#dif23: Das sind die Highlights am Samstag

Das 40. Donauinselfest geht morgen in den zweiten Festivaltag! Mit dabei sind Acts wie Bonnie Tyler, The BossHoss, Julian le Play, Münchener Freiheit, WIENER BLOND und viele mehr.

Wien (OTS/SPW) - Der #dif23 Samstag steht vor der Türe! Am zweiten Festivaltag dürfen sich die Besucher*innen auf bunte Musikvielfalt, ein umfassendes Rahmenprogramm und viele #momentewiediese freuen. Respektvolles Miteinander und sozialer Zusammenhalt sind dabei stets im Fokus des größten Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt, das heuer einmal mehr Frauen und jungen Newcomer*innen eine Bühne bietet. „ Der zweite DIF-Tag steht ganz im Zeichen unseres heurigen Mottos #momentewiediese. Dabei freut es mich besonders, dass zu unseren vielen Acts, die sowohl für Gänsehaut, Spaß und unvergessliche Erlebnisse sorgen, eine Vielzahl an weiblichen Künstlerinnen zählt. Frauen mit dem DIF eine Plattform für ihre Kunst zu bieten und sie zu fördern, verstehen wir auch im Jubiläumsjahr als unsere wichtige Aufgabe “, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.

Am Festivalsamstag findet um 15 Uhr das Panel Wiener Heldinnen mit Barbara Novak, Lizz Görgl und Kathie La Folle auf der W24 Wiener Heldinnen Bühne statt. Die spannende Talkrunde rückt unter anderem die Themen Frauenförderung und ihre Sichtbarkeit in den Fokus. Moderiert wird von Mel Merio, die auch auf W24 mit dem neuen Format „Wiener Heldinnen“ Frauen vor den Vorhang, die täglich wahre Heldinnen-Taten vollbringen.

Auch auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne wird Frauenpower großgeschrieben: Die Rock The Island Gewinnerin 2023 KTEE eröffnet das Musikprogramm auf der größten Bühne des Donauinselfestes um 17:00 Uhr und auch Bonnie Tyler sorgt für eine fulminante Bühnenshow! Ebenso mit dabei: Alle Achtung, Julian le Play und The BossHoss.

Besonderes Highlight ist am Samstag um 17:30 Uhr die Lesung von Julya Rabinowich im ORF III Kulturzelt. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin liest nicht nur am #dif23, sondern schreibt zum heurigen Jubiläumsjahr an einem Buch über „40 Geschichten aus 40 Jahren“, das im Herbst präsentiert wird. Nach der anschließenden Lesung von Andreas Rainer, folgt ein fast ausschließlich weibliches Kabarett-Line-up mit Eva Maria Marold, Benedikt Mitmannsgruber, Isabell Pannagl und Angelika Niedetzky. Mit einer bunten Mischung aus Lesung und Kabarett zeigt ORF III die Bandbreite des Kulturbegriffs auf. Dabei werden junge Künstler*innen ebenso gefördert wie Publikumslieblinge abgefeiert. In den kommenden Jahren soll im ORF III Kulturzelt auch weiteren Darbietungsformen der Populärkultur Rechnung getragen werden, etwa Live-Podcast-Veranstaltungen, Konzerten von jungen Künstler*innen, Stand-ups und vieles mehr! Moderiert wird das Kabarett- und Lesungsprogramm am #dif23 von der ORF III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr.

Für Kinder und Familien gibt es am #dif23 Samstag auf der OKIDOKI Kinderfreunde Bühne neben OKIDOKI auf Tour auch Robert Steiner mit der Hasbro-Spieleshow und den Kinderliedermacher Bernhard Fibich zu sehen. Während die Band DEINE FREUNDE am Nachmittag auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne für Stimmung auf der Insel sorgt!

Nicht nur das Donauinselfest feiert heuer ein Jubiläum – auch die Südsteirer zelebrieren mit ihrem Auftritt um 15:35 Uhr auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager Bühne ihr zehnjähriges Bestehen. Hochkarätig geht es am Abend dort mit Insieme und Münchener Freiheit weiter, die beide von Radio Niederösterreich live übertragen werden und von ORF III live-zeitversetzt.

Das #dif23 Rahmenprogramm am Samstag

Am Samstag starten zum einen die Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf sowie Wien Holding Recruiting Insel Brigittenau, in denen namhafte Unternehmen und Organisationen spannende Möglichkeiten für berufliche Neuanfänge eröffnen. Für Bewegung sorgen Fit mit Philipp ermöglicht durch Wien Energie und spusu, YOGA by AuroraYoga, Disco Training powered by HEUTE – Die Tageszeitung, Holmes Place – Live Workout with DJ Mazen sowie Tanzkurse mit der Tanzschule Kopetzky. Auch das Programm der Helfer Wiens auf der Wiener Städtische Versicherung / Sicheres Wien Insel startet am Sonntag mit spektakulären Aufführungen, Shows von tierischen Einsatzkräften sowie wichtiger Informationsvermittlung.

Ein Tipp für alle, die am Festival-Samstag bis in den nächsten Tag feiern wollen: Ab 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden findet die DIF-Aftershow-Party, bei freiem Eintritt in der Ottakringer Brauerei statt.

#dif23 Headliner & Musik-Highlights am Samstag

Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2023 ist in der #dif23 dabei! App und auf der Website unter https://donauinselfest.at/programm einsehbar.

Wien Energie / Radio Wien Festbühne

Rock The Island Contest Gewinnerin 2023 KTEE, 17:00 – 17:30 Uhr

Julian le Play, 19:00 – 20:00 Uhr

Bonnie Tyler, 20:30 – 21:30 Uhr

The BossHoss, 22:00 – 23:30 Uhr



Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne

Bizkit Park, 20:00 – 21:00 Uhr

The Iron Maidens, 21:30 – 23:00 Uhr



Friedensbühne

3310, 19:40 – 20:20 Uhr

"Drop Bass Not Bombs" DJ Set, 20:30 – 23:00 Uhr



OBI / kronehit Electronic Music Bühne

TWO KINX, 21:00 – 22:00 Uhr

DJs from Mars, 22:00 – 23:30 Uhr



Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne

INSIEME, 20:00 – 21:10 Uhr

MÜNCHENER FREIHEIT, 21:30 – 23:00 Uhr



OKIDOKI Kinderfreunde Bühne

15:30 – 16:00 Uhr: Hasbro-Spieleshow mit Robert Steiner

16:10 – 17:00 Uhr: Kinderliedermacher Bernhard Fibich



ORF III Kulturzelt

Lesung Julya Rabinowich, 17:30 – 18:00 Uhr

Isabell Pannagl, 20:30 – 21:00 Uhr

Angelika Niedetzky, 21:15 – 21.45 Uhr



W24 Wiener Heldinnen und Liedkunst Bühne

Panel Wiener Heldinnen, 15:00 – 16:00 Uhr

WIENER BLOND, 19:30 – 21:00 Uhr

Djane Mel Merio, 21:00 – 22:30 Uhr



Stiegl / Bettel-Alm Mega Bühne

Bettel-Alm Resident DJs, 16:00 – 23:00 Uhr

Clubkultur Bühne powered by DECK

Crazy Sonic, 19:00 – 21:00 Uhr

Flo Real, 21:00 – 23:00 Uhr



GPF Bühne

Austrobockerl & Band, 20:30 – 22:00 Uhr

Sam Brisbe & Band, 22:00 – 23:00 Uhr



FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne

Alexander Eder & Band, 20:00 – 21:30 Uhr

The Blues Bros. Corporation, 22:00 – 23:30 Uhr



younion-fsg Bühne powered by BAWAG-VÖS

Jörg Danielsen’s fabulous Vienna Blues Association, 20:30 – 21:45 Uhr

DJ Boozeman, 22:00 – 23:30 Uhr



Highlights aus dem Rahmenprogramm am #dif23 Samstag

Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne

12:00 – 14:00 Uhr: Beerpong



Wien Energie / Radio Wien Festbühne

13:15 – 14:15 Uhr: Fit mit Philipp ermöglicht durch Wien Energie und spusu

15:00 – 16:00 Uhr: DEINE FREUNDE



Wiener Städtische Versicherung / Sicheres Wien Insel

14:10 – 17:00 Uhr: Tierische Vorführungen mit Rettungs- und Therapiebegleithunden des ASB Wien und Polizeidiensthunden. Vorführungen der (Wasser-)Rettungsteams, Feuerwehr und Polize Österreichische Lotterien Sportinsel

10:30 – 19:30 Uhr: Vorführungen des ASKÖ WAT, Baseballschule Wien, YU-Taekwondo, 3x3 Basketball, Footvolley Beginner Turnier & Kennenlernstunden, TeachBeach Beachvolleyball Coaches für Kinder und Jugendliche

Action & Fun Insel

12:00 – 21:00 Uhr: Das Bundesheer bietet eine aufblasbare Hindernisbahn, Ninja Parcours, Military Parcours u. a. mit Fitness-Influencer Sascha Huber und Eurofighter Pilot Patrick Wöss

Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne

10:00 – 11:00 Uhr: Line Dance Stunde der Tanzschule Kopetzky

11:00 – 12:00 Uhr: Boogie & Cha Cha Cha Stunde der Tanzschule Kopetzky



OBI / kronehit Electronic Music Bühne

10:30 – 11:30 Uhr: YOGA by AuroraYoga

11:30 – 12:20 Uhr: Disco Training Powered by HEUTE – Die Tageszeitung

12:30 – 13:30 Uhr: Holmes Place – Live Workout with DJ Mazen



OKIDOKI Kinderfreunde Bühne

12:00 – 19:00 Uhr: OKIDOKI auf Tour mit den Stars aus dem ORF 1 Kinderprogramm, Spielbus der Wiener Kinderfreunde, Wasserbaustelle, Kinderschminken, HASBRO Spielezelt, ANKER Kinderbackstube, uvm.

Wien Holding Recruiting Insel

11:00 – 19:00 Uhr: Recruiting-Area mit ÖBB, Wien Holding, Polizei, hallermobil, Porsche Holding, ASB, US-Botschaft in Österreich, Fonds Soziales Wien, Post AG, MA 28 uvm.

Beratungsinsel powered by Wien Holding

12:00 – 19:00 Uhr: Beratung von RecycleMe, Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, CAPE10, WienXtra, Wohnservice der Stadt Wien

Bank Austria Edelstoff Pop-up Designmarkt

EDELSTOFF Pop-Up Markt Für Junges Design, 14:00 – 21:00 Uhr

Friedensbühne

Sozialberatung für Studierende, 13:00 – 14:30 Uhr

Rap und Sprayworkshop mit Kid Pex, 14:30 – 16:00 Uhr



FISHERMAN'S FRIEND BAGJUMP

14:00 – 20:00 Uhr

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

ORF III wird wieder zum Festivalsender Österreichs und bringt von 23. bis 25. Juni 2023 die besten #dif23 Acts von der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne, der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne und erstmals aus dem ORF III Kulturzelt live(-zeitversetzt) in die heimischen Wohnzimmer. Mehr Infos unter https://tv.orf.at/orf3/.

