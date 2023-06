SPÖ-Holzleitner: Gratulation an Nina Mathies zur Wahl als ÖH-Vorsitzende

Feministische Bildungspolitik im Mittelpunkt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner gratuliert Nina Mathies herzlich zur Wahl als ÖH-Vorsitzende. „Nina Mathies und ihr Team setzen sich mit aller Kraft für mehr Frauenförderung an allen Hochschulen ein. Die deutliche Stärkung des VSStÖ bei den ÖH-Wahlen ist ein wichtiges Zeichen für eine feministische Bildungspolitik in Österreich und macht Hoffnung für eine gute Zukunft für die Frauen in unserem Land. Wir SPÖ-Frauen wünschen dem gesamten Team in der neuen Koalition in der Studierendenvertretung alles Gute für die kommenden zwei Jahre“, so Holzleitner. **** (Schluss) lp

