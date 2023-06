LSV Wahlauftakt: Die Schülerunion holt 45/48 Mandate in Niederösterreich

Mit 22.06. starteten LSV-Wahlen in diesem Schuljahr. Das Team Motus der Schülerunion-NÖ konnte ersten großen Wahlerfolg feiern.

St.Pölten (OTS) - Die ersten Wahlen sind geschlagen und die Schülerunion konnte bereits zu Beginn große Erfolge in Niederösterreich feiern. Im kommenden Schuljahr stellt die Schülerunion Niederösterreich 16/16 Mandate im AHS-, 16/16 Mandate im BMHS-, und 13/16 Mandate im BS-Bereich.

Das Team Motus der Schülerunion Niederösterreich stellte sich den Wahlen zur Landesschüler:innenvertretung. Den inhaltlichen Fokus legt das Team auf Themen wie Umweltschutz, Anti-Diskriminierung oder auch die Modernisierung des Schulalltags in allen Bereichen.

Auch in diesem Schuljahr konnte sich die Schülerunion wieder alle Landesschulsprecher:innen sichern. Die neue AHS-Landesschulsprecherin ist Alma Heigl, der neue BMHS-Landesschulsprecher ist Ernst Schwanzer und der neue BS-Landesschulsprecher ist Peter Kastrati. “Unser Hauptfokus liegt auf der Modernisierung des Schulalltags in allen Bereichen. Sowohl die Ausstattung der Klassenzimmer als auch die Lehrinhalte und -methoden sind veraltet und nicht mehr dem 21. Jahrhundert entsprechend. Da braucht's Bewegung! Und zwar weg vom Frontalunterricht und hin zu interaktivem sowie spannendem Lernen, das uns auch wirklich mit einbezieht.", so die frisch gewählte AHS-Landesschulsprecherin Alma Heigl.

“Ich bedanke mich bei allen Schüler:innenvertreter:innen, die uns auch heuer ihr Vertrauen geschenkt haben. Gemeinsam werden wir Bewegung in Niederösterreichs Schulen bringen und gemeinsam als frischgewählte Landesschüler:innenvertretung werden wir uns für eine Veränderung und neue Projekte im kommenden Schuljahr einsetzen", so Ernst Schwanzer. Peter Kastrati fügt hinzu: “Auch in den Berufsschulen braucht es frischen Wind und die nötige Bewegung zur Veränderung. Deshalb wollen wir auch in Berufsschulen die Ausstattung in den Klassenzimmern modernisieren.”

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

