung, Notstromversorgung, Energiehandel und Eigenverbrauch. Dank eines kompakten und flexiblen Designs kann das System einfach an verschiedenen Orten installiert werden und sich an die sich ändernden örtlichen Gegebenheiten anpassen.

„Als zuverlässiger Branchenführer kombiniert Exide Technologies ein Erbe der Vertrauenswürdigkeit mit bahnbrechendem Know-how im Bereich Energiespeichersysteme. Unser Engagement für Spitzenleistungen treibt uns in der schnell wachsenden Energiespeicherlandschaft in beispiellose Höhen", erklärt Michael Geiger, Senior Vice President of Energy Solutions bei Exide Technologies.

Exide Technologies wird seine Energiespeicherlösungen auf der ees Europe in München vom 14. bis 16. Juni am Stand B2.150 in Halle B2 vorstellen.

Informationen zu Exide Technologies:

Exide Technologies (www.exidegroup.com) ist ein führender Anbieter innovativer und nachhaltiger Batteriespeicherlösungen für Automobil- und Industrieanwendungen. Mit 135 Jahren Erfahrung hat Exide innovative Batterien und Systeme entwickelt und diese weltweit vermarktet, was zur Energiewende beigetragen und eine sauberere Zukunft vorangetrieben hat. Das umfassende Sortiment an Blei-Säure- und Lithium-ionen-Lösungen von Exide dient verschiedenen Anwendungen, darunter 12-V-Batterien für Verbrennungs- und Elektrofahrzeuge, Traktionsbatterien für Materialhandhabung und Robotik, stationäre Batterien für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Telekommunikation, In-Front-Of- und Behind-The-Meter-Energiespeicherung sowie Antriebsbatterien für U-Boote und vieles mehr. Die Kultur und Strategie von Exide Technologies konzentrieren sich auf Recycling, Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung, was die Verpflichtung zu einer seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerechten Unternehmensform widerspiegelt.

Das Unternehmen verfügt über 10 Produktions- und 3 Recyclinganlagen in ganz Europa, was Widerstandsfähigkeit und durch eine lokale Lieferkette einen geringen CO₂-Fußabdruck gewährleistet. Exide Technologies verpflichtet sich zu erstklassiger Technik und Fertigung. Mit einem Team von 5.000 Mitarbeitern bietet das Unternehmen Kunden weltweit jährlich Energiespeicherlösungen und Dienstleistungen im Wert von 1,6 Mrd €.

