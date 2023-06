Helga Krismer: „Schwarz-Blau gibt Schaf- und RinderbäuerInnen nur 80 statt 100 % Förderung für Zäune gegen Wolf.“

Die Grünen Klubobfrau sieht eine Benachteiligung der NÖ BäuerInnen gegenüber anderen im EU-Raum

Die Herausforderung besteht nicht darin, zwischen dem Schutz der Nutztiere und dem der Wölfe zu wählen. Es geht vielmehr um die Suche nach einer Lösung, die sowohl den Bedürfnissen der Landwirtschaft als auch dem Artenschutz Rechnung trägt Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - In Niederösterreich werden durch die schwarz-blaue Landesregierung lediglich maximal 80 % der Nettokosten für Material zum Herdenschutz finanziert, im Gegensatz zu 100 % in anderen EU-Ländern. „Dieses unzureichende Förderregime schafft Unsicherheit unter den BäuerInnen in Niederösterreich. Es besteht das erhebliche Risiko, dass sie schließlich die Kosten ganz oder zum größten Teil selbst tragen müssen. Und dies, obwohl ein erheblicher Fonds für den Artenschutz in Brüssel bereitsteht. Dieses Vorgehen der neuen Landesregierung stößt bei den betroffenen Menschen, die ihre Tiere vor Wölfen schützen möchten, auf völliges Unverständnis“, erklärt Helga Krismer.

Die Grünen in Niederösterreich nehmen die Sorgen und Herausforderungen der BäuerInnen ernst und sprechen sich für einen ausgewogenen Ansatz zum Schutz der Nutztiere aus. Die Herausforderung besteht nicht darin, zwischen dem Schutz der Nutztiere und dem der Wölfe zu wählen. Es geht vielmehr um die Suche nach einer Lösung, die sowohl den Bedürfnissen der Landwirtschaft als auch dem Artenschutz Rechnung trägt . „Schlagzeilen über Wolfsrisse bei Nutztieren verunsichern die Menschen und diese Ängste scheinen leider noch verstärkt zu werden, anstatt Aufklärung und Unterstützung zu bieten. Effektives Management und 100 % Unterstützung beim Herdenschutz könnten ein Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch ermöglichen. Schwarz-Blau soll endlich konkrete Schritte in Richtung vollständig geförderten Herdenschutz unternehmen. Nur so erreichen wir Sicherheit bei den betroffenen BäuerInnen in unserem Land“, so Helga Krismer.

